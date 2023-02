Klinikum: Das große Zittern

Von: Hans Moritz

Zukunft ungewiss: Wie umfangreich das Leistungsspektrum des Klinikums Erding nach der Reform von Minister Lauterbach sein wird, ist nicht absehbar. Einige Weichen müssen so schnell wie möglich gestellt werden. © Hans Seeholzer

Wie heftig wird die Krankenhausreform die Standorte Erding und Dorfen treffen. Dazu gibt es mehrere Szenarios. Über sie wurde im Krankenhausausschuss gesprochen.

Erding - „Kein Bürger soll bei gesundheitlichen Problemen den Landkreis verlassen müssen – Spitzenmedizin ganz nah.“ So lautete über Jahre das Credo des Erdinger und Dorfener Klinikums. Zuletzt 15 Millionen Euro Defizit – heuer wird mit 16 Millionen gerechnet – war dem Kreistag dieses Versprechen wert. Doch ob dieser Anspruch zu halten ist, ist nach den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ungewiss.



Im schlechtesten Fall droht beiden Standorten eine massive Herabstufung, die nur noch eine (überwiegend ambulante) Grundversorgung der Bürger vorsieht. Patienten müssten dann vorrangig nach München oder Landshut fahren, wenn sie eine stationäre Versorgung benötigen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass 2024 die Reform in Reinform kommt – die Länder reden mit und haben schon Widerstand angekündigt –, wollen sich der Landkreis als Träger sowie das Krankenhaus selbst jetzt so aufstellen, dass zumindest Erding in die neue Versorgungsstufe II kommt – und sich damit am Leistungsspektrum recht wenig ändern würde. Im Krankenhausausschuss stellte Direktor Dr. Dirk Last die möglichst lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen vor.



Er machte gleich zu Beginn deutlich, dass als worst case Erding, aktuell gehobener Grund- und Regelversorger, das Level I-n drohe – nur mehr eine internistische und chirurgische Basisversorgung sowie Notfälle. Dorfen könnte dem untersten Level I-i zugeordnet werden, nicht mehr als eine Grundversorgung.



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) meinte: „Aus meiner Sicht geht es darum, dass der Bund 50 Prozent der Kliniken schließen will. Ich glaube nicht, dass es mehr Geld gibt.“ Er hält die Reform in ihrer jetzigen Form für „nicht umsetzbar“. Denn es könne nicht wie in Mecklenburg-Vorpommern sein, wo die Durchschnittsentfernung zum nächsten Krankenhaus 100 Kilometer betrage. Der Erhalt der Notaufnahme und Geburtshilfe seien für ihn „nicht verhandelbar“. Allerdings versuchte Bayerstorfer auch, Druck aus dem Kessel zu nehmen: „Alle Kliniken haben nach Corona eine Durststrecke. Die muss man durchhalten“ (Bericht folgt).



Im Moment, das räumte Last ein, stehe Erding nicht allzu gut da, um das Level II zu erreichen. „Dazu bräuchten wir die Notfallstufe 2, wir haben aber nur die 1. „Es sollten daher alle Bestrebungen darauf fokussiert sein, die Voraussetzungen für die erweiterte Notfallversorgung zu erreichen.“ Dazu müsse man unter anderem zehn Beatmungsplätze auf der Intensivstation sowie eine eigene Aufnahmestation vorhalten. „Dazu sind wir strukturell in der Lage, allerdings haben wir Probleme, ausreichend Personal bereitzustellen.“ Der Kräftemangel sei ohnehin das größte Problem, im Zuge der Reform könnte das den Erhalt der Geburtshilfe, der Schlaganfalleinheit und des Herzkatheters gefährden. Last appellierte an die Politik, „mit uns alles zu unternehmen, damit wir Personal gewinnen und halten“.



Auf Anfrage von Sosa Balderanou (CSU) erklärte Last, es gebe eine Nervosität in der Belegschaft. Allerdings habe er noch keine Existenzängste oder Abwanderungsbestrebungen wahrgenommen. „Unser Ziel ist, alle bestmöglich zu informieren“, so Last.



Ursula Frank-Mayer (Grüne) regte mehr Kooperationen etwa zwischen Erding, Ebersberg und Freising an, um die Mindestmengen etwa im Brustzentrum oder in der Thoraxchirurgie zu erreichen. Man könnte sich auch gegenseitig mit Personal aushelfen. Bayerstorfer erwiderte: „Kein Haus hat derzeit Personal übrig.“ Und Last sagte, Kooperationen seien gar nicht so einfach, weil die Standorte zertifiziert sein müssten, was klinikübergreifend schwer umzusetzen sei. Und: Kooperationen würden das Sterben von Standorten nicht zwingend verhindern.



3. Landrat Rainer Mehringer (FW) erklärte, Erding müsse schon wegen des weiteren Zuzugs und der Demografie ein starker Standort bleiben. Zur Linderung des Kräftemangels mahnte er an, in den Bemühungen, günstigen Wohnraum bereitzustellen, nicht nachzulassen.



Dr. Ludwig Rudolf (CSU), selbst Arzt, meinte, die Reform habe auch ihr Gutes: „Mit den Fallpauschalen gab es ein Rattenrennen, in dem jede Klinik möglichst viel anbieten wollte, ob es sich gerechnet hat oder nicht.“ Dass das aufhöre, sei kein Verlust. Die geplanten Vorhaltepauschalen seien die bessere Alternative. Rudolf meinte aber auch: „Die Reform bedeutet für uns, dass wir uns in Bezug aufs Klinikum vielleicht von so mancher Fantasie verabschieden müssen und uns wieder auf das für den Landkreis wirklich Notwendige zu konzentrieren.“ ham