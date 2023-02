Erding: Ein Frauen-Duo führt die Kreis-Grünen

Die Kreis-Grünen werden geführt von (hinten, v. l.) Annett Burgarth, Christian Köhler, Konrad Thees und Monika Palmer sowie (vorne, v. l.) Lisa Schießer und Carola Bock. Nicht auf dem Bild: Florian Geiger und Stephan Glaubitz. © Klaus Kuhn

Carola Bock ist neben der wiedergewählten Annett Burgarth neue Kreissprecherin der Erdinger Grünen. Ein Frauen-Duo an der Spitze gab es zuletzt in der Gründerzeit der Partei.

Erding – Die Grünen im Kreisverband Erding gehen mit einem teilweise neuen Vorstand in die anstehenden Wahlkämpfe. Erstmals seit der Gründerzeit der Partei in den 1980er Jahren stehen damit wieder zwei Frauen an der Spitze.

In der Kreismitgliederversammlung am Mittwochabend im Gasthaus zur Post wurde mit Carola Bock (44) aus Buch am Buchrain eine neue Sprecherin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Stefan Herbasch aus Ottenhofen an, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte. Wiedergewählt als Kreissprecherin wurde Annett Burgarth (39) aus Finsing.

Als Beisitzer stehen dem Duo Lisa Schießer aus Grüntegernbach, Monika Palmer aus Wörth, Florian Geiger aus Isen, Stephan Glaubitz aus Walpertskirchen und Konrad Thees aus Erding zur Seite. Dass im Oktober in Bayern die Landtags- und Bezirkstagswahlen anstehen, zeigten die Delegiertenwahlen. Vier Vertreter darf der Grünen-Kreisverband entsenden. Darunter ist die Direktkandidatin Laetitia Wegmann. Im Mai wird in Erlangen das Wahlprogramm für die Landtagswahl besprochen.

Auch finanziell ist der Grünen-Kreisverband fürs Wahljahr gut aufgestellt. Der ebenfalls wiedergewählte Schatzmeister Christian Köhler aus Wartenberg berichtete, dass bereits Rückstellungen dafür gebildet worden seien. Als Zielvorgabe formulierte Carola Bock, man wolle „das Ergebnis von 2018 toppen“. Damals hatten die Grünen bayernweit 17,6 Prozent (Landtagswahl) beziehungsweise 21,4 Prozent (Bezirkstagswahl) erhalten. Zum Vergleich: Im Landkreis Erding waren es 16,7 beziehungsweise 15,5 Prozent.

Der Kreisverband wächst: Seit 2017 habe sich die Mitgliederzahl auf jetzt 226 mehr als verdoppelt. Es gab aber auch Rückschläge zu verkraften. So musste der Grünen-Ortsverband Ottenhofen mangels aktiver Mitglieder wieder aufgelöst werden. In St. Wolfgang wiederum konnte ein Ortsverband gegründet werden.

Inhaltliche Impulse in der Versammlung setzte die Betreuungsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer aus Dachau, die Außenministerin Annalena Baerbock lobte („Die duckt sich nicht weg“) und das Energiemanagement von Wirtschaftsminister Robert Habeck „hervorragend“ nannte.

Der Bericht des scheidenden Sprechers Stefan Herbasch war von den vergangenen Wahlkämpfen und der Pandemie geprägt. „Es war der Wahlkampf unseres Lebens“, sagte er mit Blick auf die Bundestagswahl 2021.

Für künftige Aufgaben wollen sich die Grünen verstärken. Es ist die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben. Das Thema führte zu einer kurzen Debatte. Einerseits zahle man den gesetzlichen Mindestlohn, was bei einigen Stirnrunzeln hervorrief, fordere man doch sonst immer faire Bezahlung, andererseits aber musste gerade Schatzmeister Köhler die Frage stellen: „Was können wir uns leisten?“

Die Geschäftsführung werde im Homeoffice stattfinden, so Sprecherin Burgarth. In der Versammlung wurde allerdings überlegt, ob man nicht wieder eine Geschäftsstelle einrichten und Räume dafür anmieten solle. Ziel sei es, die Ortsverbände zu stärken, die Arbeit für diese zu erleichtern, formulierte vor allem Burgarth. Hier gelte es, „Strukturen zu schaffen“.