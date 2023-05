Erding: Edelweiß-Stamm beim Wertungsplatteln erfolgreich

Aktive des Trachtenvereins gut platziert

Erding – Beachtliche Preise gewannen Mitglieder des Trachtenvereins Edelweiß-Stamm Erding beim Wertungsplatteln in Oberschleißheim.

Für die jüngste Teilnehmerin Johanna Nacke – gerade drei Jahre alt – gab es zudem einen kleinen Pokal. Bei den Buam bis 13 Jahre erplattelte sich Valentin Mayr Rang sechs. In der Gruppe Deandl bis neun Jahre erdrehten sich Johanna Nacke und Johanna Treffler die Plätze 14 und 15. Bei den Deandln bis 13 Jahre waren Helena Maul (10.) und Johanna Burgholzer (6.) am Start. Marie Mühlehner erreichte in der Gruppe Deandl bis 16 Jahre den fünften Rang.

Sehr erfolgreich war die Gruppe Deandl Aktiv I. Hier gewann Christina Weißacher. Theresa Wiesheu wurde 15., Kathi Kalchner 18. In der Gruppe Buam Aktiv I wurde Florian Bergweiler Siebter. Waltraud Bergweiler erdrehte sich in der Deandl Ehrenklasse Platz drei.

Eine Überraschung gab es bei der Wertung der kurzfristig zusammengestellten Tanzgruppe mit Rudi Bauernfeind, Roland Kaps, Manuel Polednik und Florian Bergweiler sowie Christina Weißacher, Kathi Kalchner, Marie Mühlehner und Waltraud Bergweiler. Sie erreichten den vierten Platz in der Gruppenwertung.

Christina Weißacher und Waltraud Bergweiler dürfen nun am 18. Mai in Gauting am Bayerischen Löwen teilnehmen.