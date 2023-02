Eine Tafel für Tiere

Von: Gerda Gebel

Teilen

Ein Herz für Tiere haben Fleur Grell und ihr Lebensgefährte Petros Giovis nicht nur bei den eigenen Hunde Aurelia (li.) und Schnutzbert. © Gerda Gebel

In Erding gibt es Pläne für eine Tier-Tafel. Doch es fehlt noch etwas zur Umsetzung.

Erding – Ein Post von Fleur Grell in den Sozialen Medien schlägt hohe Wellen: „Ich würde gerne eine Tiertafel in Erding und Umgebung gründen“ hatte die 42-jährige Tierfreundin vor kurzem auf Facebook geschrieben und nach Mitstreitern gesucht. Seitdem ist sie völlig überwältigt von der Menge der Hilfsangebote, die sie erreichen.



Auslöser für die Idee einer Tiertafel nach dem Vorbild der Tafeln für bedürftige Menschen war ein Erlebnis, das sie vor kurzem erschütterte: „Ich habe eine 85-jährige Dame getroffen, die seit 17 Jahren eine Katze hält und diese jetzt abgeben muss, da sie sich die Futterkosten und den Tierarzt nicht mehr leisten kann“, berichtet die engagierte Frau.



Auf ihren Aufruf im Internet hätten sich sofort zahlreiche Menschen gemeldet, die für die alte Dame eine Tierpatenschaft übernehmen oder sie anderweitig finanziell unterstützen wollen, damit sie ihre geliebte Katze behalten kann, wie Grell gerührt erzählt.



Doch für eine Tiertafel ist nicht nur Geld erforderlich. „Man bräuchte einen kleinen Lagerraum, wo die Futterspenden untergebracht werden können. Auch Tierärzte in der Gruppe wären hilfreich, aber auch ehrenamtliche Helfer, die die Annahme der Spenden und die Abgabe übernehmen. „Es haben sich innerhalb kürzester Zeit verschiedene Tierfreunde gemeldet, die Futter oder Geld spenden möchten, aber auch potenzielle Mitstreiter in einem Verein“, freut sich Grell, die auch der alten Dame einen Sponsor vermitteln konnte.



Wertvoll für das geplante Netzwerk sind auch Hilfsangebote eines Betreibers von Tierfutter-Märkten oder einer Hundephysiologin, die sich einbringen wollen. „Eine wunderbare Idee“, loben viele Kommentatoren den Vorstoß Grells, die sich bei der Erdinger Tafel erkundigen will, ob eventuell eine Zusammenarbeit möglich wäre.



Die tierliebe Mutter von zwei erwachsenen Kindern hat selber zwei französische Bulldoggen und kann die bedrückende Situation von bedürftigen Tierhaltern kaum ertragen. „Es ist doch unglaublich, dass so etwas in einem reichen Land wie Deutschland möglich ist“, wundert sie sich. Sie will nun schnellstmöglich einen Verein für die Tiertafel gründen, um der Initiative eine rechtlich sichere Basis zu geben.



Die Abwicklung soll nach dem Vorbild der Münchener Tiertafel funktionieren, die jedoch bereits völlig überlastet ist und keine weiteren Tierhalter mehr aufnehmen kann. Auflage ist auch hier eine Bedürftigkeitsprüfung des Tierhalters und die Vorstellung des zu unterstützenden Hundes vor Ort, Katzen und Kleintiere werden nach Foto registriert.



Grell ist mit Tieren aufgewachsen, hat viele Jahre ehrenamtlich beim Tierschutz gearbeitet, hat dort Platzkontrollen durchgeführt, ist mit Hunden aus dem Tierheim Riem Gassi gegangen und engagiert sich bei der Reptilienauffangstation München. Ihre Kinder teilen die Tierliebe der Mama und werden sie bei der Vereinsgründung unterstützen, ebenso wie ihr Lebensgefährte Petros Giovis, der in Erding den Vodafone-Shop an der Langen Zeile leitet und derzeit der Präsident des Rotary-Clubs ist.



Für Grell, die im Verkauf in einem Sneakers-Shop arbeitet, steht nun die Vereinsgründung an, dazu muss eine Satzung erstellt werden. Dringend gesucht wird zur Anmietung ein Lagerraum im Stadtgebiet Erding, der ebenerdig, möglichst barrierefrei zugänglich und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Sobald der Verein Tiertafel gegründet ist, wird auch eine Homepage mit allen Infos veröffentlicht. Bis dahin können sich interessierte Mitstreiter per E-Mail oder Telefon bei Grill melden. „Ich hätte nie mit so viel Hilfsbereitschaft gerechnet und bin sehr dankbar für jede Unterstützung“, sagt sie.



Kontakt: per Mail an info@tiertafel-erding.de oder Telefon/WhatsApp (01 72) 8 62 92 99.

ge