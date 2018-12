Dass es in Erding wie im Landkreis zu wenig Wohnraum gibt, ist in aller Munde – und von der Politik allenthalben erkannt. Doch im Schatten der Immobilienmisere zieht ein weiteres Problem auf: In der Stadt Erding herrscht ein eklatanter Mangel an Büroflächen vor.

Erding - Etliche Firmen und Behörden sind auf der Suche, OB Max Gotz bekommt regelmäßig Anfragen aus dem In- und Ausland. Besserung ist freilich allenfalls mittelfristig in Sicht.

In Erding herrschten schon mal andere Zeiten. „Vor einigen Jahren war es vorherrschende Meinung, bloß keine weiteren Büroflächen auszuweisen – quer durch alle Fraktionen“, erinnert sich Gotz. Damals hätten alle auf den Flughafen sowie auf Hallbergmoos verwiesen, wo eine Überkapazität entstanden sei – in der Folge mit beträchtlichen Leerständen. Der CSU-Politiker gibt zu, dass zu spät umgedacht und eine vorausschauendere Politik betrieben worden sei.

Das Ergebnis lässt sich jetzt besichtigen: In Erding fehlen tausende Quadratmeter Büroflächen. Gotz’ Befund ist keineswegs abstrakt. Einige Dienstleister seien händeringend auf der Suche, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

An erster Stelle nennt er das Umweltministerium mit seiner Lebensmittelkontrollbehörde. „Sie soll nach Erding, doch es gibt zu wenig Kapazitäten.“ Nur deshalb sei sie interimsmäßig ins Gewerbegebiet nach Schwaig ausgewichen. „Da reden wir über etwa 1400 bis 1500 Quadratmeter Fläche.“

Nicht viel weniger umfangreich ist der Platzbedarf der Agentur für Arbeit, nämlich 1200 bis 1300 Quadratmeter. Ihre Büros an der Freisinger Straße musste sie in diesem Jahr räumen. Der Mietvertrag lief aus. Weil die Bundesbehörde nichts fand, musste sich auf einem alten Baustellenlager am S-Bahnhof Bürocontainer aufstellen.

Und dann ist da noch die Caritas, die derzeit auf mehrere Standorte übers Stadtgebiet verteilt ist. Gotz schätzt, dass es für den kirchlichen Träger 1400 bis 1500 Quadratmeter sein müssten.

Darüber hinaus sind ihm zwei große Rechtsanwaltskanzleien sowie Arztpraxen bekannt, die dringend erweitern wollen. Insgesamt beziffert Gotz den Bedarf mit 8000 bis 9000 Quadratmetern. Hinzu kommen seinen Angaben zufolge laufend Anfragen aus ganz Deutschland sowie dem Ausland. „Das liegt an der Nähe zum Flughafen“, vermutet er. Es seien vor allem Dienstleister und die IT-Branche.

Abhilfe könnte der geplante Technologiepark in Erding-West schaffen, in dem der Investor bei den Logistikhallen beträchtlich abgespeckt hat – zu Gunsten dreier Gebäude mit Büronutzung. „Aber dieses Gebiet allein wird nicht reichen. Zudem ist dieser Standort nicht für alle Nachfrager geeignet“, so der Stadtchef.

Die Agentur für Arbeit sollte seiner Meinung nach in zentraler Lage in Bahnhofsnähe bleiben – wegen der guten Erreichbarkeit auch für Menschen, die kein Auto haben. Immerhin fänden hier rund 6500 Kontakte pro Jahr statt. Gotz verweist auf das Egger-Areal an der Landgestütstraße. „Der Bebauungsplan sieht zwar nach wie vor eine Markthalle vor, den müsste man halt ändern“, sagt Gotz.

Er bringt zudem das Mayr-Wirt-Areal an der Haager Straße ins Spiel, das sich praktischerweise im Eigentum der Stadt befindet und von der Sparkasse bebaut werden soll. „Wir reden hier nicht über das Erdgeschoss, aber darüber ließe sich einiges verwirklichen“, ist der OB überzeugt. Das würde auch die gesamte Haager Vorstadt beleben.

Eher skeptisch betrachtet er die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Aufhausen (Sempt-Park) zu einem Dienstleistungszentrum. Alle Versuche, hier weiterzukommen, seien daran gescheitert, dass sich die Eigentümer nicht einig geworden seien.

Gotz ist überzeugt: Mehr Flächen für Dienstleister würden der ganzen Stadt guttun. „Ich höre von vielen Pendlern, dass sie die Fahrerei leid sind und lieber wohnortnah arbeiten würden. Man muss sich das mal vorstellen: Wer jeden Tag zwei Stunden pendelt, verbringt 40 Tage im Jahr in Auto, Bus oder Zug. Das ist ein erheblicher Verlust an Lebensqualität.“