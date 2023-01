Egon und Rita Lechners närrische Liebe währt seit 60 Jahren

Von: Gabi Zierz

Narretei – alle dabei! Mit diesem Spruch grüßen von der Radlader-Schaufel aus Rita II. und Egon I. hoheitsvoll die Erdinger, als sie im Februar 1963 den Schrannenplatz erreichen. Als das Gefährt bei der Narrenschranne abrupt bremst, fällt Lechner fast heraus. Seine Prinzessin erwischt ihn noch am Umhang und kann ihn zurückziehen. © privat

Egon und Rita Lechner waren 1963 das Erdinger Faschingsprinzenpaar. Damit feiern sie heuer zwei Jubiläen.

Erding – Im Fasching hat es schon zwischen vielen Menschen gefunkt. Eine beständige Liebe finden die wenigsten. Zu ihnen gehören Egon und Rita Lechner, geborene Empl. Die beiden Erdinger, die seit 46 Jahren in Maria Thalheim leben, haben sich im Narrhalla-Fasching 1962/63 kennen gelernt, als er sie zu seiner Prinzessin machte. Ein halbes Jahr später waren die beiden verheiratet. Heuer feiern sie Diamantene Hochzeit. Zum 60. Prinzenpaar-Jubiläum schwelgt der heute 88-Jährige gerne in Erinnerungen.

„Es hat mich gewundert, dass sie mir entgangen ist“, erinnert sich Lechner an den Moment, als er seine Rita das erste Mal sah. Die hübsche Erdingerin (23) hatte er auf Empfehlung des Narrhalla-Senats dazu auserkoren, seine Prinzessin zu werden – wohl wissend, dass sie nicht wirklich daran interessiert war. Es bedurfte einiger Stunden Überzeugungsarbeit, bis sich Rita Empl dann doch dazu bereit erklärte.

Da hatte der Faschingsprinz längst Feuer gefangen. Es sei absolute Begeisterung auf den ersten Blick gewesen, sagt Lechner. Gleich am nächsten Abend habe man sich wieder getroffen. Dabei hatte er zum Antrittsbesuch bei Familie Empl den obligatorischen Blumenstrauß vergessen. So musste eine weiße Chrysantheme reichen, die er noch schnell aus dem Blumenautomaten an der Münchener Straße gezogen hatte.

Feiern heuer Diamantene Hochzeit: Schon seit 60 Jahren sind Rita und Egon Lechner verheiratet. Liebe, Respekt, Humor und Neugierde sind die Zutaten ihrer langen Partnerschaft. © privat

Rita Empl trat als Prinzessin übrigens in die Fußstapfen ihrer Mutter Anni Empl (geb. Pointner), die 1930 gemeinsam mit Josef Schiml das erste Prinzenpaar in der Geschichte der Narrhalla Erding war. Egon Lechner hatte seine Eignung für das närrische Amt schon als Jungelfer, deren Chef und als Hofmarschall unter Beweis gestellt. „Für jeden, der mitmachen durfte, war es eine Ehre“, sagt der Erdinger Unternehmer, der sich damals als „Underdog aus der Freisinger Siedlung“ sah.

Als Prinzenpaar ließen es ihre Lieblichkeit Rita II. und seine Tollität Egon I. auch optisch krachen. Er trug eine Kniebundhose aus feinstem Brokat, die Fasanenfedern der Narrenkappe stammten aus Asien. Ihr Ballkleid hatte eine Kostümbildnerin in Augsburg angefertigt. Mehr als 40 Aufzüge, so nannte man die närrischen Auftritte damals, hatte das Prinzenpaar mit seinem Hofstaat im Fasching zu meistern.

