Einbürgerungen auf Rekordniveau

Von: Hans Moritz

Reisepass-Tausch: Die Zahl der Einbürgerungen ist seit 2015 um über 100 Prozent gestiegen. © Britta Pedersen/dpa

Die Bevölkerung im Landkreis Erding wächst nicht nur, sie wird auch immer internationaler. Das ergibt eine Auswertung von Daten der Einwohnermeldeämter, die nun der Landkreis in einer Publikation veröffentlicht hat.

Erding: Ihr zufolge hat Erding Ende vergangenen Jahres die 140 000-Einwohnermarke übersprungen. Konkret sind es 140 535. Ende 2019 waren es 139 696 gewesen, Mitte vorigen Jahres 139 413. Dabei bleibt Erding laut Kreisverwaltung ein junger Landkreis, ein Drittel der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt.



Der Anteil an Migranten nimmt dabei nicht nur zahlenmäßig, sondern auch prozentual deutlich zu, er hat sich seit 1999 nahezu verdoppelt. In besagtem Jahr besaßen von den 113 460 Landkreisbürgern 8035 einen ausländischen Pass, was einer Quote von 7,08 Prozent entsprach. Danach sank der Anteil zwischen 2002 und 2011 auf unter sieben Prozent.



Danach ging es aber steil bergauf, wie aus den Daten der Rathäuser hervorgeht. Ende 2012 waren es 7,81 Prozent (10 020 von 128 289 Einwohnern), 2017 12,01 Prozent (16 441 von 136 884), 2019 13,12 Prozent (18 124 von 138 182) und Mitte 2021 13,63 Prozent (19 006 von 139 413). Diese Zahlen spiegeln auch die Zuwanderung durch Asylbewerber wieder, die vor gut zehn Jahren verstärkt eingesetzt und 2015/16 ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte.



Mehr als verdoppelt hat sich seit 2015 die Zahl der Einbürgerungen. Immer mehr Menschen bemühen sich darum, die deutsche Staatsbürgerschaft und damit den deutschen Pass zu erwerben. Dazu muss eine Prüfung absolviert werden.



2105 bürgerten die Behörden 107 Ausländer ein, in den Jahren danach waren es 90, 92, 141, 156 und 174. Darunter befinden sich zahlreiche Engländer, die wegen des Brexits die Staatsbürgerschaft wechseln wollten.



2021 wurden nach Angaben des Landratsamtes die ersten Asylbewerber eingebürgert: Zehn waren es 2021, im laufenden Jahr schon 24. Insgesamt wurden 213 und 225 deutsche Pässe an Zuwanderer ausgegeben.



Auch wenn die Landkreisbevölkerung seit Jahren wächst, gibt es in den einzelnen Gemeinden deutliche Unterschiede. So gibt es teils sprunghafte Anstiege bei der Einwohnerzahl, etwa wenn ein neues Wohngebiet fertig ist. Andere Gemeinden haben zumindest von 2020 auf 2021 deutlich an Bürgern verloren – durch Wegzug und negativer Geburtensaldo.



Die Einwohnerzahlen



Der erste Wert gibt die Zahl der Hauptwohnsitze Ende 2021 an, der in Klammern den von 2020.



Berglern: 2743 (2957)



Bockhorn: 4162 (4170)



Buch: 1601 (1570)



Dorfen: 14 989 (14 820)



Eitting: 2980 (2926)



Erding: 37 375 (37 374)



Finsing: 4878 (4821)



Forstern: 3569 (3828)



Fraunberg: 3675 (3816)



Hohenpolding: 1580 (1581)



Inning: 1564 (1547)



Isen: 5843 (5826)



Kirchberg: 1111 (1091)



Langenpreising: 2750 (2899)



Lengdorf: 2768 (2805)



Moosinning: 6041 (6037)



Neuching: 2701 (2671)



Oberding: 6468 (6463)



Ottenhofen: 1933 (1927)



Pastetten: 2835 (2804)



St. Wolfgang: 4553 (4547)



Steinkirchen: 1286 (1279)



Taufkirchen: 10 596 (10 548)



Walpertskirchen: 2174 (2141)



Wartenberg: 5277 (5649)



Wörth: 4479 (4438)



Landkreis: 140 535



(Quelle: Landratsamt Erding)

