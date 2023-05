Polizei sucht reihenweise Zeugen

Von: Hans Moritz

Die Polizei bittet in gleich vier Fällen die Bevölkerung um Unterstützung. © Hans Moritz

Mutwillig beschädigt oder Unfallflucht: Die Polizei bearbeitet im Landkreis drei neue Fälle, zu denen dringend Zeugen gesucht werden. Es geht aber auch anders herum: Die Polizei will einen Geschädigten ausfindig machen.

Erding/Dorfen - In Erding wurde am Dienstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr die Heckpartie eines Audi A3 angefahren, der auf der Franz-Brombach-Straße abgestellt war. Der Verursacher machte sich trotz 1500 Euro Schaden aus dem Staub. Zwei am Gestütring wiederum in Erding abgestellte Autos, ein grauer Ford Fiesta und ein schwarzer Ford Focus, wurden zwischen Freitag vergangener Woche und dem Maifeiertag mutwillig verkratzt. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 6000 Euro. Hinweise zu beiden Straftaten erbittet die Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80.



In Dorfen hat am Dienstagmorgen ein unbekannter Fahrzeugführer einen Mast der Ampel an der Kreuzung Jahn-/Rosenaustraße angefahren und beschädigt – Schaden: rund 500 Euro. Die Ampel fiel aus.



Anders gelagert ist ein zweiter Fall, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr nahe der Angermaier-Kreuzung in Dorfen abgespielt hat. Die Fahrerin eines Opel Corsa bemerkte einen lauten Knall und wenig später, dass ihr rechter Außenspiegel beschädigt war. Vermutlich hatte sie ein Auto gestreift. Doch ein solches wurde bislang nicht gefunden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0 80 81) 9 30 50 entgegen, ham