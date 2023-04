Zum Schwimmen lernen ist es nie zu spät

Von: Veronika Macht

Das Seepferdchen ist der klassische Einstieg ins Schwimmen. Doch längst nicht jeder macht dieses Abzeichen in seiner Kindheit. © Matthias Balk/dpa

Schwimmen lernt doch jeder als Kind! Oder? Statistiken zeigen, dass auch viele Erwachsene nicht schwimmen können. Das muss nicht sein.

Erding - Die Gründe dafür sind vielfältig – ein versäumter Kurs in der Kindheit, Angst vor Wasser, die Herkunft aus einem anderen Kulturkreis. Auch im Landkreis herrscht Bedarf an Schwimmkursen für Erwachsene. Und der Unterricht für Kinder ist nach der Corona-Zeit beliebt wie nie.



In der Regel sind Kinder um die fünf Jahre alt, wenn sie mit dem Schwimmen anfangen, sagt Stefan Miklos, Vorsitzender des Ortsverbands Erding der DLRG. Doch längst nicht jeder lernt als Kind schwimmen. „Es gibt mehr als genug Erwachsene, die es nicht können“, sagt Lydia Bauer, stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht und Chefin der Ortsgruppe Finsing.



Je nach Bedarf gibt es bei der Wasserwacht Dorfen, Erding, Wörth und Finsing schon lange Schwimmkurse für Erwachsene. In Dorfen etwa hätten zuletzt in den Kinderkursen einige Eltern die Ausbilder angesprochen, dass sie Interesse hätten. Hier wird es im Sommer ein Angebot geben: „Die Planungen laufen“, sagt Bauer.



Bei der DLRG Erding gab es 2021 erstmals einen Kurs für Erwachsene. „Das war ein Testballon in Kooperation mit der Volkshochschule, und der Kurs war schlagartig voll“, erzählt Miklos und weiß: „Die Badeunfälle der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, dass es oft junge Erwachsene sind, die nicht zugeben wollen, dass sie nicht schwimmen können.“ Das Wasser als lebensfeindliches Medium werde oft verkannt, das habe er auch im Wellenbad schon öfter beobachtet, sagt Miklos: „Man kann unter Wasser halt nicht schnaufen.“



Inzwischen gebe es in seinem Ortsverband drei Kurse pro Jahr, „die immer schnell voll sind“. Pro Kurs seien es zehn Leute zwischen 30 und 60 Jahren, „blutige Anfänger aus allen Bevölkerungsschichten, vom Bauingenieur über die Hausfrau bis zum Pfarrer“. Ihre Motivation, doch noch schwimmen zu lernen, sei ganz unterschiedlich. „Manche sagen, sie wollten es eigentlich immer schon lernen, aber hatten nie die Zeit dafür. Andere haben jetzt selbst Kinder und wollen sich vor ihnen nicht die Blöße geben“, so Miklos.



Das bestätigt auch Bauer. Es sei meist nicht gleich erkennbar, ob jemand Nichtschwimmer ist. „Viele überspielen das. Die Hemmschwelle, das zuzugeben, sich dann aufzuraffen und den Mut zu finden, ist sehr hoch“, sagt Bauer. Meist zeige sich erst, wenn die eigenen Kinder schwimmen lernen, dass die Eltern selbst unsichere Schwimmer sind.



Dabei, so betont Bauer, gelte erst als sicherer Schwimmer, wer wenigstens das bronzene Schwimmabzeichen hat. Im Seepferdchen-Kurs sei es indes das erste Ziel, dass es die Kinder ans Ufer schaffen, sollten sie ins Wasser fallen – „und dass sie keine Angst vor Wasser haben, sondern Spaß. Alles Weitere ist ein Plus“, sagt Bauer und verrät, dass es in dieser Saison in Finsing und Dorfen wieder Tipps und Tricks zum Schwimmenlernen geben soll. Ein niederschwelliges Angebot für junge Badegäste, das in der Corona-Zeit entstanden ist.



Ansonsten ist der Bedarf an Kinder-Kursen nach wie vor gewaltig. „Die haben uns voriges Jahr nach Corona die Türen förmlich eingerannt, weil Kurse so lange nicht möglich waren“, sagt Miklos. Diese Erfahrung teilen auch die BRK-Wasserwachten. Gut 20 Schwimmkurse à zehn, zwölf Kinder bieten die vier Ortsgruppen zusammen pro Jahr an. Und doch sei die Nachfrage immer noch „sehr, sehr hoch“. Immerhin seien inzwischen die Wartelisten aus der Corona-Zeit abgearbeitet. Bei der Wasserwacht gehe man jetzt dazu über, die Kurse einrichtungsbezogen anzubieten, um die Nachfrage besser regulieren zu können – für die Kindergarten- und Schulkinder aus dem jeweiligen Einzugsbereich.



Die Schwimmkurse finden im Erdinger Hallen- sowie im Sommer im Freibad statt. Maximal zwei Kurse können dort parallel stattfinden, damit auch der allgemeine Badebetrieb noch möglich ist. Und diese Zeiten müssen dann auch noch zu denen der ehrenamtlichen Trainer passen – eine logistische Herausforderung. Das kennt auch Miklos von der DLRG: „Das größte Nadelöhr sind die Wasserflächen.“ Zwar sei man in Erding „wirklich gesegnet“ mit dem Hallenbad und der Kooperation mit der Stadt Erding, aber kommunale Bäder gebe es bei Weitem nicht (mehr) überall.



Dass es aber nie zu spät ist schwimmen zu lernen, zeigt der Fall eines erwachsenen Teilnehmers bei der DLRG, der nach den zehn Einheiten nicht mit dem Seepferdchen, sondern gleich mit dem Bronze-Abzeichen abgeschlossen hat. Ein anderer sei so begeistert gewesen, dass er nun aktives Mitglied bei der DLRG Erding ist, erzählt Miklos.



In seinem Ortsverband haben bisher rund 60 Erwachsene schwimmen gelernt. „Wenn man so einen Kurs erfolgreich abgeschlossen hat, vermittelt das auch viel Sicherheit“, betont Miklos. Diese Sicherheit gab’s dank der DLRG zuletzt auch für rund ein Dutzend geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine – organisiert über den Verein der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit „Feine Ukraine“. Der hat der DLRG als Dank für das Engagement sogar eine Urkunde verliehen.



Informationen: gibt es bei der DLRG Erding auf ov-erding.dlrg.de und beim BRK auf www.brk-erding.de/index.php/angebote/wasserwacht.

