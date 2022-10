Tonwerk und Weekend in einer Hand

Von: Timo Aichele

Teilen

„So viele Ideen“: Den Tonwerk-Biergarten will der neue Chef David Ritter (2. v. l.) schon mal umkrempeln. Seine Partner in der Geschäftsführung, Andreas Wagner und Alex Gschloessl, sowie Robert Decker (r.) sind voll dabei. © Timo Aichele

Es gibt zwei große Clubs im Landkreis, das Weekend in Erding und das Tonwerk in Dorfen. Beide haben nun denselben Geschäftsführer. Diesen Posten übernimmt ab dem heutigen Mittwoch David Ritter.

ERding/Dorfen - Das Weekend und sein Café Kennedy würden weiterlaufen wie bisher, verspricht der 37-Jährige. „Mein Büro habe ich aber jetzt in Dorfen.“



Der Weiterbetrieb der Erdinger Locations sei kein Problem, versichert Ritter. Er baue da auf seine Erfahrung in der Entwicklung neuer gastronomischer Formate vom Penthaus übers Weekend bis hin zum Sommergarten in Erding – und sein Team. So werde sein Bruder Matthias Ritter das Kennedy weiter betreiben.



Auch im Tonwerk ist Teamwork angesagt. Der bisherige Co-Chef und Gründer Andreas Wagner (28) sowie Alex Gschloessl (33) komplettieren als Prokuristen die Geschäftsführung. „Wir sind für das Tagesgeschäft zuständig“, sagt Wagner über sich und Gschloessl. Die beiden kennen sich schon lange und haben bereits im Dorfener E3 Veranstaltungen gemacht. Seit 2013 war Gschloessl in Erding tätig und im Weekend für Marketing und Event-Management zuständig.



Wagner ist sichtlich erleichtert über die Verstärkung. Er hatte den Laden mit mehreren Locations zuletzt alleine geschmissen. „Ab Mitte Juli war ich allein“, erzählt er. Denn nach dem Gründungskraftakt und Corona-Durststrecken machten Querelen in der Geschäftsführung die Arbeit im Tonwerk schwierig. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Tobi Maier hatte Wagner 2019 diesen „Kunstpark Landkreis-Ost“ gestartet – dann kam Corona.



Die Pandemie hatte das visionäre Projekt auf dem Ex-Ziegeleigelände bereits kräftig gebeutelt, da verließ Ideen-Motor Tobi Maier sein Herzensprojekt im Herbst 2021 im Streit mit Mit-Geschäftsführer Michael Lanzinger. Dieser war erst nachträglich dazugekommen und übernahm dann die Führung. Er hielt aber nur kurz durch. „Ihm ist das zu viel geworden“, berichtet Robert Decker. So habe Lanzinger am Ende seinen Ausstieg begründet, ärgert sich der Investor.



2018 hatte Decker die Industriebrache an der Bahn erworben, um daraus ein komplettes Stadtviertel zu entwickeln. Neben seiner eigenen Produktion für Holzmodul-Häuser unter dem Label Timber Homes stehen dort bereits das Tonwerk und eine Beamtenakademie mit Studentenwohnheim.



„Die Meilensteine, die wir uns gesetzt haben, haben wir nicht erreicht“, kritisiert Decker. „Der Biergarten hat beim kulinarischen Angebot an Attraktivität verloren“, meint der Eigner des Geländes. Auch von mäßig besuchten Nächten im Heizwerk, der Disco auf dem Tonwerk-Gelände, war in Dorfen zu hören. Lag es am Programm? Oder an der allgemeinen Party-Müdigkeit wegen Corona und Inflation? Sicher ist, dass die – schon lange angekündigte – Schließung des früheren Werks-Bahnübergangs die Geschäfte seit April nicht leichter macht. Decker pocht daher auf eine schnelle Verbesserung der Straßenanbindung.



Vom ursprünglichen Plan, dass die Club- und Gastro-Meile in den ehemaligen Ziegeleihallen eine Zwischennutzung bleibt, hat er sich verabschiedet. „Der erste Eindruck, den man dann von Dorfen hat, ist das Tonwerk und nicht eine Reihenhaussiedlung“, formuliert der Unternehmer seine Vision mit Blick auf den künftigen Bahnhof nebenan.



Das neue Führungstrio hat viel vor. Mit bisher etwa 15 Hochzeiten in diesem Jahr ist auch diese Geschäftsidee angelaufen. Für Ritter ist das lange nicht genug: „Bei den Veranstaltungen sind wir erst bei etwa zehn Prozent angekommen.“ Und manches wird umgekrempelt. „Den Biergarten reißen wir weg“, sagt der neue Chef über die stylishen aber nur mäßig bequemen Paletten-Möbel. Dieses Angebot müsse familienfreundlicher werden. „Das habe ich im Sommergarten gelernt“, erzählte der 37-Jährige der auch dem Erdinger Stadtrat angehört.



„Ich hab’ so viele Ideen“, sagt Ritter in seiner quirligen Art. Ein Frühlingsfest auf dem Tonwerk-Gelände könnte er sich gut vorstellen. Außerdem soll das Mogli’s eine Außenterrasse bekommen und das ganze Event-Viertel grüner werden. Damit hat „David Love“, so Ritters DJ-Name, schon mal selbst und mit dem Pkw-Anhänger 30 Palmen aus dem Sommergarten nach Dorfen gekarrt. „David loves Dorfen“, sagt er lachend. ta