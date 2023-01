Ausgepresst wie eine Zitrone

Von: Hans Moritz

Ein Parkhaus am Klinikum? Die Chancen sind wieder stark gesunken. © EA-Archiv

Nimmt der Landkreis mit seinem Haushalt den Gemeinden die Luft zum Atmen. Dabei spart er schon eisern. Jetzt scheint ein Kompromiss greifbar. Zwei Prestige-Projekte dürften dafür geopfert werden müssen.

Erding - Gemeinden, Landkreise und Bezirke sehen sich als kommunale Familie. Der Friede wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Der Kreishaushalt für 2023 belastet die Gemeinden enorm. Kreisausschuss und Verwaltung sind sich dessen bewusst und berieten noch einmal über Einsparungen – und zwar so weit, dass CSU-Fraktionschef Thomas Bauer meinte: „Dieser Haushalt ist ausgepresst wie eine Zitrone.“

Schon bei den Vorberatungen wurde geschoben und gestrichen, allein die Bauverwaltung kam auf ein Einsparvolumen von über sieben Millionen Euro. Dennoch stand danach eine Kreisumlage von 54,2 Punkten im Raum, für die Gemeinden ein Graus. Zwei Stunden wurde diskutiert – dann waren weitere 1,2 Millionen Euro eingespart. Für die Umlage heißt das: Sie könnte auf 53,4 gedrückt werden.



Zuvor hatte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) erneut auf die schwierige Lage und die Tatsache verwiesen, dass viele Posten nicht veränderbar seien, weil Bürger einen gesetzlichen Anspruch hätten – vor allem im Bereich Soziales. Die hier veranschlagten 107 Millionen Euro inklusive Jugendhilfe machten gut die Hälfte des gesamten Verwaltungshaushaltes aus, über den der Betrieb der Verwaltung abgewickelt wird.



Dass die Personalkosten von 62 auf 69 Millionen Euro steigen, liegt laut Bayerstorfer weniger an einem Stellenanwuchs, als an zu erwartenden Tariferhöhungen, die mit fünf Prozent noch sehr maßvoll angesetzt seien.



Ein großer Posten ist ein 19-Millionen-Euro-Kredit des Landkreises für die Wohnungsbaugesellschaft, damit die bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Laut Bayerstorfer ist aber offen, ob und wie viel Geld davon 2023 abgerufen werden. „Es ist auch ein einmaliger Betrag.“



Er konnte mit einigen Entlastungen aufwarten: So entwickle sich die Leistungsbilanz des Klinikums wieder besser. Für Ende 2022 würden 300 000 Euro mehr Einnahmen erwartet als kalkuliert. Die Unterstützung der Kliniken durch Bund und Land könnte Erding rund 400 000 Euro einbringen.



Weiter berichtete Bayerstorfer, dass die 2,6 Millionen Euro für die Photovoltaikanlage an der Deponie Isen wohl nicht benötigt würden, weil eine zusätzliche Ausgleichsfläche erforderlich wäre. Daher nehme der Landkreis vorerst Abstand.



Florian Geiger (Grüne) hakte bei einigen Posten nach, unter anderem dem von 100 0000 auf 218 000 Euro gestiegenen Posten Tourismusförderung. Die Mehrkosten fallen unter anderem für ein Fremdenverkehrskonzept an, so der Landrat.



Ulla Dieckmann (SPD) und Bauer stellten das Klinik-Parkhaus in Erding infrage. Bayerstorfer ist bereit, den Bau zurückzustellen, bis klar ist, ob aufgrund der Krankenhausreform das Ausbaukonzept für das Klinikum überhaupt realisierbar ist. Zudem soll der Bedarf noch einmal neu ermittelt werden. Dieckmann könnte auch auf die 700 000 Euro teure eingehauste Laufbahn am AFG verzichten. Laut Bayerstorfer sind aber laufende Projekte an sich nicht zu stoppen. Das würde sehr teuer.



FW-Fraktionssprecher Georg Els meinte: „Unser Problem ist nicht die Mittelverwendung, unser Problem ist die Mittelbeschaffung.“ Man habe kein Ausgaben- sondern ein Einnahmeproblem.



Ferdinand Geisberger (CSU) sagte als Vize-Vorsitzender des Gemeindetags: „Es sind Einsparungen da, aber nichts davon kann die Gemeinden nachhaltig entlasten.“ Vor allem die kleineren treffe es hart. Da hakte Bayerstorfer ein: „Einige Kommunen schöpfen ihre Einnahmemöglichkeiten nicht voll aus“ – ein Hinweis, Grund- und Gewerbesteuer anzuheben.



Thomas Gneißl (FW) erklärte, den Gemeinden sei schon geholfen, so manche Investition nicht über den Haushalt, sondern über Kredite abzuwickeln. Der Landrat riet zur Vorsicht. Die Belastung würde nur verschoben, „und ich rechne noch mit zwei, drei schweren Jahren“. Nur die Grünen stimmten gegen den Empfehlungsbeschluss. ham