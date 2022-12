Das Weihnachtsgeschäft trotzt der Krise

Von: Lea Warmedinger

Eine liebevoll verpackte Teakholz-Schale ist ein beliebtes Geschenk aus dem Gewusst Wo in Erding. Die Inhaber Renate und Jogi Brunner sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft. © Lea Warmedinger

Einzelhändler aus dem Landkreis Erding berichten von guten Umsätzen im Weihnachtsgeschäft. Nur das kommende Jahr bereitet ihnen Sorgen.

Landkreis – Für viele Geschäftsleute im Einzelhandel ist der Advent die umsatzreichste Zeit im Jahr. Heuer sind die Verbraucher aber von Energiekrise und Inflation beeinflusst. Wir haben in Erding, Dorfen und Taufkirchen nachgefragt, wie das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel bisher läuft.

„Es ist schon so, dass die Leute etwas vorsichtiger unterwegs sind“, beobachtet Stefan Tremmel, Inhaber des Heuschneider in Dorfen. „Sie schauen inzwischen bewusster darauf, Markenprodukte zu kaufen und entscheiden sich für etwas, das länger hält“, meint er. Der Renner in seinem Elektrofachgeschäft seien Smartphones, Laptops und Tablets als Geschenke. Auch beliebt seien Bluetooth-Boxen und Gutscheine ab 100 Euro. „Ich würde nicht sagen, dass wir weniger Umsatz machen. Aber Kunden kaufen gezielter ein und überlegen sich gut, was sie anschaffen.“

Es gebe eine weitere Veränderung: „Das Weihnachtsgeschäft ist nicht mehr so geballt wie früher“, und anstatt innerhalb von drei Wochen finde es von Ende November bis Mitte Januar statt. Der Black Friday sei der Auftakt dafür, und nach Weihnachten sei was los, da viele mit Geld oder Gutscheinen beschenkt wurden. Diese Entwicklung wirke entspannend, „denn es verteilt sich, und so ist das Personal nicht überlastet“.

Elektrogeräte wie Laptops sind derzeit beim Heuschneider in Dorfen sehr gefragt. Silvia Kirmaier packt für ihren Kunden das Geschenk ein. © Michaele Heske

Ein beliebtes Last-Minute-Geschenk sei auch der Dorfen-Gutschein. „Man kann ihn bei allen 150 Mitgliedern des Förderkreises einlösen. Das ist besser als von Amazon oder H&M, denn die Kaufkraft bleibt dann bei uns,“ so Tremmel. Als Vorsitzender des Förderkreises Dorfen e. V. wisse er, dass viele Kollegen in der Innenstadt mit der schweren Erreichbarkeit durch die Baustelle zu kämpfen haben. „Aber auch bei ihnen ist spürbar, dass die Kunden gezielter und überlegter einkaufen. Das Geschäft ist heuer zwar nicht rückläufig, aber wir machen uns Sorgen, dass wir die Nachwirkungen der Energiekrise im nächsten Jahr zu spüren bekommen.“

Diese Sorgen teilt auch Jogi Brunner vom Gewusst Wo in Erding. Doch in dieser Saison sei richtig viel los in dem Geschenkladen. „Wir haben sehr viele Stammkunden, die unsere Beratung lieben“, erklärt Renate Brunner. „Die Vorweihnachtszeit ist unsere Erntezeit.“ Zu Beginn verkaufe das Ehepaar viel Dekoration wie Lichterketten, Engel oder Adventskränze für den Eigengebrauch. Ab Mitte Dezember werden dann die Geschenkartikel wie Tassen, Spieluhren oder Teakholz-Schalen beliebt. „Kurz vor Weihnachten und am 24. selbst ist nochmal besonders viel los“, erzählt die Inhaberin. „Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft.“ In dieser Zeit machen die beiden fast doppelt so viel Umsatz.

Über das winterliche Wetter freut sich Rainer Gerlspeck von Schuh-Mode Gerlspeck in Erding. „Wir verkaufen viele gefütterte und wasserdichte Schuhe“, berichtet er. „Als Geschenke entscheiden sich unsere Kunden gerne für Lammfellhausschuhe oder Taschen.“ Gerlspeck bemerke dabei keinen Unterschied zu den Jahren zuvor.

„In der Summe würde ich sagen, dass wir zufrieden sind“, meint Suzana Sauer von der Buchhandlung Dorfen. In der Corona-Zeit habe sich die Tendenz, Bücher online zu bestellen verstärkt. Erschwerend komme noch das Problem der Brückenbaustelle hinzu. „Das Weihnachtsgeschäft ist das, wovon wir über den Rest des Jahres leben. Aber wir haben heuer auf jeden Fall wieder mehr Kunden als in den vergangenen beiden Jahren, und freuen uns über jeden, der zu uns kommt, in die Bücher reinstöbert oder sich beraten lässt.“ Denn das sei die Stärke des Buchladens. „Besonders beliebt sind in der Weihnachtszeit Kinderbücher, aber natürlich auch Romane“, erklärt die Inhaberin.

Der Kratzer Getränkefachhandel in Taufkirchen von Ingrid Kratzer sei derzeit in der Hochsaison – „wie es ja auch sein sollte.“ Sie gestalte individuelle Präsentkörbe und verkaufe aber auch viele Weihnachtsbiere und hochwertige Spirituosen.

Leopold Gruber vom Gewandhaus Gruber in Erding zeigt sich glücklich: „In den vergangenen Wochen waren wir gut frequentiert.“ Als Geschenke seien Kaschmirpullover, Mützen und Schals beliebt, genau wie Gutscheine. In der Sportabteilung seien Schlitten, Schlittschuhe oder Trikots die häufigsten Geschenke. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Leute trotzdem etwas gönnen wollen“, meint der Geschäftsführer.