Digitale Starthilfe für die Schulen

Über 500 Endgeräte hat der Landkreis angeschafft, um den digitalen Unterricht an seinen Schulen zu verbessern.

Erding – Der Lockdown mit monatelangem „Unterricht dahoam“ hat schonungslos aufgezeigt, wie rückständig die Digitalisierung der Schulen ist. Hinzu kam: Viele Familien waren nicht in der Lage, für ihre Kinder Tablets, PCs oder Laptops zu kaufen, um am Homeschooling teilnehmen zu können.

Auch wenn der Staat alles daran setzt, dass der Unterricht möglichst reibungslos abläuft, wird es immer wieder Phasen von Distanzunterricht geben, etwa wenn eine Klasse in Quarantäne muss. Um dann besser gerüstet zu sein, hat das Kultusministerium den Digitalpakt Schule geschlossen – und für die Anschaffung von Endgeräten einen zweistelligen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt. Knapp 317 000 Euro hat der Landkreis abgerufen.

Vom Förderbetrag wurden 19 Tabletkoffer mit 390 iPads inklusive Zubehör sowie 138 Laptops angeschafft. Sie werden an alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises verteilt, in erster Linie an die Realschulen und Gymnasien. Zielgruppe sind Familien, die sich ein eigenes Gerät nicht leisten können. Die iPads wurden von eduXpert by Agelero aus Erding geliefert, die Laptops von der Firma Greimel IT aus Dorfen.

Die beiden Unternehmen werden die Schulen bei der Digitalisierung weiter begleiten, mit einer eigenen Abteilung für Schulen und Erziehung sowie mit speziellen Lösungen wie Schulclouds und multimedialen Services.

„Die Schulen entsprechend auszustatten, ist ein sehr wichtiges Thema. Nicht umsonst haben wir diese in den vergangenen Jahren beispielsweise mit Whiteboards ausgestattet“, erklärte Landrat Martin Bayerstorfer bei der Übergabe.

Doch mit den Endgeräten ist es für ihn nicht getan. „Zurzeit ertüchtigen wir mit der Förderung des Bundes zur Zeit sechs Schulen mit WLAN, um eine Infrastruktur für das digitale Lernen zu schaffen“, so Bayerstorfer. Hierfür würden weitere 1,35 Millionen Euro investiert. Das Projekt soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. ham