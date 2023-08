Erding: Ein Dampfkessel als Lebensretter

Von: Gerda Gebel

Aus dem Dampfkessel einer ausrangierten Lokomotive wurden die beiden Schutzräume im Stahl-Keller gebaut. An der Decke ist das Loch für das Lüftungsrohr zu sehen, im Boden der Gully für das Löschwasser. © Peter Gebel

Viele Erdinger kennen das Museum Franz Xaver Stahl im ehemaligen Wohnhaus des 1977 verstorbenen Tiermalers in Erding. Darunter befindet sich ein alter Luftschutzkeller.

Erding – Nicht nur die Wohnräume des berühmten Tiermalers Franz Xaver Stahl (1901-1977) im gleichnamigen Museum geben einen Einblick in das Leben im vergangenen Jahrhundert. Auch im Untergrund erwarten den Besucher unvergessliche Eindrücke im original erhaltenen Luftschutzkeller der Familie Stahl. Zusammen mit Museumsleiterin Heike Kronseder, weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern und einem Zeitzeugen, der dort selbst bei Fliegerangriffen Zuflucht fand, steigen wir hinab in die weitläufige Anlage.

Im 1840 erbauten Wohnhaus führt eine Stahltür zu einer Treppe hinab in den Keller. „Bitte nicht Bunker, das ist eher ein militärischer Ausdruck“, erklärt Wolfgang Kronseder, der zusammen mit Anton Hirth vom Historischen Verein die Luftschutzkellerführungen im Hause Stahl unterstützt. Bezeichnet wird die weitläufige Anlage als „privater Luftschutzkeller“, in dem neben den Hausbewohnern auch Nachbarn Platz fanden.

Vor dem Abstieg werden Schutzhelme an die Besucher ausgeteilt, natürlich in „stahl-blau“. Mit dabei ist der 92-jährige Josef Miethaler, ehemaliger Apotheker, der an der Landshuter Straße neben Familie Stahl aufgewachsen ist. Der rüstige Senior kennt sich gut aus im Luftschutzkeller, hat er doch als junger Bursche hier mehrfach Zuflucht gesucht. „Wir hatten ja selber einen Splittergraben am Haus, aber wenn ich im Holzgarten des benachbarten Sägewerks beim Spielen war, ging es schneller, wenn ich durch den Stahl-Garten in den dortigen Luftschutzkeller gerannt bin“, erinnert sich Miethaler.

Beklemmende Stunden hat Josef Miethaler (l.) als Bursche im Luftschutzkeller verbracht, hier mit Wolfgang und Heike Kronseder sowie Anton Hirth (v. l.). © Peter Gebel

Erbaut wurde der Keller wahrscheinlich um 1939/40, wie Historiker vermuten. Obwohl Museumsleiterin Heike Kronseder eine riesige Menge an schriftlichen Unterlagen und Briefen aus dem Stahl-Nachlass durchgesehen hat, wurden keine Baupläne gefunden, bisher auch nicht in den Archiven.

Untersucht wurde die Anlage von Experten des Luftschutzarchivs München und des Vereins „Berliner Unterwelten“, die sie für einmalig in Bayern befanden. Aufgrund der durchdachten Konstruktion müssen hier Profis am Werk gewesen sein, so die Meinung der Experten.

Nach dem Führererlass zum Luftschutz im Jahr 1940 wurden Zuschüsse für private Luftschutzkeller gewährt, dazu kursierten Anleitungen zum Bau. Realisiert wurden aber auch eigene Ideen wie beim Stahl-Keller, was bei der Besichtigung sofort ins Auge springt. Die eigentlichen Schutzräume, zwei rund angelegte Räume mit Holzbänken für jeweils zehn Personen, weisen rostige Metallwände mit allerlei Löchern auf. „Hier wurde der Kessel einer alten Dampflok in der Mitte halbiert und in eine große Grube hinabgelassen“, erklärt Wolfgang Kronseder anhand von Bildern einer solchen Lokomotive. Die Metallwände boten nicht nur vor Trümmern Schutz, sondern auch vor den Druckwellen bei Bombenexplosionen.

