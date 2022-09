Erding: Das Ende einer Hausarzt-Ära

Praxis im eigenen Haus: An der Haager Straße in Erding hat Dr. Elmar Gerhardinger 36 Jahre lang seine Patienten behandelt. Ende September hört er auf und geht in Ruhestand. Einen Nachfolger hat er nicht.

Dr. Elmar Gerhardinger schließt nach 36 Jahren seine Praxis

Von Gerda Gebel schließen

Nach 36 Jahren schließt Dr. Elmar Gerhardinger Ende September seine Praxis in Erding. Der Allgemeinarzt hat in seiner Karriere viel erlebt.

Erding – Eigentlich wollte er Feuerwehrmann werden oder auch Bischof. Zum Glück für seine Patienten hat Elmar Gerhardinger die Medizin als Beruf gewählt, eine gelungene Verbindung der beiden Berufsfelder, wie er anmerkt. Zum Monatsende schließt der beliebte Allgemeinarzt seine Praxis an der Haager Straße.

Schon sein Vater Siegfried praktizierte in seinem Wohnhaus als Praktischer Arzt und Geburtshelfer, so dass Elmar Gerhardinger den Praxisbetrieb schon seit seiner Kindheit gut kennt. „Ich wusste, auf was ich mich einlasse“, sagt der 67-Jährige.

Nach dem Medizinstudium in Regensburg und München sowie Klinikanstellungen in Günzburg und Augsburg eröffnete er 1986 seine Arztpraxis für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren in Erding. In den vergangenen 36 Jahren hat der Mediziner zahlreiche Veränderungen im Praxisbetrieb erlebt. War bei der Eröffnung noch die handschriftliche Dokumentation üblich, so begann die Digitalisierung bereits acht Jahre später, zeitgleich mit der Einführung der elektronischen Versichertenkarte. Die Karteikarten, die trotzdem weitergeführt wurden und noch alle Vorbefunde in Papierform enthalten, übergibt er nun seinen Patienten.

Auch bei den Behandlungsmethoden hat Gerhardinger bahnbrechende Verbesserungen miterlebt. Immer noch begeistert ist er von der Einführung der Ultraschalldiagnostik und der Computertomografie in den 80er Jahren, später dann das MRT und die heute gängigen Spiegelungen von Magen und Darm.

Da diese Diagnosemöglichkeiten während seines Studiums noch gar nicht existierten, musste man sich entsprechend fortbilden, erzählt Gerhardinger. „Es war dann wie der Telefon-Joker in einer bekannten Fernsehsendung, wenn sich damit ein Krankheitsverdacht bestätigen oder ausschließen ließ“, beschreibt er die neuen Untersuchungstechniken.

Ein großer Fortschritt für die Ärzteschaft war auch die Bildung von Laborgemeinschaften, die in kurzer Zeit umfassende Ergebnisse liefern konnten. Ein Segen für die Patienten mit Vorhofflimmern sei der neu eingeführte Einsatz von Blutverdünnern gewesen. „Dadurch konnte die Schlaganfallrate um 75 Prozent gesenkt werden“, so Gerhardinger.

Auch beim unbeliebten Nachtdienst gab es signifikante Verbesserungen. In den Anfangsjahren hatte der Mediziner zwar noch den Nachtdienst in der eigenen Praxis zu leisten, allerdings nur noch alle drei Wochen statt das ganze Jahr über. Als 2007 die ärztliche Bereitschaftspraxis im Klinikum Erding eingeführt wurde, war eine feste Anlaufstelle für die Notfallpatienten geschaffen. „Das war damals ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit zwischen dem Ärztlichen Kreisverband und dem Klinikum Erding, das ab 2016 bayernweit eingerichtet wurde“, erzählt Gerhardinger.

Auch auf Patientenseite hat er eine deutliche Veränderung festgestellt. Mussten sich die Kranken früher weitgehend auf die Einschätzung ihres Arztes verlassen, so hat sich heute der Patient meist vor dem Gang in die Praxis schon im Internet informiert. „Ich sehe das eher als Vorteil, wenn man mit der Erklärung nicht bei Null anfangen muss. Das führt auch zu einer besseren Mitarbeit des Patienten“, sagt der Mediziner.

Eine dramatische Zeit für die Praxis war die Pandemie der vergangenen zweieinhalb Jahre. Um die Infizierten absondern zu können, hatte Gerhardinger im Freien neben der Praxis ein Untersuchungszelt eingerichtet, „denn 90 Prozent der Corona-Kranken werden ja ambulant behandelt“, wie er betont.

Als Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes vertrat Gerhardinger von 2001 bis 2019 die Ärzteschaft im Landkreis nach außen, organisierte die monatlichen Fortbildungen und war auch für Streitschlichtungen zwischen Ärzten beziehungsweise Ärzten und Patienten zuständig. „Da war mein Einsatz nicht so häufig erforderlich, da gab es wenige Beschwerden“, meint er zufrieden.

Gerhardinger selbst hatte viele langjährige Patienten, die die Praxisschließung sehr bedauern. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man vielen Menschen helfen konnte“, sagt der Allgemeinarzt, der nun aber auch froh ist, das große Maß an Verantwortung abgeben zu können.

Angst vor Langeweile im Ruhestand hat der 67-Jährige nicht. Mit seiner Frau Sabine stehen einige Reisen an, gerne spielt er Klavier und beschäftigt sich in seiner Werkstatt mit elektronischen Basteleien. Auch seine filigrane Modelleisenbahn Spur Z hat noch Ausbaupotenzial.

Von den drei erwachsenen Kindern trat Sohn Nikolaus in seine Fußstapfen. Er praktiziert als Psychiater in Erding. Auf gemeinsame Unternehmungen mit ihrem Opa freuen sich auch die vier kleinen Enkel von Dr. Elmar Gerhardinger.