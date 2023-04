Einbrecher erbeuten im „Heigl‘s“ komplette Tageseinnahme

Von: Wolfgang Krzizok

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür des „Heigl‘s“ in Erding aufgebrochen. © Wolfgang Krzizok

Einen hohen vierstelligen Betrag haben Einbrecher im „Heigl‘s“ in Erding gestohlen.

Erding - Böse Überraschung für Christian Heigl. In seinem Lokal „Heigl’s“ an der Mauermeistergasse in Erding ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden.

„Um 2.30 Uhr in der Früh sind wir raus, und als die Putzfrau am Vormittag gekommen ist, hat sie die aufgebrochene Eingangstür entdeckt“, sagt Heigl. „Die Tür war total zerstört, das hat schon heftig ausgeschaut.“ Im Lokal selbst hätten der oder die Täter nichts kaputtgemacht, „die hatten es nur auf Bargeld abgesehen“.

Die Tür zum Privatraum sei aufgehebelt und die drei Tresore, die sich dort befinden, seien aufgebrochen worden. „Da haben sie das ganze Geld raus – die Einnahmen vom Samstag“, berichtet Heigl. Außerdem hätten die Unbekannten die neun Bedienungs-Geldbeutel, in denen sich Wechselgeld befand, ausgeleert, „und die leeren Geldbeutel liegen lassen“. Von den Nachbarn habe offensichtlich keiner etwas bemerkt.

Die Spurensicherung sei zwar da gewesen, „aber was willst du an DNA in einer Bar sichern“, fragt sich Heigl. „Insgesamt haben sie einen höheren vierstelligen Betrag erbeutet“, sagt er und hofft, dass vielleicht doch der eine oder andere Hinweis bei der Polizei eingehen könnte. Da sich der Sachschaden in Grenzen halte, geht er davon aus, den Barbetrieb ab Dienstag wieder aufnehmen zu können.