Über den Kesselräumen wurde noch eine 80 bis 100 Zentimeter dicke Stahlbetondecke eingezogen. Durch ein Loch in der Decke führten die Lüftungsrohre, die heute noch im Garten zu sehen sind. Ein Gully im Boden sollte die Menschen vor dem Ertrinken im Löschwasser schützen. Gedacht war der Keller für einen Aufenthalt von ein paar Stunden, aber auch eine ganze Nacht konnte man dort überstehen.

Geradezu komfortabel war die Ausstattung mit Elektrik und Wasser, auch an dringende Bedürfnisse wurde gedacht. „Hier ist noch eine Nische zu sehen, in der ein Trockenklo stand, abgeschirmt mit einem Vorhang“, zeigt Heike Kronseder.

Zeitzeuge Miethaler war als junger Bursche von etwa 13 Jahren an den Spurt in einen Schutzraum schon gewohnt, erinnert sich aber deutlich an die Angst der Menschen, die im Keller bis zur Entwarnung ausharren mussten. „Die Tiefflieger waren unberechenbar und gefürchtet“, sagt er.

Als Bauherrin gilt die Mutter des Tiermalers, Ursula Stahl, denn der Maler selbst lebte zu der Zeit in München in einer Wohnung, die ihm ein Mäzen, Max Kammerer aus Wartenberg, vermietet hatte. Möglicherweise kamen die Stahls auch über Kammerer, einen ehemaligen Oberinspektor bei der Reichsbahn, an die ausrangierten Dampfkessel.

Sicher ist, dass der Luftschutzkeller in seiner professionellen Bauweise die Stürme der Zeit beinahe ohne Schaden überstanden hat. Verschwunden sind zwar die alten Tische und Stühle, doch zeugen eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden von der Historie.

Den Zugang vom Garten her zeigt Wolfgang Kronseder, das Stahl-Haus ist im Hintergrund zu sehen. Durch die Einhaltung der „Trümmerzone“ war der Ausgang relativ sicher davor, verschüttet zu werden. © Peter Gebel

Da der Tiermaler und seine Frau Margarete kinderlos blieben, waren auch keine Nachkommen da, die im Garten bauen wollten. Dadurch blieb der Keller so eindrucksvoll erhalten. In den Garten führten auch zwei Ausgänge des Schutzkellers, der durch den Gewölbekeller eines benachbarten Hauses erweitert worden war. Hier hatte man bei der Planung auf einen genügend großen Abstand zum Haus – die sogenannte Trümmerzone – zu achten, damit die Ausgänge nicht von Trümmern verschüttet werden konnten.

Das Stahl-Museum kann seit 2014 besichtigt werden, der Luftschutzkeller seit 2018. Davor hatte Heike Kronseder einen Berg an Arbeit abzutragen, denn in den Jahren nach dem Krieg nutzte Familie Stahl den Keller als weitläufigen Abstellraum. „In den Regalen lagerten noch viele Blumentöpfe, Vasen, Gartengeräte, aber auch Säfte und Marmeladen, dazu alte Möbel und vieles mehr“, schildert die Museumsleiterin die Mammutaufgabe, die sie mit Unterstützung der städtischen Bauhofmitarbeiter stemmen konnte.

Gerne führt sie mittlerweile auch Schulklassen durch die Kellerräume, aber erst ab der siebten Klasse, „wenn sie schon etwas wissen vom Zweiten Weltkrieg. Dann werden alle ganz ehrfürchtig und spüren richtig die Angst der Leute damals“, sagt sie.

Informationen: Das Museum Franz-Xaver-Stahl, Landshuter Straße 31, kann jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden, der Luftschutzkeller von Mai bis Oktober/November. Auskunft gibt Heike Kronseder, Tel. (0 81 22) 408-160 oder E-Mail an heike.kronseder@erding.de.