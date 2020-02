Mahnwachen gegen Hass und Gewalt

Mehrere hundert Bürger haben am Freitagabend in Erding und Dorfen gegen Hass und Gewalt von Rechts demonstriert. Das Bündnis Bunt statt braun hatte zu den Mahnwachen aufgerufen.

Erding/Dorfen –Ein deutscher Rechtsextremist hat in Hanau neun Bürger mit Migrationshintergrund ermordet und danach sich selbst und seine Mutter getötet. Am Freitagabend rief das Bündnis Bunt statt braun in Erding und Dorfen zu Mahnwachen auf. Beide Veranstaltungen auf dem Schrannenplatz und dem Unteren Markt waren sehr gut besucht.

Mehrere hundert Bürger gedachten der Opfer des rassistischen Attentats. Viele hatten Kerzen dabei. Die Initiatoren warben für Toleranz und wandten sich gegen Hass und Gewalt. Still wurde der Amok-Opfer gedacht.

In Erding gingen unter anderem auch Oberbürgermeister Max Gotz (CSU), FW-Spitzenkandidatin Petra Bauernfeind, der evangelische Pfarrer Christoph Keller sowie Vertreter der Narrhalla auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. ham