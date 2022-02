Bundesweiter Vorreiter zieht erste Bilanz

Von: Hans Moritz

Kompetent in der Pflege sind Sybille Müller, Leiterin des Pflegekrisendienstes, und Gemeindeschwester Martina Vollmuth mit BRK-Kreischef Jürgen Loher (v. r.). © Hans Moritz

Wer etwas startet, was es so noch nirgends in Deutschland gibt, muss besonders intensiv Überzeugungsarbeit leisten. So ging es dem Landkreis und dem BRK-Kreisverband Erding, als sie vor einem Jahr den Pflegekrisendienst starteten.

Erding - Auf ihre Seite ziehen wollten sie alle 26 Gemeinden. Für einen Euro pro Einwohner konnten sie Mitglied werden und eine wichtige Versorgungslücke zwischen Krankenhaus und der Pflege zu Hause schließen. Die Hauptlast trägt der Landkreis – mit 40 000 Euro.



17 Mitglieder zählt der Pflegekrisendienst, neu hinzugekommen ist im ersten Jahr Neuching, wieder abgesprungen ist Oberding. Aktuell verhandelt das BRK mit der Stadt Erding. Nicht jeder Bürgermeister ist leicht zu überzeugen, denn vor allem am Anfang blieben die Einsatzzahlen von Sybille Müller als Leiterin des Pflegekrisendienstes im Keller. Für BRK-Kreisvorsitzenden Jürgen Loher und Landrat Martin Bayerstorfer kein Wunder: Das für den Bürger kostenlose Angebot war noch weithin unbekannt, und wegen Corona fanden viele Krankenhausbehandlungen gar nicht erst statt.



Der Pflegekrisendienst ist, drastisch gesprochen, ein Lückenfüller. „Wir springen dann ein, wenn jemand zu Hause plötzlich merkt, dass er doch noch nicht alleine zurechtkommt, aber (noch) kein ambulanter Pflegedienst bereitsteht“, erklärt Müller. Dies sei vor allem nach Krankenhausentlassungen der Fall. Zwar kümmern sich die Sozialdienste um die Zeit danach. Doch es kann Unvorhergesehenes eintreten. Müller nennt ein Beispiel: „Im Krankenhaus wird dem Patienten der Umgang mit einem Insulin-Stick beigebracht. Es erscheint einfach, daheim bemerkt man dann, dass es doch nicht klappt.“



An ihren ersten Einsatz im Februar 2021 kann sich die gelernte Pflegefachkraft noch gut erinnern: „Ein stark übergewichtiger Patient kam aus der Klinik nach Hause. Als er das erste Mal auf der Toilette war, schaffte es seine Frau nicht, ihn wieder von dort herunterzubekommen.“ Nach zwei Stunden habe sie den Pflegekrisendienst angerufen, „und gemeinsam haben wir es geschafft“. Es werde aber auch schon mal eingekauft, wenn ein Klinik-Heimkehrer nichts zu Hause habe, oder durch die Wohnung gewischt. Probleme träten oft auf, wenn Patienten kurz vor dem Wochenende entlassen werden.



Diese Beispiele zeigen: „Wir stellen keine Konkurrenz zu den ambulanten Pflegediensten dar. Unsere Hilfe ist auch auf maximal fünf Tage beschränkt“, erklärt Müller. Alleine hatte sie vor einem Jahr begonnen, mittlerweile wechselt sie sich mit BRK-Gemeindeschwester Martina Vollmuth ab, und es kommen zwei Honorarkräfte. Kein Wunder, denn der Pflegekrisendienst ist täglich von 9 bis 20 Uhr erreichbar, Hilfe wird aber rund um die Uhr gewährleistet – und das binnen nur 90 Minuten. „Alleine schafft man das nicht mehr“, ist Loher überzeugt.



Und: Die Einsatzzahlen steigen. 76 Mal mussten Müller und ihr Team ausrücken. Die meisten „Notrufe“ kamen aus St. Wolfgang (24). In Taufkirchen wurde 20 Mal Hilfe geleistet, in Moosinning zwölf Mal.



153 Anrufe gingen beim Pflegekrisendienst ein. Was Müller betroffen macht: „59 kamen aus Gemeinden, die nicht Mitglied sind. Da können wir nur vermitteln, aber nicht helfen“, stellt sie klar. Mitglied sind derzeit Berglern, Bockhorn, Buch, Eitting, Forstern, Fraunberg, Hohenpolding, Inning, Kirchberg, Langenpreising, Moosinning, Neuching, Ottenhofen, Steinkirchen, Taufkirchen, St. Wolfgang und Wörth.



Dem BRK ist es ein Anliegen, dass möglichst alle Gemeinden ins Boot kommen. Dazu zitiert Loher den Kreisvorsitzenden des Gemeindetags, den Fraunberger Bürgermeister Hans Wiesmaier. Er sprach von einem „Solidarpakt der Gemeinden“. Er sei wie eine Versicherung.



Alleine steht der Krisendienst nicht da, im BRK findet eine enge Abstimmung mit Gemeindeschwester Vollmuth statt, die über Pflegeleistungen berät. Im Landratsamt gibt es zudem den ebenfalls beratend tätigen Pflegestützpunkt.



Müller berichtet, dass man durchaus mit den Nachbarschaftshilfen zusammenarbeite. Ein Ersatz seien die aber nicht, „denn Pflegeleistungen darf nur Fachpersonal erbringen“, so Müller.



Das Interesse an dem bundesweiten Pilotprojekt wächst. „Wir bekommen schon Anfragen aus den Nachbarlandkreisen und aus München“, berichtet die Leiterin. Für Loher gibt es nur eine Richtung: „Pflegekrisendienste müssen in Deutschland Standard werden.“



Wichtige Rufnummern:

Der Pflegekrisendienst ist unter Tel. (0 81 22) 97 62 82 erreichbar, der Pflegestützpunkt unter Tel. (0 81 22) 58 18 00 und die BRK-Gemeindeschwester unter Tel. (0 81 22) 8 80 15 68.