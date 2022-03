Erding: Drei verkaufsoffene Sonntage geplant

Von: Gabi Zierz

Teilen

Leben in die Altstadt wollen Julia Flötzinger (Stadtmarketing), OB Max Gotz und Dirk Urland (Gewerbeverein, v. l.) mit den Gewerbetagen im Mai 2022 bringen. © Hans Moritz

Erding - Zu den Gewerbetagen, zu Kirta und zum Christkindlmarkt sind heuer in Erding verkaufsoffene Sonntage geplant. Damit will man dem Besucheransturm Rechnung tragen und die Innenstadt beleben.

Erding – Die Erdinger Innenstadt ist von der Corona-Pandemie besonders arg gebeutelt worden. Viele Kunden haben das Internet für Einkäufe genutzt. Eine Belebung des Zentrums ist deshalb dringend nötig. Das sieht nicht nur die Händlerinteressengemeinschaft Ardeo so, sondern auch der Stadtrat. Deshalb sind heuer drei verkaufsoffene Sonntage geplant: am 29. Mai mit den Gewerbetagen, am 16. Oktober mit dem Kirchweihmarkt und am 27. November zur Eröffnung des Christkindlmarktes.

„Wir wollen eine lebendige, keine museale Innenstadt“, sagte Rainer Mehringer (Freie Wähler) und sprach damit den Stadträten im Verwaltungs- und Finanzausschuss aus der Seele. „Die Liefer- und Bringdienste haben in der Pandemie viel Kaufkraft abgezogen“, erklärte Mehringer. Auch mit Blick auf die Sonntagsruhe, die durchaus ein hohes Gut sei, seien drei verkaufsoffene Sonntage bei insgesamt 52 Sonntagen im Jahr vertretbar, befand er. Das sahen seine Stadtratskollegen ebenso. Auch Eva Döllel (ÖDP), sonst eine Kritikerin der Sonntagsöffnung, ging diesmal mit.

Die Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen ist per Gesetz nur anlassbezogen möglich, also bei Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen, die einen großen Besucheranstrom erwarten lassen. Davon gibt es in Erding heuer genug. Los geht es mit den Gewerbetagen, die am 29. Mai in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein in der Innenstadt stattfinden sollen. OB Max Gotz (CSU) rief die Betriebe in Stadt und Landkreis dazu auf, mitzumachen. Bislang sei die Resonanz noch nicht so groß, bedauerte er.

Das Brauchtum wird mit dem beliebten Kirchweihmarkt am 16. Oktober hoch gehalten. Ein passendes Programm auf dem Schrannenplatz hat Ardeo bereits angekündigt. Man werde dafür „federführend in bewährter Weise verantwortlich sein“. In den vergangenen Jahren waren die Auftritte des Trachtenvereins Edelweiß-Stamm Erding immer ein Hingucker.

Der dritte verkaufsoffene Sonntag soll am 27. November zur Eröffnung des Christkindlmarktes auf dem Schrannenplatz und Kleinen Platz stattfinden. Dieser hatte pandemiebedingt zweimal in Folge ausfallen müssen. Dass er im vergangenen Dezember nicht stattfinden konnte, ärgert Gotz immer noch, zumal ähnliche Märkte von Privatveranstaltern hätten durchgeführt werden können.

Ardeo sieht die drei verkaufsoffenen Sonntage als „vitales Signal“ für Stadt und Landkreis und rechnet heuer „mit einer deutlichen Entspannung und einer zumindest weitgehenden Rückkehr zur Normalität“.

Auch Thomas Schmidbauer (Erding Jetzt) betonte: „Die Innenstadt hat’s dringend nötig, Kunden zurückzugewinnen.“ Damit stimmten alle Stadträte für den Ardeo-Antrag. Genehmigen muss ihn das Landratsamt, wie der OB betonte.