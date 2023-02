Erding: Eine durchsetzungsstarke Unternehmerin

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Freute sich über die Gratulanten zum 95. Geburtstag: Irmgard Baumann (vorne). Glückwünsche überbrachten (stehend, v. l.): Anton Stimmer (Geschäftsführung Auer Baustoffe), Neffe Maximilian Auer (Geschäftsführung Auer Baustoffe) mit den Töchtern Sophia und Eva-Maria sowie Ehefrau Erika Auer, Vize-Landrat Franz Hofstetter und Oberbürgermeister Max Gotz. © BERND HEINZINGER

Sie setzte sich als junge Frau in einer von Männern dominierten Branche durch: Irmgard Baumann. Jetzt feierte die Erdingerin 95. Geburtstag.

Erding – Das Unternehmen steht an erster Stelle: Dieses Motto galt für Irmgard Baumann (geb. Auer) stets. Jetzt hatte die Seniorin einen großen Grund zu feiern: ihren 95. Geburtstag. An ihrem Ehrentag kamen Verwandte, Vertreter der Auer Baustoffe GmbH sowie Oberbürgermeister Max Gotz und Vize-Landrat Franz Hofstetter zum Gratulieren vorbei.

Irmgard Auer erblickte am 22. Februar 1928 in Erding das Licht der Welt, besuchte später die Handelsschule und stieg kurz darauf in den elterlichen Betrieb ein. Sie gehörte damit zur dritten Generation in einem der bedeutendsten Bauunternehmen in der Region.

Während des Zweiten Weltkriegs gab es große Veränderungen. Der elterliche Betrieb wurde zwangsversteigert, doch Vater Max konnte ihn 1947 zurückkaufen. 1950 trat Irmgard Auer zusammen mit ihrem Bruder Max in den Betrieb ein. Sieben Jahre später übernahm sie mit ihm die Geschäftsführung, nachdem der Vater unerwartet verstorben war.

Die damals knapp 30-Jährige musste lernen, sich in der von Männern dominierten Baubranche durchzusetzen. Fleiß, Besonnenheit und Zielstrebigkeit gehörten dabei zu ihren Eigenschaften, die Erfolg brachten. Das Unternehmen florierte, und auch privat fand Irmgard Auer ihr Glück. Sie heiratete 1957 den Architekten Franz Baumann. Die Ehe blieb zwar kinderlos, dafür gibt es bis heute engen Kontakt zur Familie von Bruder Max mit insgesamt vier Nichten und Neffen.

Bis 1994 leiteten die Eheleute Baumann und Max Auer II das Unternehmen, dann übernahm Neffe Max Auer III den Familienbetrieb, nun in vierter Generation. Einen schweren Schicksalsschlag erlitt die heute 95-Jährige im Jahr 2008, als ihr Ehemann Franz kurz nach der Goldenen Hochzeit nach langer Krankheit verstarb.

Für Irmgard Baumann bedeutete dies einen großen Einschnitt. Trotzdem blieb sie zuversichtlich, die Firma Auer ist ihr weiter sehr wichtig. Sie zeigt große Interesse an der Entwicklung des Unternehmens, das sie 44 Jahre lang mitaufgebaut hatte. Für private Vergnügen blieb da nur wenig Zeit. Eine Ausnahme bildeten dabei die von ihr geliebten jährlichen Kreuzfahrten zusammen mit ihrem Mann auf der MS Europa.

An ihrem Geburtstag kamen drei Generationen der Familie zusammen und gratulierten herzlich: Neffe Max Auer kam mit Ehefrau Erika und den Töchtern Eva-Maria und Sophia vorbei. Die beiden sind Gesellschafterinnen der Firma in fünfter Generation. Irmgard Baumann zeigt sich sehr glücklich darüber, dass ihr Lebenswerk weiterhin in der Familie bleibt und die beiden sich mit ihren Werten und Zielen hundertprozentig identifizieren.

Die 95-Jährige lebt noch in ihrem eigenen Haus in Erding und wird an ihrem Lebensabend bestens von der Familie und zwei Pflegerinnen unterstützt. BERND HEINZINGER