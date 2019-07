Eichenkofen will raus aus der Blechlawine

Lorenz Hellinger ist wie viele Eichenkofener nicht gut auf Jakob Maier zu sprechen. Der Ortssprecher kritisiert den Aufruf des Kreisobmanns des Bauernverbandes an seine Kollegen beim Kreisbauerntag in Tankham, sich gegen die Erdinger Nordumfahrung zu stellen und sich als Zeichen des Protests enteignen zu lassen. Denn der Erdinger Ortsteil würde von der ED 99 besonders stark profitieren.

Eichenkofen – Lorenz Hellinger ist wie viele Eichenkofener nicht gut auf Jakob Maier zu sprechen. Der Ortssprecher kritisiert den Aufruf des Kreisobmanns des Bauernverbandes an seine Kollegen beim Kreisbauerntag in Tankham, sich gegen die Erdinger Nordumfahrung zu stellen und sich als Zeichen des Protests enteignen zu lassen. Denn der Erdinger Ortsteil würde von der ED 99 besonders stark profitieren.

„Eigentlich gibt es schon eine Nordumfahrung, nämlich durch unseren Ort“, kritisiert der 83-Jährige. Zu den vielen Autos, die hier über die Kreisstraße Erding–Eitting schnell(er) zum Flughafen oder in den Nordwesten der Kreisstadt wollen, kommt nach Aussage Hellingers „eine ständig steigende Zahl“ an Lastwagen. „Das sind die Kieslaster ebenso wie die Lkw, die das Eittinger Rewe-Lager ansteuern.“ Aus den vielen ortsfremden Kennzeichen schließt der Ortssprecher, dass auf die kürzeste Strecke eingestellte Navigationsgeräte den Verkehr durch die Ortschaft lotsen.

Dort ärgert man sich nicht nur über die anschwellende Verkehrslawine, die Eichenkofener haben auch Angst um Fußgänger und Kinder. An der Semptbrücke gibt es eine Engstelle, an der zwei sich begegnende Lastwagen auf den Gehweg ausweichen müssen.

Die ED 99 würde den Ort massiv entlasten, insbesondere durch die Anschlussstelle im Norden Langengeislings. Deswegen ärgert Hellinger die ablehnende Haltung des Bauern-Obmanns. „Ich lade ihn gerne ein, dass er sich das bei uns mal anschaut. Er selbst ist nicht betroffen.“

Für Verwunderung hat der Enteignungsappell auch bei Landrat Martin Bayerstorfer gesorgt – und das aus zwei Gründen. „Wir haben uns für eine Unternehmensflurbereinigung entschieden und dabei die Zusage gemacht, dass jeder Landwirt, dessen Grund für die Nordumfahrung benötigt wird, mit Flächen entschädigt wird“, berichtet er unserer Zeitung. Dies habe er auch mit der Spitze des oberbayerischen Bauernverbands besprochen. Dort habe man Einverständnis signalisiert, so lange die Landwirte nicht an Fläche verlieren.

„Teilweise werden diese zwar an anderer Stelle liegen, aber die Flurbereinigung ermöglicht es uns auch, die Flächen so zuzuteilen, dass sie zusammenhängen und gut bewirtschaftet werden können“, sagt der Landrat.

Und noch etwas kann Bayerstorfer an dem Aufruf Maiers nicht verstehen: „Wenn ein Landwirt enteignet wird, bekommt er als Entschädigung Geld, aber keinen Grund. Das wundert mich deswegen, weil doch immer wieder beklagt wird, den Landwirten werde Grund und Boden entzogen.“

Hellinger weist den Obmann auf einen Widerspruch in dessen Aussagen hin. „Wenn er seine Kollegen auffordert, sich aus Protest enteignen zu lassen, dann geht er doch selbst davon aus, dass die Straße gebaut wird. Dabei hat er doch betont, dass es gar keinen Bedarf gibt.“

Der Ortssprecher erinnert die Planer vom Straßenbauamt an die Zusage, dass das landwirtschaftliche Wegenetz so angelegt werde, „dass der Verkehr in Geisling möglichst nicht vor allem über die Fehlbachstraße geführt wird, und dass sichergestellt ist, dass den Bauern auf dem Weg zu ihren Feldern keine allzu weiten Umfahrungen zugemutet werden“. In der jetzt veröffentlichten Planänderung wurde das größtenteils berücksichtigt.