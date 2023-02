Erding: Einbrecher wüten in Kleingartenanlage

Von: Gerda Gebel

Mit brachialer Gewalt haben sich die Einbrecher Zugang zu den Gartenhäusern verschafft. Dabei rissen sie Fenster aus dem Rahmen und traten Türen ein. © privat

18 Hütten sind vor knapp einer Woche in der Kleingartenanlage in Erding brachial aufgebrochen worden. Die Täter verursachten einen hohen Sachschaden, machten aber nur geringe Beute.

Erding – Fenster wurden aus der Verankerung gerissen, Türen eingetreten: Eine Woche nach der Einbruchsnacht in der Kleingartenanlage am Erdinger Volksfestplatz sind die Vorsitzenden Bernd Grabert und Dieter Kaiser immer noch dabei, die Schäden zu dokumentieren.

Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf vergangenen Freitag zahlreiche Gartenhäuser aufgebrochen. Grabert, seit 2016 Chef des Kleingärtnervereins, erhielt am Freitagfrüh einen Anruf seines Gartennachbarn Andreas Beer. „Bei mir ist eingebrochen worden“, meldete der Kleingärtner, der sich beinahe täglich in seiner Parzelle aufhält.

Auch an Graberts Gartenhäuschen wurden beide Türen aufgebrochen – „zum Glück ohne Stemmeisen, deshalb hält sich der Schaden noch in Grenzen“, berichtet er. Die Schränke seien durchwühlt worden, gestohlen wurde jedoch nur ein Erste-Hilfe-Koffer. Auch Nachbar Beer hat keine Verluste zu beklagen – außer den demolierten Türen.

Entsetzt: die Vorsitzenden Bernd Grabert (r.) und Dieter Kaiser dokumentieren alle Schäden der betroffenen Mitglieder in der Anlage am Volksfestplatz. © Gerda Gebel

Während Grabert die Polizei informierte, entdeckte sein Vize Dieter Kaiser bei eibem Rundgang durch die Anlage weitere Hütten mit offen stehenden Türen. „Wir sind aber nirgends reingegangen, um die Spurensicherung der Polizei nicht zu erschweren“, erklärte Kaiser. In einer Rundmail und einem Aushang im Schaukasten informierte der Vorstand bereits am Freitag die Kleingärtner über die Einbrüche und bat um Kontrolle der Hütten.

Für Grabert und Kaiser war dies der Start in ein arbeitsreiches Wochenende, denn laufend erhielten sie neue Meldungen. „Bis heute sind 18 Kleingärtner von 215 Parzellen betroffen“, berichtet Bernd Grabert entsetzt. Die Täter hatten sich mit brachialer Gewalt Zugang zu den Hütten verschafft, dabei Fenster aus dem Rahmen gerissen und Türen teils mit dem Fuß eingetreten. „Die Polizei konnte zahlreiche Spuren sicherstellen, die jetzt überprüft werden“, weiß Grabert.

Obwohl sich die Schäden an den Hütten mittlerweile auf 3500 bis 4000 Euro summiert haben, wurden nur wenige Diebstähle registriert. „Ein Sparschwein mit 50 Euro drin, ein Geldschein in einer Schublade, Alkoholika, ein Ladekabel“, zählt Grabert auf. Die einzelnen Schäden müssen nun sorgfältig dokumentiert werden für die Meldung an die Polizei.

Einbruchsschäden sind von der Versicherung gedeckt, die der Verein für seine Mitglieder abgeschlossen hat – allerdings nur für „gartentypische Dinge“, wie Kaiser erklärt. Nicht versichert werden können Schäden durch Vandalismus wie ausgerissene Bäumchen oder zertrampelte Beete.

Bereits vor einigen Jahren war die Kleingartenanlage von einer Einbruchsserie heimgesucht worden, allerdings ereigneten sich damals die Einbrüche nicht in einer einzigen Nacht, und der Täter sei dann auch gefasst worden, erzählt Grabert. An einen skurrilen Einbruch erinnert sich Kaiser: „Der Täter hatte vor Jahren nur nach einem Schlafplatz gesucht und dann am Morgen sogar sein Handy in der Hütte vergessen“, erzählt er schmunzelnd.

Für die Kleingärtner geht es jetzt ans Aufräumen und Reparieren. Wer handwerklich geschickt ist, kann sich selbst mit Ersatzteilen aus dem Baumarkt helfen, andere müssen sich um einen Termin bei Handwerksfirmen bemühen. „Ich werde mir im Baumarkt neue Schließbleche besorgen und den Schaden an den Türen selbst reparieren“, sagte Grabert. Zur Sicherheit wird der Vorstand den Mitgliedern die Installation einer Wildkamera empfehlen, die zwar den Einbruch nicht verhindern kann, aber den Täter fotografisch festhält.