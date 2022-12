Erding: Ein Stadtpark voller Kunstwerke

Von: Gerda Gebel

Liebling der Stadtpark-Besucher ist wie einst sein lebendiger Vorgänger der Bronze-Esel Max. Das erzählte 3. Bürgermeister Harry Seeholzer (r.), selbst Künstler, beim Kunstspaziergang durch Erdings grüne Lunge. T © Peter Gebel

Viele Kunstwerke sind im Erdinger Stadtpark zu sehen. Wer sie geschaffen hat und was sie bedeuten, das erfuhren die Teilnehmer eines Spaziergangs mit 3. Bürgermeister Harry Seeholzer.

Erding – Täglich eine halbe Stunde Auszeit vom Vorweihnachtsstress bietet der Adventskalender „Auf Weihnachtn zua“, den das Katholische Bildungswerk anbietet. In der Veranstaltungsreihe nahm Erdings 3. Bürgermeister Harry Seeholzer eine kleine Gruppe wetterfester Teilnehmer mit auf einen Spaziergang zu den Kunstwerken im Stadtpark.

Als Referent für die Freizeitanlagen hatte Seeholzer bei der Umgestaltung des Parks viele Ideen einbringen können und betrachtet ihn seither als „meinen Stadtpark“, wie er schmunzelnd erzählte. Gegründet wurde der Stadtpark von Walter Freiherr von Grainger, der 1822 die Erdingerin Franziska von Widnmann heiratete. Das Ehepaar lebte im Schlossgut Heilig Blut.

Von Grainger starb 1875 kinderlos, seine Witwe verkaufte das Anwesen mit Park an die Stadt Erding, die es über die Sempt hinaus erweiterte. Die Anlage wurde 1888 erstmals als Stadtpark bezeichnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. An den Gründer erinnert ein Obelisk aus Granit, den die Stadt 1881 am Parkeingang nahe dem Kreuzweg errichten ließ.

Nicht weit vom Grainger-Denkmal kann man eine märchenhaft anmutende Sandstein-Skulptur bewundern. Der Erdinger Künstler Benno Hauber hatte sich bei seinem Entwurf von einem Siegelstempel der Stadt inspirieren lassen und schuf die Figur, die aus einem Fischreiher und einem Tatzlwurm besteht. Sie stand lange Jahre in einem flachen Brunnenbecken vor dem Friseurhäusl am Schönen Turm, zerbrach durch den ständigen Kontakt mit Wasser und Frost aber schließlich in mehrere Teile.

Seeholzer, der als Künstler unter dem Namen Harry S. bekannt ist, ist ein großer Fan von Hauber. So ließ er die beschädigte Skulptur auf eigene Kosten sanieren. Da die Verkehrssicherheit trotzdem nicht garantiert werden konnte, platzierte man das Kunstwerk im Wasser. Der Datzlwurm mit Fischreiher steht auf einem Betonrohr drei Zentimeter über der Wasseroberfläche. „Es freut mich sehr, dass Haubers Kunstwerk so einen wunderschönen Platz im Park gefunden hat“, sagte Seeholzer zufrieden.

Eher ein Schattendasein führt die Skulptur „Balance“ von Georg Brinkies, die bei einem Holzbildhauersymposium 2017 entstanden ist. Hier versuchen geometrische Körper, die Balance zu halten. Geschützt vor Kletterversuchen von Besuchern, steht die Eichen-Skulptur auf der Insel im Ententeich.

Wesentlich mehr Aufmerksamkeit erfährt der einige Meter entfernt stehende Esel Max, eine Bronzefigur von Thorsten Mühlbach. Titel: „Der Esel und die Saatkrähen“. Gewollt ist die Ähnlichkeit mit einem Stofftier, hervorgerufen durch die Oberflächenstruktur und die groben Nähte. So wird der Esel vor allem von jungen Parkbesuchern geherzt und als Fotomotiv genutzt.

Die lebensgroßen Saatkrähen an des Esels Seite weisen auf die riesige Population der Vögel – es sind laut Seeholzer mittlerweile 3000 – im Stadtpark hin. Die Namensgleichheit mit OB Max Gotz sei rein zufällig, erklärte sein Stellvertreter. Die Skulptur nimmt vielmehr Bezug auf Park-Esel Max, der viele Jahre zusammen mit dem Damwild im Gehege lebte. Nach der Auflösung des Geheges wurde der Esel auf einem Gnadenhof untergebracht.

Häufig im Stadtpark anzutreffen war in den 1880er Jahren der Maler und Akademieprofessor Wilhelm von Diez, der hier seine Schüler unter freiem Himmel unterrichtete. An der Sempt fand der begeisterte Angler auch geeignete Plätze, um seinem Hobby nachzugehen. Heute erinnert ein wuchtiges Denkmal an ihn. Sein Schüler Johann Becker-Gundahl hat es entworfen. Bei der Umgestaltung des Stadtparks 2012 wurde es leicht versetzt.

Weithin sichtbar ist das „Blaue Nest“ von Harry S., das die Stadt 2014 angekauft hat. „Es symbolisiert die bayerische Heimat“, so Seeholzer. So stehen die Facetten, die im Sonnenlicht auch die Landesfarben spiegeln sollen, für die Vielfalt Bayerns.

Seit Jahrzehnten dient Künstlern die Mauer an der Mädchenrealschule Heilig Blut als Leinwand. Neben einem großflächigen Street-Art-Kunstwerk von Mr. Woodland alias Daniel Westermeier aus Walpertskirchen ist allerlei Graffiti zu finden. Von dort führt der Weg zum 11,50 Meter hohen „Leuchtturm“, ein Symbol für Hoffnung und Orientierung, der auch gut als Treffpunkt geeignet ist, wie Seeholzer findet. Das Kunstwerk von Gerhard Freising aus Trier mit seiner dreieckigen Grundform nimmt die Form des Platzes auf und besteht aus einem Stahlgerüst mit satinierten Plexiglasplatten, deren Kanten fluoreszierend sind. Er ist bei Tag und Nacht ein beliebtes Fotomotiv.