Dr. Deißböck: Mit Stethoskop und einer guten Prise Humor

Der Erdinger Dr.-Deißböck-Weg erinnert an einen beliebten Arzt, Klinikleiter und echtes Erdinger Original: Dr. Andreas Deißböck.

Erding – Sind viele Personen, denen in Erding eine Straße gewidmet wurde, schon lange in Vergessenheit geraten, so ist der Namensgeber des Dr.-Deißböck-Wegs den älteren Erdingern durchaus noch ein Begriff. Benannt wurde der kleine Weg zwischen Dr.-Lehmer- und Friedrich-Herbig-Straße, der in der ehemaligen Bundeswehrsiedlung hinter dem S-Bahnhof liegt, nach dem Mediziner Dr. Andreas Deißböck.

Zu Ehren kam er als jahrzehntelanger Chefarzt am Städtischen Krankenhaus in Erding, das sich damals noch an der Krankenhausstraße (heute Landratsamt) befand. Als Sohn eines Architekten 1895 in München geboren, studierte Deißböck in der Landeshauptstadt und trat im Dezember 1922 seinen Dienst als Assistenzarzt am Krankenhaus Erding an.

+ Dr. Andreas Deißböck wurde 71 Jahre alt. © Privat

Chefarzt war zu der Zeit Dr. August Leitner, der an der Langen Zeile seine Praxis hatte. Der junge Assistenzarzt Deißböck heiratete zwei Jahre später Leitners Tochter und übernahm 1930 auch die Leitung des Krankenhauses. Die Position als Chefarzt behielt Deißböck 35 Jahre lang bis 1965, gleichzeitig behandelte er Patienten in seiner Praxis.

Bei seinen Patienten war der Allgemeinmediziner hoch geschätzt. „Bekannt und beliebt machten ihn sein ärztliches Können, seine soziale Einstellung und sein Humor“, ist auf der Gedenktafel am Landratsamt Erding zu lesen. Dort befand sich seine frühere Wirkungsstätte.

Erzählt werden noch heute Anekdoten über den humorigen Mediziner, wie von der Visite im Krankenhaus bei einem Zimmer voll älterer Patientinnen, die er ziemlich respektlos als „Krampfaderngeschwader“ titulierte. Von seiner lockeren Zunge zeugt auch die Geschichte einer Patientin, die Deißböck wegen eines Hexenschusses konsultiert habe. Bedingt durch die Aufregung habe die Dame eine Blähung entweichen lassen. Deißböcks Kommentar dazu: „So, der Schuss ist draußen, aber die Hex’ ist noch da!“

Wer ihn ohne triftigen Grund häufiger konsultierte, wurde manchmal empfangen mit dem Spruch „Ja, bist scho wieder da? Spar da doch dei Geld für an Grabstoa!“. Er machte keinen Unterschied zwischen arm und reich und erließ bei Menschen in Not auch mal die Rechnung oder ließ sich in Naturalien bezahlen.

Als Chefarzt am Krankenhaus war er für alle Krankheitsfälle zuständig, auch für die Geburtshilfe, wie die ehemalige Kreisbäuerin Marianne Rötzer berichtet. Sie wurde von Deißböck bei drei Geburten im Krankenhaus betreut und habe den Arzt sogar einmal bei einer Narkose in den Finger gebissen, wie sie schmunzelnd zugibt.

Nach dem Tod des Schwiegervaters übernahm Dr. Andreas Deißböck 1930 auch die Verantwortung als BRK-Kolonnenarzt und blieb es bis zu seinem Tod im Jahr 1967. Schwere Einsätze hatte der Mediziner beim Luftangriff auf Erding im April 1945 mit 130 Toten und 200 Verletzten sowie bei dem Zugunglück bei Walpertskirchen im Jahr 1951 zu bewältigen.

+ Diese Gedenktafel am Landratsamt erinnert an den ehemaligen Klinikdirektor. © Peter Gebel

Begleitet wurde der Sanitätsarzt bei Einsätzen im Landkreis vom BRK-Fahrer Wolfgang Schindler. Zeitzeugen berichten, dass Dr. Deißböck dabei oft recht erzürnt war über die holprigen Dorfstraßen. Angeblich habe er einem Passanten sogar zugerufen: „Wenn ihr kein Geld dafür habt, die Schlaglöcher mit Kies aufzufüllen, dann scheißt sie zu!“

Gerne hielt sich Deißböck im ehemaligen Café Schnell neben dem Schönen Turm auf (heute befindet sich dort ein Schokoladenladen), das wegen seiner niedrigen Eingangstür auch „Café Bück dich“ genannt wurde. Hier musste sich sicherlich auch der stattliche Mediziner beim Eintreten oft bücken.

Für seine vielfältigen Verdienste wurde Deißböck zu seinem 70. Geburtstag zum Ehrenbürger der Stadt Erding ernannt. Von der Bundesrepublik Deutschland erhielt er 1961 das Verdienstkreuz am Bande, vom BRK das Goldene Ehrenzeichen und vom Deutschen Roten Kreuz das Steckkreuz.

Bis kurz vor seinem Tod am 7. April 1967 übte der Arzt seinen Beruf aus. Wenige Monate zuvor war seine Frau verstorben, die Ehe blieb kinderlos. Deißböcks Tod im Alter von 71 Jahren kam völlig überraschend. Seine Pflichtauffassung, mit der er Kranke zu allen Tages- und Nachtzeiten aufsuchte, und sein derber Humor machten ihn zu einem unvergessenen Erdinger Original.

