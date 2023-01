Sparkasse beruft drittes Vorstandsmitglied

Von: Hans Moritz

Torsten Koch (49), neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Erding-Dorfen, ist ein „Sparkassler durch und durch“. © Rudolf Grillborzer

Der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen ist wieder komplett. Auf den im Oktober vergangenen Jahres zur Kreissparkasse München gewechselten Ulrich Sengle folgte zu Jahresbeginn Torsten Koch.

Erding - Koch führt mit Vorstandschef Joachim Sommer und Vorstandsmitglied Michael Utschneider nun die Geschicke des öffentlich-rechtlichen Geldinstituts.

Nach deren Mitteilung ist Koch ein „Sparkassler durch und durch“. Geboren wurde Koch 1973 in Rotenburg an der Fulda. Seine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er bei der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg. Den Sparkassenfach- und -betriebswirt sowie den Diplom-Sparkassenbetriebswirt erwarb er am Lehrinstitut in Bonn, den Master of Business Administration (MBA) legte er an der Wirtschaftsuniversität Wien ab.



Am 1. Februar 1996 startete Koch laut der Mitteilung seine Karriere bei der Kreissparkasse Ebersberg und wurde im Jahr 2011 in der fusionierten Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg Bereichsleiter Vorstandsstab und Kommunikation. Im Juli 2013 wurde Koch zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt und im Mai 2022 zum Mitglied des Vorstands der Groß-Sparkasse.



In Erding ist Koch für die Ressorts Organisation, IT, Betriebswirtschaft, Marktfolge und Revision verantwortlich. Koch ist verheiratet und wohnt in Erding. „Ich freue mich sehr auf meine neue und herausfordernde Aufgabe mit meinen Kollegen“, kommentierte er seine Berufung. ham