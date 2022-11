dm meistert die Krise

Von: Hans Moritz

Teilen

Einer von vier dm-Märkten im Landkreis Erding: die Filiale im West Erding Park. In Erding gibt es zwei weitere, in Dorfen eine. Sie ist auch die Größte. © Hans Moritz

Sie durften auch im härtesten Lockdown offen haben, doch wer braucht Kosmetik, wenn es keine Veranstaltungen gibt und das Gesicht hinter einer Maske verborgen ist? Die Drogeriekette dm hat die Pandemie deutlich zu spüren bekommen, wirtschaftlich ist sie aber gut durch die Krise gekommen.

Erding/Dorfen - Das gilt auch für die drei Filialen in Erding und die eine in Dorfen, erklärt dm-Gebietsverantwortliche Isabel Roscher beim Redaktionsbesuch. Sie berichtet im Geschäftsjahr 1. November 2021 bis 31. Oktober 2022 von einem Jahresumsatz von 18 Millionen Euro im Erdinger Land, eine Steigerung um 8,9 Prozent. Damit liegen die hiesigen Filialen etwas unter dem Bundesdurchschnitt von dm von plus 9,7 Prozent, was laut Roscher einem Umsatz von 9,9 Milliarden Euro betrifft. Insgesamt betreibt dm 2094 Läden, immer mehr auch im Ausland.



In den vier Filialen – die größte befindet sich im Dorfener Gewerbegebiet, die anderen im West Erding Park, in Aufhausen und in der Erdinger Innenstadt – sind 74 Mitarbeiter und fünf Auszubildende zum Drogisten beschäftigt. „Im Jahr zuvor waren es noch 69 Mitarbeiter und fünf Lehrlinge. „Leider haben uns vier Azubis nach der Lehrzeit verlassen, und wir tun uns mit der Nachwuchssuche genauso schwer wie andere Branchen. Unser Problem ist, dass der Beruf des Drogeristen vielen gar nicht bekannt ist“, bedauert die Gebietsleiterin.



Die Pandemie zu spüren bekommen hätten neben den grenznahen Filialen – Reisen waren verboten – vor allem die in Innenstädten. „Der Einzelhandel war in den Lockdowns geschlossen, da ging die Frequenz in den Zentren stark zurück.“



In den schwersten Corona-Monaten habe man weniger Gesichts-Make-Up verkauft. „Nur um die Augen wurde sich geschminkt, nicht zuletzt wegen der Videokonferenzen“, meint sie schmunzelnd. Zudem seien alle Produkte, die mit Gesundheit zu tun hatten, gut verkauft worden. „Am gestiegenen Absatz von Tiernahrung haben wir gemerkt, dass sich viele in der Pandemie ein Tier zugelegt haben.“ Auch seien Deko-Artikel gut gelaufen – „die Leute wollten es daheim schön haben, wenn sie schon nicht raus konnten“, so die Managerin, die in Hörlkofen lebt. Zugelegt habe auch der Onlinehandel, ebenfalls beliebt: online bestellen und in der Filiale abholen – binnen drei Stunden.



Mit 25 Prozent Marktanteil ist dm die deutsche Nummer eins. Über die meisten Filialen verfügt Rossmann, bei den Flächen liegt Müller vorn. ham