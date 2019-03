Drei verkaufsoffene Sonntage genehmigt

Der beliebte Kinderflohmarkt findet heuer am 15. September statt. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte offen. F.: ham

Stadtrat gibt Grünes Licht - Vierter Termin hängt an Gewerbetagen

von Hans Moritz schließen

In Erding wird es heuer mindestens drei verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen in der Innenstadt geben. Der Stadtrat gab bei zwei Gegenstimmen für den Vorschlag der Händlergemeinschaft Ardeo Grünes Licht.