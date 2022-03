Jeden zweiten Tag ein Einsatz: KIT feiert beim Roten Kreuz Jubiläum

Von: Hans Moritz

Das KIT im Jubiläumsjahr (v. l.): Danuta Pfanzelt, Petra Böhme, Notfallseelsorger Martin Garmaier, Markus Kaiser-Lichtenfeld, Stefanie Böse, Sven Haarkötter, Andrea Häuslmeir, Iris Menzinger, Klaus Darlau, Notfallseelsorger Joachim Salzmann, Ilse Kürzinger und Dieter Pfanzelt sowie PSNV-Hund Lenny. Nicht auf dem Bild: Dr. Birgit Wahl, Sarah Haux, Irmgard Berndt, Anne Hartling, Angelika Gründel, Klaus Westphal, Monika Knöferl, Petra Heilmaier und Sylvia Akbiyik. Kulturen trauern sehr unterschiedlich Ein wichtiges Glied der Rettungskette © BRK

Das Kriseninterventionsteam besteht seit 25 Jahren. Aber was genau macht das KIT eigentlich? Es hilft z.B. beim plötzlichen Tod von Angehörigen.

Erding – Sie kommen ohne Blaulicht, sie retten kein Leben, sie retten Seelen: das Kriseninterventionsteam (KIT) für die Landkreise Erding, Ebersberg und Freising. Am morgigen Freitag ist es 25 Jahre her, dass das KIT zu seinem ersten Einsatz ausrückte. Mittlerweile sind es jedes Jahr über 200. Statistisch betrachtet rücken die Ehrenamtlichen jeden zweiten Tag aus. Seit fünf Jahren agiert das KIT unter dem Dach des Erdinger Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreuzes.

Der Start erfolgte als Einzelkämpfer, ohne Anschluss an eine Hilfsorganisation. Der Arbeitskreis wurde am 2. Oktober 1996 in Dorfen gegründet. Seit Januar 1997 ist das KIT als gemeinnütziger Verein anerkannt. 2002 begann die Kooperation mit dem BRK Freising. Von 2005 bis Ende 2014 fungierte der Malteser Hilfsdienst als Träger. Es folgten zwei Jahre ohne Kooperationspartner.

Mann der ersten Stunde erklärt, wofür das KIT zuständig ist

Seit 2017 ist der Verein als Fachdienst ein Teil des BRK Erding. Er besteht aus zwei Einheiten: die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) für Betroffene mit 18 Helfern und die für Mitglieder der Rettungs- und Sanitätsdienste mit neun Kräften. Ein Mann der ersten Stunde war Christoph Kober, heute das KIT-Pendant beim Kreisfeuerwehrverband Erding.

Doch was macht das KIT eigentlich? „Wir werden vor allem dann gerufen, wenn es im häuslichen Bereich zu einem plötzlichen Todesfall kommt und Angehörige betroffen sind“, schildert die fachliche Leiterin Dr. Birgit Wahl, Ärztin aus Freising. Das könne nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sein.

Auch bei Selbsttötungen hilft das KIT weiter

Fachdienstleiterin Iris Menzinger sagt, auch bei Selbsttötungen werde man gerufen. Und wenn etwa nach einem Unfall oder einem Tod außerhalb der eigenen vier Wände die Polizei die Todesnachricht überbringt, ist das KIT dabei. Die Polizei ist für den Beistand sehr dankbar.

Wie reagieren die Hinterbliebenen? Wahl berichtet, dass es eine typische Abfolge gebe. „Erst wollen es die Angehörigen nicht wahrhaben und versuchen, den Toten doch noch am Telefon zu erreichen.“ Wenn sie anfingen, die Realität zu begreifen, „reagieren einige fassungslos, wütend oder beginnen zu weinen“. Wahl hat die Erfahrung gemacht, „dass sehr schnell die Frage nach dem Warum und der eigenen Schuld aufkommt – nach dem Motto ,wäre ich da gewesen, wäre nichts passiert‘.“

Verschiedene Kulturen gehen ebenso verschieden mit dem Tod von Angehörigen um

Menzinger fügt an, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedlich trauerten: „Der Deutsche versucht, sich ruhig und diszipliniert zu verhalten. Andere Volksgruppen schreien ihren Schmerz laut heraus.“

Aufgabe des KIT sei es, den Hinterbliebenen in den ersten Stunden zur Seite zu stehen – „damit sie wieder in ihr Leben zurückfinden“, erklärt Wahl. Wer gerade einen Menschen verloren hat, solle nicht allein sein. Dankbar sei man auch für die Unterstützung durch kirchliche Notfallseelsorger, vor allem Erdings Stadtpfarrer Martin Garmaier.

KIT: Hier können sich Interessierte für die Grundausbildung melden

Doch der Einsatz sei nach zwei bis fünf Stunden zu Ende – und zwar definitiv. „Wir rufen auch danach nicht mehr an oder fahren noch einmal hin“, sagt die Ärztin. „Dafür sind wir nicht geschult.“ Das KIT hinterlasse aber einen Flyer mit weitergehenden psychologischen Angeboten.

Für seelische Belastungen bei den KITlern gibt es laut Menzinger eine interne Rückfallebene und unter anderem Supervision. Die Ausbildung dauert 110 Stunden. Interessierte müssen mindestens 23 Jahre alt sein und in einem, so Wahl, „gefestigten sozialen Umfeld“ leben. Sie müssen auch eine Sanitäts-Grundausbildung vorweisen können. Wer mitmachen will, wendet sich an krisenintervention@kverding.brk.de.

Seit 25 Jahren unterwegs: KIT nun auch mit überregionalen Einsätzen beshcäftigt

In den vergangenen Jahren hat sich die Arbeit verändert. „Wir rücken jetzt auch überregional aus, 2021 etwa ins Ahrtal“, erinnert sich Menzinger. „Wir hatten auch schon Amok-Lagen.“ Auch in den Alarmplan des Flughafens sei man aufgenommen worden.

Im vergangenen Jahr wurde das KIT 214 Mal alarmiert und hat knapp 1000 Personen in fast 800 Stunden betreut. Im Schnitt dauert ein Besuch bei Hinterbliebenen dreieinhalb Stunden. 20 500 Kilometer legten die Ehrenamtlichen dabei zurück. Froh sind sie über die gute Zusammenarbeit mit den Rettungsorganisationen und Feuerwehren. Das KIT ist längst ein wichtiges Glied in der Rettungskette geworden.

