Erding: Eine Villa, die das Stadtbild prägt

Von: Gabi Zierz

Ein Hingucker ist die nach Plänen des Erdinger Baumeisters Johann Auer 1909 erbaute Villa an der Dorfener Straße 20 mit großem Garten. © PETER Bauersachs

Erding - Die schmucke Villa, Baujahr 1909, an der Dorfener Straße in Erding ist ein Hingucker. Jetzt wird sie in die bayerische Denkmalliste aufgenommen.

Sie zählt zu den schönsten historischen Gebäuden in ganz Erding: die 1909 von Johann Auer erbaute Villa an der Dorfener Straße 20, gegenüber dem Cineplex-Kino. Und weil sie so stadtbildprägend ist, wird sie nun in die bayerische Denkmalliste aufgenommen.

Das plant das Landesamt für Denkmalpflege schon länger. Ob das dem Hauseigentümer gefällt, darf bezweifelt werden, denn seit Jahren ignoriert er offenbar Schreiben der Stadt und der Landesbehörde zu diesem Thema. Das wurde im Planungs- und Bauausschuss des Stadtrates deutlich.

Auch die Stadt hat auf die Entscheidung des Landesamtes keinen Einfluss. Sie wurde lediglich nach ihrem Benehmen gefragt, wie es auf Amtsdeutsch heißt. Das bedeutet, das Landesamt berücksichtigt nur fachlich begründete Hinweise, die sich auf die Denkmaleigenschaft beziehen, heißt es in dem Schreiben. „Einwände, die sich gegen die Folgen der erkannten Denkmaleigenschaft richten“, würden erst in einem Genehmigungsverfahren gewürdigt. Erst dann würden das allgemeine Interesse und mögliche private Belange gegeneinander abgewogen.

Das warf bei den Stadträten Fragen auf. Hubert Sandtner (CSU) erklärte, jeder Erdinger kenne diese Villa, „ein sehr gepflegtes Gebäude“. Er wollte wissen, ob die Angelegenheit mit dem Eigentümer geklärt sei oder ob man mit der Listung möglicherweise einem Bauvorhaben zuvorkommen wolle.

Das verneinte OB Max Gotz (CSU) und betonte, dass die Listung der Villa als Baudenkmal einen Anbau im Garten nicht ausschließe. Zudem habe die Aufnahme steuerliche Vorteile für den Bauherrn bei künftigen Maßnahmen. Dies unterstrich auch Stadtjurist Andreas Erhard. Er sprach von einem formalen Akt. Auch ohne Eintrag wäre die Villa ein Baudenkmal und falle unter den Denkmalschutz. „Die Stadt hat nicht zu entscheiden, sondern wird nur gehört“, so Erhard.

Hans Fehlberger (Freie Wähler) tat sich „ohne irgendwelche Rücksprachen mit dem Besitzer mit der Zustimmung schwer“ und stimmte letztlich als einziger dagegen. Dazu erklärte Gotz, der Denkmalschutz sei von öffentlichem Interesse. Fehlberger müsse aufpassen, dass er nicht öffentliches Interesse hinter privates stelle.

Herbert Maier (Grüne), sprach von einer „gewissen Zwangsbeglückung, denn der Eigentümer hat die Leute ja offenbar nicht zur Innenbeschau hineingelassen“. Das hatte das Landesamt in seinem Schreiben eingeräumt. Demnach ist es schon 2011 auf die Villa aufmerksam geworden. Nach mehrfachen erfolglosen Versuchen der Stadt, auch das Innere der Villa zu besichtigen, sei das Landesamt 2015 selbst an den Eigentümer herangetreten – doch auch dieses Schreiben sei unbeantwortet geblieben.

Deshalb müsse die Prüfung der Denkmaleigenschaft nun allein aufgrund der Außenbewertung und der Aktenlage erfolgen. Und die Außenbewertung fällt sehr positiv aus.

Unter anderem heißt es: Die vornehme, fast quadratische Etagen-Villa ist ein zweigeschossiger Walmdachbau mit weitem Dachüberstand, Eingangsvorbau und Erkern im Obergeschoss, und nach Plänen des Erdinger Baumeisters Johann Auer 1909 errichtet worden. Auer habe sein Baugeschäft bereits 1885 gegründet und in seiner Ziegelei den Baustoff für die zahlreichen Bauten produziert, die nach seinen Plänen in der Stadt errichtet worden seien. Dazu zählten neben verschiedenen privaten Villen auch öffentliche Gebäude, beispielsweise das Amtsgericht an der Münchener Straße, ebenfalls ein Baudenkmal.

Nach Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege gehörten dem Unternehmer Anfang des 20. Jahrhunderts weitgehend alle Grundstücke entlang der Dorfener Straße. Die benachbarte Villa, Hausnummer 18, habe Auer einst als Hochzeitsgeschenk für seine Tochter errichtet.

„Mit seinen anspruchsvollen Bauten hat er das Stadtbild Erdings geprägt“, schreibt das Landesamt zur geschichtlichen Bedeutung der Gebäude. Die Baumeisterfamilie Auer sei mit der architektonischen und wirtschaftlichen Entwicklung Erdings eng verbunden. Der Villenbau sei ein charakteristischer Vertreter anspruchsvoller Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, ein Zeugnis des barockisierenden Heimatstils und dokumentiere gehobene bürgerliche Wohnkultur. Und jetzt auch ein Baudenkmal.