Schon bei der Inthronisation im Gasthaus Zur Post, damals die närrische Hochburg, legte Lechner Wert darauf, dass seiner Rita niemand zu nahe kam. Er ließ sie nicht aus den Augen und tanzte fast jeden Tanz mit ihr, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Dass die beiden bereits verlobt waren, durfte keiner wissen. Apropos: Der Prinzenwalzer war nicht die große Stärke von Egon Lechner. Schon nach einer Tanzstunde warf er das Handtuch. Also präsentierte er mit seiner Rita, einer flotten Tänzerin, einen selbst einstudierten Foxtrott mit Figuren.

„Hausbälle gab es damals in allen Gasthäusern“, erinnert sich der 88-Jährige – in der Post, im Mayr-Wirt und beim Schmidbauer. Oft waren drei bis vier Aufzüge pro Abend zu bewältigen – nicht nur in Erding, sondern auch in Dorfen, Taufkirchen und Wartenberg. Sogar nach München zog es das Prinzenpaar, wo die Narrhalla München ihr 75. Jubiläum im Deutschen Theater feierte. Deren Prinz war seinerzeit übrigens Volksschauspieler Maxl Graf. Dazu kamen drei große Programmabende der Narrhalla im Erdinger Stadttheater, alle ausverkauft, weiß Lechner.

Verliebte Blicke werfen sich Rita Empl und Egon Lechner während des Faschings zu. Sie verloben sich heimlich und heiraten ein halbes Jahr später. © privat

„Ich hatte ein tolles Team“, erzählt er begeistert von Hofmaler Benno Hauber, Hofdichter Hans Scherzl, Mundschenk Heinz Brenninger und Hofmarschall Emil Herrmann sen. Als Hofdamen der Prinzessin fungierten Teresa „Buzi“ Krüger-Renauer und Irmgard Moser-Kerezsy. Auch ein Kinderprinzenpaar habe es 1963 erstmals gegeben, so Lechner, nämlich Renate Schlehhuber und Emil Herrmann jun.

Ein Höhepunkt in Erding war schon vor 60 Jahren die Narrenschranne mit tausenden Zuschauern – und einer Schrecksekunde für Lechner. Er thronte mit seiner Prinzessin und den drei Hofnarren in der gut vier Meter hoch ausgefahrenen Schaufel eines Radladers. Lechner stand, als das Gefährt abrupt bremsen musste und wäre fast aus der Schaufel gekippt. Seine Prinzessin erwischte ihn gerade noch am Umhang und zog ihn zurück.

Die beiden genossen ihren Fasching 1963 in vollen Zügen. Beim Kehraus war das Bedauern über das Ende so groß, dass die Damen schwarze Schleier vor dem Gesicht trugen, als Zeichen der Trauer. Und Prinz Egon simulierte seinen Tod durch einen angedeuteten Kopfschuss. Das wäre heute undenkbar.

Auch wenn die Narrhalla damals schon einen Sketch aufführte und darin so manche politische Begebenheit auf die Schippe nahm, ist Lechner voller Respekt für das Engagement der Faschingsgesellschaft heutzutage – „in dieser krisenhaften, humorlosen und überkritischen Zeit“. 120 Aktive wirken in dieser Faschingssaison in Erding am Programm mit. Nach dem ausverkauften Galaball (wir berichteten) ist das abwechslungsreiche Programm beim Prinzenball am 4. Februar (ausverkauft) und am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr bei der Reiherorden-Sitzung zu erleben. Dort werden die Klinik-Clowns und Schauspieler Hansi Kraus ausgezeichnet. Für diese Veranstaltung gibt es noch Karten für 24 Euro im Heigl’s, Maurermeistergasse 3 (täglich ab 17 Uhr).

Der Lumpen- und Baziball der Narrhalla findet traditionell am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, ab 18 Uhr im Erdinger Weißbräu statt. Dort wird am 20. Februar ab 18 Uhr auch der Rosenmontagsball gefeiert. Am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr ist Kinderfasching in der Stadthalle. Und auf der Narrenschranne am Faschingssonntag, 19. Februar, ab 13.30 Uhr auf dem Schrannenplatz präsentiert die Narrhalla nochmals ihr ganzes Programm – inklusive Kasperltheater.