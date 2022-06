Neue VHS-Geschäftsführerin zieht nach 100 Tagen eine erste Bilanz

Von: Friedbert Holz

Fühlt sich sehr wohl: Doris Fähr an ihrem neuen Arbeitsplatz bei der VHS Erding. © Friedbert Holz

Politikern und Vorständen in der Wirtschaft werden in der Regel 100 Tage Einarbeitung zugestanden, wenn sie eine neue Stelle annehmen. Diese Frist ist nun auch bei Doris Fähr verstrichen, die seit 1. März die Volkshochschule (VHS) Erding leitet.

ERding - Zuvor war die 56-Jährige, die nach wie vor mit ihrer Familie in Moosburg lebt, Chefin dieser Bildungseinrichtung im Landkreis Freising.



Sie wirkt gut gelaunt, fast fröhlich, wenn sie auf ihre neue Arbeit angesprochen wird. „Es geht mir richtig gut, ich bin sehr freundlich hier in Erding aufgenommen worden“, zieht sie zufrieden ein erstes Resümee. Im Moment sei sie immer noch dabei, ihr neues Tätigkeitsfeld kennen zu lernen, auf Veranstaltungen zu gehen, dort Referenten, Kursleiter und selbstverständlich auch Teilnehmer zu treffen. „Es waren aber auch verschiedene politische Größen darunter, den einen oder anderen Bürgermeister durfte ich schon begrüßen“, so die neue Leiterin.



Insgesamt, so hat sie schnell registriert, bestimmt sie nun über eine Bildungsinstitution, „in der fast alles größer ist“ als an ihrer früheren Wirkungsstätte: das Kollegium, die Verwaltung, die Zahl der Kurse, das Umfeld. „Ich habe schon viel dabei gelernt“, beschreibt Fähr ihre Einarbeitungsphase. Und dann blickt sie auf ihren mit viel Papier bedeckten Schreibtisch, um sichtlich motiviert zu konstatieren, dass es viel zu tun gebe – „aber es macht auch einen Riesenspaß“. Diese Begeisterung auch auf viele mögliche neue Kunden zu übertragen, liegt ihr sehr am Herzen. Schließlich könne Lernen und Neues erfahren, gleich auf welchem Gebiet und gleich in welcher Intensität, zu persönlicher Freude führen, zu großer Befriedigung und Bewusstseinserweiterung.



Befragt nach ihrem Ziel, in einen Satz gefasst, antwortet sie: „Unser VHS-Team wünscht sich Aufmerksamkeit für alles, was wir anbieten und tun.“ Und so arbeitet sie bereits mit am neuen Programm, das ab Herbst greift. Drei Schwerpunkte will Fähr setzen: Digitaler Wandel, Nachhaltigkeit und Demokratie-Bildung.



„Wir wollen all jene Menschen digital fit machen, die bislang entweder keinen Zugang zu diesem wichtigen Thema hatten, eine Scheu vor dem Umgang damit haben oder sich abgehängt fühlen“, sagt Fähr. Den Umgang mit der digitalen Welt und dem Internet, in dem immer noch viele nicht zuhause seien, „wollen wir leicht verständlich gestalten“.



Nachhaltigkeit sei wichtig, vor allem der Umgang mit diesem für viele doch eher abstrakten Begriff. Als attraktives Angebot der Volkshochschule stellt sich Fähr etwa ein Klima-Puzzle vor, will leicht verständlich in Vorträgen Themen zum Umweltschutz anbieten. „Wir können aufzeigen, wie ein Leben fast ohne Plastik möglich wäre, möchten eine interessante Faktenbasis aufbauen zum Thema Klimawandel, wollen die Fair-Trade-Idee unterstützen, Anreize zu persönlichem Handeln anschieben helfen“, umreißt die Geschäftsführerin dieses neue Themenfeld.



Zu mehr Demokratie-Bildung hat sie die Idee, mehr Aufklärung über sogenannte Fake News zu liefern, aber auch gezielte Vorträge anzubieten zu Themen der Geschichte und Politik allgemein. „Wir sind hierfür noch auf der Suche nach prominenten Referenten“, sagt Fähr.



Sie weist aber darauf hin, dass neben diesen besagten drei Schwerpunkt-Gebieten selbstverständlich alle weiteren VHS-Angebote bestehen bleiben – von Sprachkursen über Kreativ-Seminare, Kurse zu Kunst, Kultur und Sport – „letztlich Lebenshilfe in verschiedensten Schattierungen“. Auch ein neues Programm zu attraktiven Ausflügen im Landkreis ist angedacht: „Ich bin ziemlich sicher, dass viele, die schon lange hier wohnen, zum Beispiel noch nie das Bauernmuseum in Erding besucht haben“, meint Fähr.

