„Zur Not stellen wir den Saft selbst her“

Von: Michaele Heske

Leere Schubladen kommen auch bei Jens Krautscheid in der Parkapotheke in Dorfen vor. Es müsse aber niemand Angst um seine Gesundheit haben. © Michaele Heske

Die Apotheker im Landkreis kämpfen derzeit mit Medikamentenengpässen. Gesundheitsgefährdend ist die Lage aber nicht.

Landkreis - „Haben Sie noch Ibuprofen?“, will eine Kundin in der Parkapotheke in Dorfen wissen. Sie habe gelesen, dass es Lieferschwierigkeiten gebe. „Das ist in der Tat so“, bestätigt Inhaber Jens Krautscheid. Erst war es nur Nurofen, ein bei Familien beliebter Fieber- und Schmerzsaft für Kinder. Mittlerweile sei die ganze Ibuprufen-Wirkstoffpalette betroffen.



Grund zu Panik besteht laut Krautscheid freilich nicht: „Solange die Leute in normalen Mengen die Präparate kaufen, haben wir genug auf Lager.“ Hamsterkäufe lehnt er kategorisch ab. „Es gibt Eltern, die möchten gleich vier, fünf Flaschen Nurofen auf Vorrat kaufen Doch da machen wir nicht mit.“



Zudem gebe es Alternativen zum flüssigen Kinder-Ibuprofen, sagt Armin Braun, der gemeinsam mit seiner Frau die Campus Apotheke und die Stadtapotheke in Erding betreibt. Auch andere Hersteller als Ratiopharm böten den Fiebersaft an, außerdem hätten Apotheken Lutschtabletten oder Zäpfchen im Angebot, erklärt Baun.



Alternativ kann bei Erkältungen auch der Wirkstoff Paracetamol verabreicht werden. „Vor zwei Jahren, zu Beginn der Pandemie, war die Situation noch wesentlich angespannter“, meint Braun. Das Problem sei da, keine Frage. Doch es sei lösbar: „Zur Not stellen wir den Saft selbst her. Aber davon sind wir noch weit entfernt.“



Ob Influenza, Corona oder grippale Infekte – der Bedarf an Ibuprofen sei derzeit erhöht, erklärt Markus Marschall, Sprecher des Ärztlichen Kreisverbands Erding. „Da kann es schon mal weniger Vorräte in den Apotheken geben.“



Medikamentenengpässe seien längst nichts Ungewöhnliches mehr: „Der Preisdruck auf die Pharmakonzerne ist enorm. Die Hersteller haben die Produktion ausgelagert, Rohstoffe für Medikamente werden mittlerweile fast ausschließlich im asiatischen Raum produziert“, sagt der Lungenfacharzt. Verunreinigte Chargen machten sich in Apotheken allerorts bemerkbar, ebenso Werksschließungen in China oder ein eingeschränkter Export, seit der Pandemie etwa aus Indien.



Hier werden übrigens weltweit die meisten Generika hergestellt, also kostengünstige Arzneimittel mit gleichem Wirkstoff. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet aktuell 253 Medikamente mit Lieferengpässen auf. Die Rathaus-Apotheke in Dorfen zählt derzeit 180 Präparate, die momentan schwer zu beschaffen seien.



„Wir hängen an globalen Lieferketten, aber das sind wir schon seit Jahren gewöhnt“, sagt Apothekerin Natalie Frauscher. Vor drei Jahren etwa fehlten Blutdrucksenker aus der Gruppe der Sartane, die über Monate auf dem deutschen Arzneimittelmarkt nicht mehr erhältlich waren. „Wir haben dann die Tabletten in Amerika bestellt“, erinnert sie sich. Und Apotheker Jens Krautscheid ergänzt: „Kommt es bei seltenen Medikamenten zu Lieferschwierigkeiten, rufe ich auch bei den Kunden an und bitte sie, ihr Rezept schnellstmöglich einzulösen.“

