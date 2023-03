Erding: Düsterer Stoff, erfrischend auf die Bühne gebracht

Teilen

Großartige Gemeinschaftsleistung: Das Oberstufentheater des AFG und die Band Anne Punk präsentieren unter der Gesamtleitung von Margit Pfeiffer-Schneider Shakespeares „Macbeth“. © Vroni Vogel

Das Oberstufentheater des Anne-Frank-Gymnasiums Erding beeindruckt mit Shakespeares „Macbeth“. Diesen Montag und am Dienstag sind weitere Vorstellungen.

Erding – Ein mörderisches Machtspiel mit schauerromantischem Flair: In Shakespeares „Macbeth“ wird viel gestorben und zwar keineswegs an einer natürlichen Todesursache. Es herrscht Krieg in den Herzen und Köpfen. Unter der Gesamtleitung von Margit Pfeiffer-Schneider präsentiert das Oberstufentheater des Anne-Frank-Gymnasiums die Tragödie um einen folgenreichen Königsmord, zerstörerische Machtgier, perfide Pläne, innere und äußere Dämonen.

Es ist ein düsterer Stoff, der durch die frische Spielweise der Darsteller, punkige, rockige und rhythmisch markante Bandnummern sowie packende Gitarrensoli temporeich als tödliches Spiel inszeniert wird. Der Thron ist blutrot, vor der Bühne stehen Schachfiguren und die Band spielt das Leitmotiv aus „Game of Thrones“. Die Bühnenfiguren sind größtenteils im martialisch anmutenden Military-Look unterwegs.

Und wenn das herzige Ehepaar Macbeth (Viktoria Scharl und Axel Lemke) je nach Anlass die Garderobe wechselt, sei es ein schickes Cocktailkleid, ein flotter Anzug oder eine repräsentative Abendrobe, dann stehen diese Outfits für strategische Schachzüge, die nicht zu überleben sind. Die Kunst dabei: den Mord geschickt zu delegieren. Erstes prominentes Opfer: der schottische König Duncan (Maria Aigner). Weitere Tote folgen und werden wie Schachfiguren aus dem Spiel genommen.

Allerdings ist die unkontrollierbare Eigendynamik, die der Fluch der bösen Tat und ein frostiges zwischenmenschliches Klima entwickeln, nicht zu unterschätzen. Sie erweisen sich als gefährliche Bumerangs.

Macbeths größter Widersacher Macduff (Leander Goldmann) durchschaut das blutige Intrigenspiel. Ja und dann gibt es da noch drei Hexen (Julia Lutz, Vanessa Neubert und Frieda Ottiger), die mit mysteriösen Prophezeiungen ihr eigenes Gruselsüppchen kochen. Ein von Macbeth ermordeter Freund (Paulina Kölblin) ist einfach nicht tot zu kriegen, sondern nimmt als Geist am Festmahl teil. Da könnte man doch glatt den Verstand verlieren.

Die Aufführung ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Unterschiedliche Figurenkonstellationen sorgen für Bewegung – eine beachtliche Gemeinschaftsleistung aller Mitwirkenden vor und hinter der Bühne. Alleine das Textpensum, das vor allem die Hauptfiguren zu bewältigen haben, ist immens. Es ist spannend zu erleben, wie die jungen Leute sich ihre Rollen aneignen und individuell gestalten. Man wird förmlich in die Story hineingezogen.

Großartig dazu, die Live-Musik von Anne Punk, die das Bühnengeschehen spiegelt, aufrüttelnde Kontraste setzt und stimmige Übergänge schafft. Es gibt noch zwei weitere Aufführungen, am heutigen Montag und am morgigen Dienstag jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des AFG. VRONI VOGEL