Erding: Ein besonders prämiertes Meisterstück

Von: Uta Künkler

Eine ausgezeichnete Laterne ist das Meisterstück von Michael Faschinger (r.). Dem Meister zum ersten Platz gratuliert Firmenchef Hans Fehlberger. © privat

Über der Haustür hat eine Laterne gefehlt. Also hat Spengler Michael Faschinger einfach eine gefertigt. Und damit sein Meisterstück gemacht. Ein prämiertes noch dazu.

Pretzen – Wenn Michael Faschinger zu Fuß oder mit dem Radl unterwegs ist, richtet er seinen Blick immer nach oben. Dann tasten seine Augen Dächer, Straßenlampen und Gesimse ab – auf der Suche nach neuen Ideen. Faschinger ist Spenglermeister. Und dass der Mitarbeiter des Pretzener Betriebs Fehlberger sein Handwerk versteht, das beweist eine hohe Ehrung, die er von der Fachzeitschrift „Baumetall“ erhalten hat: Faschingers Meisterstück landete bei einem deutschlandweiten Wettbewerb auf dem ersten Platz.

„Das ist,wie wenn die deutsche Mannschaft bei der Fußball-WM gewinnt“, freut sich Firmenchef Hans Fehlberger mit seinem Mitarbeiter über dessen Würdigung. Und auch Faschinger selbst ist stolz: „Das ist der Hammer“, sagt er, „die Spitze des Eisbergs“. Nachdem der Meisterbrief selbst wegen der Pandemie nur per Post zugestellt wurde, ohne Meisterfeier oder ähnliches, war die feierliche Siegerehrung auf der Fachmesse „Dach + Holz“ in Köln endlich „ein würdiger Abschluss“, sagt Faschinger.

Insgesamt 77 Spengler aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten ihre Meisterstücke zur Bewertung eingereicht. In der Kategorie „Klassiker“ überzeugte Faschingers Laterne die Juroren am meisten. Zur Belohnung gibt es neben Urkunde und Wertschätzung ein dreitägiges Seminar Kirchturmdeckung beim Metallhersteller KME.

Faschinger, der seine Lehr- und Gesellenzeit bei der Firma Wildgruber in Eicherloh absolviert hat, wollte als Meisterstück schon immer einen sinnvollen Gegenstand fertigen, den er auch wirklich brauchen könnte. Damals war das Wohnhaus, das er mit seiner Ehefrau in Burgrain, Gemeinde Isen, gebaut hatte, gerade erst fertiggestellt. „Über der Haustür hat eine Laterne gefehlt“, erzählt Faschinger, „also hab ich eben die gemacht“.

Die Rundungen des Gewölbes im alten Stall, den das Paar für sich ausgebaut hat, wiederholen sich in der geschwungenen Laterne. Diese hat der 33-Jährige ganze sieben Mal auf Probe gebaut, um sie in der Meisterprüfung perfekt hinzubekommen.

Die meisten Exemplare lagern heute bei Faschinger daheim in Kartons. Eine Laterne hat der gebürtige Erdinger der Innung vermacht, und eine hängt heute an ihrem eigentlichen Bestimmungsort – über der Haustür. Das sei das Schöne an seiner Arbeit, sagt Faschinger. „Du siehst, was du machst, kannst es dir immer wieder anschauen.“

Überhaupt sei das ein Trumpf des Handwerks, wirbt Fehlberger für seinen Berufsstand. Als Spengler habe man außerdem oft direkten Kontakt zu den Kunden, „das ist ganz was Schönes“, sagt Fehlberger. Leider sähen das nicht alle jungen Leute so. Den Fachkräftemangel spüre er in seinem Betrieb in Pretzen, in dem er 40 Mitarbeiter beschäftigt, ebenso wie die Kollegen. „Wir können noch Auszubildende brauchen“, appelliert er an Absolventen.

Der berufliche Nachwuchs im Betrieb könne von Meister Faschinger unter anderem viel technisches Verständnis lernen, lobt Fehlberger. Und vielleicht wird sich der eine oder die andere auch von ihm abschauen, die Augen immer in die Höhe zu richten.