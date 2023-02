„Dramatische Zeiten“ für die Kirche in Erding

Von: Uta Künkler

Teilen

Ganz leer sind die Gotteshäuser wie die Erdinger Stadtpfarrkirche St. Johannes noch nicht. Aber immer weniger Menschen finden sich in den Kirchenbänken. © Peter Bauersachs

Die Zahlen der Kirchenaustritte im Landkreis Erding befinden sich auf dem Höchststand: Insgesamt 2327 Menschen sind 2022 gegangen. Der Hauptgrund für diesen Trend sind die Fälle sexuellen Missbrauchs.

Landkreis Erding – Die Zahl ist wie ein Schlag ins Gesicht der Kirche: 2327 Menschen sind im vergangenen Jahr im Landkreis Erding ausgetreten. So viele wie noch nie. Der Trend ist klar, die Kirche schrumpft. Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Januar 2022 sind die Austrittszahlen nochmals signifikant gestiegen – in jeder der 26 Gemeinden im Landkreis (siehe Grafik).

Ein Skandal jagte den nächsten

Ein Skandal jagte in den vergangenen Jahren den nächsten. Die katholische Kirche ist mit schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen und zahlreichen Reformwünschen konfrontiert. Zwar muss auch die evangelische Kirche Federn lassen, am heftigsten getroffen ist jedoch die katholische Kirche. Schon 2021 haben ihr viele den Rücken gekehrt. In manchen Kommunen wie in Dorfen, Forstern, Taufkirchen oder in den Verwaltungsgemeinschaften Wartenberg und Pastetten haben sich die konfessionsübergreifenden Austrittszahlen aber vergangenes Jahr noch einmal fast verdoppelt. Das belegen die Statistiken der Standesämter im Landkreis.

Nur noch 53 Prozent der Erdinger Landkreisbürger sind Katholiken

Es scheint etwas zu kippen, das jahrhundertelang in ganz Oberbayern Gewissheit war, nämlich: Wir sind katholisch. Vergangenes Jahrzehnt stimmte dieser Satz noch für etwa zwei Drittel der Erdinger. 2011 waren von den damals 127 419 Landkreisbürgern 80 300 Katholiken. Das sind immerhin 63 Prozent. Quelle sind die offiziellen Zahlen der Erzdiözese München-Freising und des Landkreises Erding.

Zehn Jahre später ist der Landkreis stark angewachsen. 2021 lebten hier 139 622 Menschen. Gleichzeitig sank die Zahl der Katholiken auf 74 733 – das sind nur noch 53 Prozent, ein Sechstel weniger als noch zehn Jahre zuvor. Und der Trend nimmt immer mehr Fahrt auf.

2327 Austritte aus der katholischen oder evangelischen Kirche verzeichneten die Standesämter im Landkreis Erding 2022. Die Kirchengemeinden sind in allen 26 Kommunen deutlich geschrumpft. © Münchner Merkur

Pfarrer bittet, nicht zu vergessen: „Kirche tut so viel Gutes“

Wohin soll das führen? Diese Frage beschäftigt Kirchenmänner wie den Dorfener Dekan und Leiter des Pfarrverbandes Isen Josef Kriechbaumer. „Es ist traurig, dass die Menschen nur noch das Schlechte sehen. Der Missbrauch ist nicht zu entschuldigen, aber die Kirche tut auf der anderen Seite so viel Gutes. Das wird in der ganzen Diskussion oft übersehen“, sagt er und spricht von Kindergärten, Büchereien und Senioreneinrichtungen, von Jugendprogrammen, Trauerbegleitung, Seelsorge und der Caritas.

Kirche einer der größten Arbeitgeber des Landes

Außerdem sei die Kirche einer der größten Arbeitgeber des Landes, betont Kriechbaumer. Nicht nur Pfarrer, auch Mesner, Kirchenmusiker, Erzieherinnen und weitere Angestellte würden von ihr bezahlt. Wenn die Flucht aus der Kirchenzugehörigkeit noch weiter zunimmt, fehle der Institution irgendwann vorne und hinten das Geld.

Hauptgrund: sexueller Missbrauch

Kriechbaumer sucht das Gespräch mit denjenigen, die seiner Kirche den Rücken kehren. Deren häufigste Begründung laute, sie wollten eine Institution, die den sexuellen Missbrauch von Kindern in dem Ausmaß zugelassen habe, nicht weiter unterstützen. Der Isener Pfarrer spricht von „ganz dramatischen Zeiten“ nach der Gutachtensveröffentlichung vor einem Jahr.

Von einer „absolut spürbaren Häufung der Kirchenaustritte“ nach den jüngsten Missbrauchsskandalen spricht auch Anton Kreuzpointner, Leiter des Bürgerbüros in Taufkirchen. Auch Florian Stein vom Standesamt Bockhorn hat „im ersten Quartal 2022 massiv Austritte verzeichnet“. Nicht anders sah es in Wartenberg aus. Nadine Schmedemann-Fliegner vom dortigen Standesamt: „Die Missbrauchsgutachten waren definitiv ein Grund, warum die Bürger vermehrt ausgetreten sind.“ Dadurch könnten und wollten sich viele Bürger nicht mehr mit der Kirche identifizieren.

Auch Kirchensteuer spielt eine Rolle

Neben den Skandalen als mit Abstand häufigster Grund spielten manchmal auch die hohen Kirchensteuern eine Rolle bei der Entscheidung, die Kirche zu verlassen. Oder auch einfach „generell kein Bezug mehr zur Kirche“, wie es Anna Hölzl vom Lengdorfer Standesamt ausdrückt.

„Die Kirche, das sind nicht nur die da oben“

Die meisten Austrittswilligen seien zwischen 18 und 58 Jahre alt, beobachtet Pfarrer Kriechbaumer. „Leute, die noch viele Jahre in die Kassen einzahlen würden.“ Das Schrumpfen seiner Herde sei für ihn vor allem eines: „sehr, sehr traurig.“ Mehr denn je bemühe er sich in diesen Zeiten, den Menschen zu zeigen, „dass wir für sie da sind“. Zuverlässige Seelsorge in jeder Lebenslage, das sollten seine Schäfchen spüren. „Die Kirche, das sind nicht nur die da oben“, sagt der Dekan. Kirche, das sei doch auch die Gemeinde vor Ort, „Leute, die miteinander feiern und das Gebot der Nächstenliebe leben“.

Wer im Pfarrverband Isen aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, bekommt von Pfarrer Kriechbaumer einen „lieben Brief“. Darin bedankt er sich für die bisherige Unterstützung und lädt ein zu einem Gespräch und betont, dass er oder sie selbstverständlich jederzeit gerne wieder willkommen sei. Denn der Kirchenaustritt könne auch wieder zurückgenommen werden. „Kein Schritt muss ewig so bleiben“, sagt Kriechbaumer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)