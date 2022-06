Erding: Ein Pionier der Geflügelzucht

Von: Gerda Gebel

Er war ein Pionier der Geflügelzucht und Leiter der Landwirtschaftsschule Erding: Dr. Rudolf Ulrich (1865-1925). Noch heute erinnert eine Straße an ihn.

Am Rotkreuzberg stand die Kreisgeflügelzuchtanstalt mit Verwaltungsgebäude und späterem Internat. Das Bild stammt aus dem Jahr 1906. © Museum Erding

Erding – Auf der Spurensuche nach Persönlichkeiten, nach denen in Erding eine Straße benannt ist, widmen wir uns heute dem eher unscheinbaren Dr.-Ulrich-Weg, der von der Münchner Straße zum Kreuzweg führt. Benannt ist er nach dem Landwirtschaftslehrer Dr. Rudolf Ulrich (1865-1925) , der von 1902 bis 1908 die hiesige Landwirtschaftsschule leitete. Heute findet man am Dr.-Ulrich-Weg neben den Finanzbehörden und dem Gefängnis auch den Bauernverband, das Amt für Landwirtschaft und die Landwirtschaftsschule.

Seine wahre Berufung fand der 1865 in Burghausen geborene Ulrich erst, als der Landrat von Oberbayern (heute Bezirkstag) den Bau einer Kreisgeflügelzuchtanstalt in Erding beschloss. Ulrich war bereits in die Planung eingebunden und übernahm 1905 die Leitung der Anstalt, die bei der Eröffnung nur aus einer großen Scheune und einem ausgedienten Straßenbahnwagen bestand. Dieser diente anfangs als Zuchtstall, Brut- und Aufzuchtraum.

Pflichtbewusst und umsichtig: So wird Dr. Rudolf Ulrich beschrieben. © Peter Gebel

Ulrich vergrößerte die Anstalt Schritt für Schritt und machte sie zu einem Vorzeigeobjekt, das am Rotkreuzberg über mehrere Verwaltungsgebäude, Stallungen und ein Internat verfügte. In dem Musterbetrieb wurden Experimente mit verschiedenen Geflügelrassen, Futtermitteln und Brutapparaten durchgeführt, deren Ergebnisse dann in Lehrgängen und Tagungen einem internationalen Publikum präsentiert wurden.

Besonders die Enten lagen Ulrich am Herzen. Er sollte mit seinen Erkenntnissen maßgeblich zur Entwicklung der modernen Entenmast beitragen. Ulrich verfasste Publikationen, wie den „Leitfaden der Geflügelzucht“ sowie zahlreiche Texte für Fachzeitschriften, die er zum Teil selbst herausgab.

An Behörden und der Gefängnismauer vorbei führt heute Dr. Ulrich-Weg von der Münchener Straße zum Kreuzweg in Erding. © Peter Gebel

Beim Festakt zum 50. Jubiläum der Geflügelzuchtanstalt im Jahr 1955 kam auch eine ehemalige Absolventin zu Wort. Wie die Heimatzeitung damals berichtete, würdigte sie ihren einstigen Lehrer als umsichtige, pflichtbewusste Persönlichkeit, die besonders durch ihr gütiges Wesen hervorstach. Ulrich habe durch seine großen pädagogischen Fähigkeiten den Teilnehmern viel beibringen können – in Theorie und Praxis. Zudem erinnerte sie sich an zahlreiche „Kursisten“ aus allen Teilen Bayerns, die hier ihr Diplom errangen.

Später sollen an der Geflügelzuchtanstalt sogar Praktikanten aus aller Welt tätig gewesen sein. Besonders die Japaner hätten sich als begabt für die Geschlechtsbestimmung bei Küken hervorgetan, wie eine Kommentatorin in den Sozialen Medien beschreibt. Offenbar waren die Kursteilnehmer zu einem großen Teil weiblich, wodurch sich in Erding die Bezeichnung „Henaweiba“ zu einem festen Begriff entwickelte.

Dr. Rudolf Ulrich starb bereits 1925 im Alter von 60 Jahren in Erding. Seine Nachfolge als Leiter der Geflügelzuchtanstalt übernahmen Dr. Lothar Weinmiller und danach Dr. Karl Mantel, die den hervorragenden Ruf der Anstalt weiter stärkten. Die Kreisgeflügelzucht an der Taufkirchener Straße wurde 1966 aufgelöst. Heute findet man auf dem Areal eine große Wohnsiedlung und das Bauernhausmuseum.

Als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt wurde Dr. Rudolf Ulrich im Jahr 2016 auch in die Ausstellung „Von Ardeo bis Zehetmair. 26 Persönlichkeiten aus 1200 Jahren Erdinger Geschichte“ im Museum aufgenommen.

Weitere Quellen: Paul Adelsberger: „Erding – Impressionen aus einer kleinen Stadt“; Erdinger Anzeiger: Artikel vom 1.7.1955 zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgeflügelzuchtanstalt. GERDA & PETER GEBEL