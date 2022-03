Drei Covid-Patienten in Erding auf der Intensivstation

Von: Timo Aichele

Der Corona-Stand von Freitag, 4. März 2022, im Landkreis Erding. © Landratsamt Erding

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Erding auf 1763,3.

Erding - Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Das Landratsamt Erding meldet am Freitag einen Wert von 1763,3 (Vortag: 1.671,8). Im Klinikum Erding werden derzeit 20 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Davon liegen drei auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.

Zu den bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Erding sind dem Gesundheitsamt am Freitag 428 neue Fälle gemeldet worden. Damit gelten derzeit 3006 Bürger als infiziert, 3424 sind in Quarantäne. Die Zahl der Genesenen beträgt 32 119.

Insgesamt sind im Landkreis bisher 244 202 Impfungen verabreicht worden, am Donnerstag waren es 148. 97 100 Menschen im Landkreis sind bereits vollständig geimpft (70,4 %, ;über Zwölfjährige 78,7 %). Rund 57 400 Menschen haben bisher eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Bundeswehrsoldaten haben in den vergangenen Wochen das CTT-Team des Gesundheitsamts unterstützt. Am Freitag wurden sie verabschiedet. Insgesamt waren 36 Bundeswehrkräfte im Einsatz, von denen im Wechsel jeweils 15 beim CTT-Team waren und dort bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung geholfen haben. Die Soldaten kehren nun zu ihrem Standort in Landsberg am Lech zurück. „Ihre Unterstützung war Gold wert. Die hohen Fallzahlen der letzten Wochen konnten wir nur mit Ihrer Hilfe stemmen“, dankte ihnen Vize-Landrat Franz Hofstetter.

Die Betroffenen sind zwischen 1 und 93 Jahren alt und kommen aus Erding (96), Dorfen (62), Taufkirchen (45), Bockhorn (28), Oberding (27), Isen (18), Moosinning (16), St. Wolfgang (15), Forstern (12), Berglern (9), Eitting (9), Fraunberg (9), Lengdorf (9), Finsing (8), Kirchberg (8), Wartenberg (8), Wörth (8), Hohenpolding (6), Neuching (6), Steinkirchen (6), Walpertskirchen (6), Pastetten (5), Inning am Holz (4), Langenpreising (3), Ottenhofen (3) und Buch am Buchrain (2).