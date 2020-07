Landwirtschaftsämter fusionieren

Der Freistaat reformiert seine Landwirtschaftsverwaltung. In diesem Zuge werden die Ämter für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) Erding und Ebersberg zu einer Behörde mit zwei Standorten und der Bezeichnung AELF Ebersberg-Erding zusammenlegt.

Erding – Die gute Nachricht für Erding: Die soeben frisch erweiterte Landwirtschaftsschule am Dr.-Ulrich-Weg bleibt erhalten. Offen ist, wer das Fusions-AELF von welchem Standort aus leiten wird. In Erding ist Otto Roski der Chef, in Ebersberg Georg Kasberger.

Umgesetzt werden soll die Reform ab Oktober, teilte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums auf Anfrage mit. Für die Landwirte werde sich so gut wie nichts ändern, betonte sie. „Sie wenden sich nach wie vor an ihr angestammtes Amt, etwa wenn es um Anträge geht.“ Auch Bila, das Bildungsprogramm Landwirt, bleibe vor Ort.

Auch wenn die Umsetzung noch nicht final geklärt ist, steht schon jetzt fest, dass der Ökolandbau stärkeres Gewicht bekommt. Bisher gab es am AELF Ebersberg ein Fachzentrum Ökolandbau, das für mehrere Landkreise zuständig war. „Dieses Angebot bringen wir nun in die Fläche“, so die Sprecherin, „auch nach Erding“.

Der Ministerrat hat gestern beschlossen, dass von den 47 AELFs nur 17 wie bisher erhalten bleiben, 30 hingegen werden zu 15 neuen Verbundämtern zusammengelegt.

Die Erdinger Schule könnte von der Reform sogar profitieren, denn die in Fürstenfeldbruck, Töging und Weilheim werden noch heuer geschlossen. ham