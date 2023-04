Trauer um die Ernährerin der Parksiedlung

Von: Gerda Gebel

86 Jahre alte wurde Elfriede Renauer. Den Laden gründete sie vor über 50 Jahren. © Gerda Gebel

In der Parksiedlung hat Elfriede Renauer vor über 50 Jahren einen der ersten Supermärkte in Erding gegründet und die gesamte Siedlung Klettham-Süd und darüber hinaus mit dem täglichen Bedarf versorgt. Nun ist die unermüdliche Geschäftsfrau im Alter von 86 Jahren im Kreis ihrer Familie eingeschlafen.

Erding - Aufgewachsen auf einem kleinen Anwesen am damaligen Stadtrand von Erding an der Moosinninger Straße absolvierte Elfriede Renauer, geborene Westermaier, eine Ausbildung beim Großhandel Berther und gründete 1960 in einer Garage an der Goethestraße einen kleinen Laden. Ihr Mann Ludwig gab seine Anstellung als Metzger bei der Firma F.X. Mayr auf und unterstützte seine Gattin im florierenden Geschäft.



An der Liegnitzer Straße entstand Ende der 60er Jahre das neue Wohnhaus der Familie mit Ladengeschäft im Erdgeschoss, an dessen Erfolg viele zweifelten, war doch die Parksiedlung damals noch beinahe unbebaut. Doch der Renauersche Laden lief immer besser, je mehr Häuser und Anwohner dazukamen, sodass 1975 eine Vergrößerung der Ladenfläche im Parkkauf nötig wurde.



Die Familie vergrößerte sich mit den Söhnen Ludwig und Markus, die praktisch im Geschäft aufwuchsen. Unermüdlich waren die Chefin und ihr Mann im Einsatz, tatkräftig unterstützt von Elfriedes Schwestern bei der Kinderbetreuung und im Haushalt. „Wir haben als Familie immer zusammengehalten“, betont Schwester Sabine. Als weiteres Standbein etablierten die Renauers einen Partyservice und belieferten unzählige Feste und Feiern.



Die Familie und das Geschäft waren für die Unternehmerin das Wichtigste im Leben, die viele Arbeit erlaubte erst nach dem Einstieg der Söhne einen kurzen Urlaub. Auch als Ludwig und Markus Renauer den Familienbetrieb im Jahr 2003 übernahmen, konnten sie auf die Unterstützung ihrer Mutter zählen. Adrett gekleidet in ihrer weißen Schürze war sie immer noch täglich im Geschäft zu finden, begrüßte die meisten Kunden mit Namen und freute sich über einen Ratsch.



Erst als die Kräfte zunehmend nachließen, besuchte Elfriede Renauer ihren Laden nur noch zum Einkaufen. „Bis zuletzt war sie aber bei allen Entscheidungen mit einbezogen“, erklärt Sohn Ludwig. Vor acht Jahren musste Elfriede Renauer von ihrem Mann Ludwig Abschied nehmen, war aber bestens eingebunden in den Familienverbund, zu dem mittlerweile auch zwei erwachsene Enkel zählen. Das Geschäft wurde 2019 dann verpachtet.



Bei aller Arbeitsbelastung hatte die Erdingerin aber auch Sinn zum Feiern, am liebsten im heimischen Partykeller mit dem ganzen Clan. „Da ging sie oft als letzte ins Bett“ erinnert sich Sohn Ludwig an seine gesellige Mutter, die gerne die ganze Mannschaft bekocht hat.



Begeistern konnte sich die rührige Geschäftsfrau auch für den Fußball, besonders der FC Bayern lag ihr am Herzen. Oft habe man zusammen die Spiele des FC Bayern am Fernseher verfolgt, auch ein Besuch in der Allianz Arena mit dem Gehwagerl konnte noch realisiert werden, so Ludwig Renauer.



Wichtig sei seiner Mutter auch der Glaube gewesen, obwohl oftmals die Zeit für den Kirchgang fehlte. Eine langjährige Freundschaft verbindet die Renauers mit Pater Nikolaus aus dem belgischen Brügge, der seit beinahe 40 Jahren regelmäßig nach Erding zu Besuch kam. So konnte Elfriede Renauer sich noch kurz vor ihrem Tod von dem vertrauten Pater verabschieden, was sie sehr gestärkt hat.



Ihren Wunsch, die letzte Reise von daheim anzutreten, konnte ihr die Familie mit vereinten Kräften erfüllen. Eine Lücke wird Elfriede Renauer nicht nur im Familienverband hinterlassen, auch viele frühere Mitarbeiter und Kunden werden sie in bester Erinnerung behalten.



Der Trauergottesdienst ist am morgigen Freitag um 10 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung in Altenerding, anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Altenerding. ge