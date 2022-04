Kommentar: Freiheit fürs Volk, Freiheit fürs Virus

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr - Erding

Die meisten Corona-Regeln gelten ab Sonntag nicht mehr. Warum das nur zum Teil verantwortbar ist, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

So, es ist aus und vorbei. Nein, leider weder mit dem Krieg noch mit Corona. Vielmehr ist Schluss mit Schutz des Staates in der Pandemie. Nun sind wir – weitgehend – selbst für unser Wohlergehen verantwortlich. Ist das unverantwortlich? Jein!



Die Maskenpflicht gilt weiter an Orten, die Menschen aufsuchen müssen und an denen ein erhöhtes Risiko besteht – in Bus & Bahn, in Kliniken und Altenheimen. Warum dann die Maskenpflicht in den Schulen nicht mehr gilt, ist unlogisch.



Dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, ist angesichts der überwiegend milden Omikron-Verläufe vertretbar. Die unkontrollierte Durchseuchung ist ohnehin in vollem Gange. Schaut man aber auf die, die trotz Impfung weiter besonderen Schutzes bedürfen, etwa Transplantierte und Immununterdrückte, ist die Aufhebung aller Maßnahmen eben doch unverantwortlich. Bei ihnen reicht der Selbstschutz nicht aus, sie sind weiter auf Rücksichtnahme angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es ermutigend, dass die Mehrheit auch künftig vorerst Maske tragen will.



Unverantwortlich handeln aber auch die Länder, wenn sie weiterhin mögliche Schutzmaßnahmen nicht ergreifen. So wird Bayern von der Hotspot-Regelung keinen Gebrauch machen. Dabei sind Einschränkungen möglich, wenn etwa die Kliniken voll sind, massenhaft Gesundheitspersonal fehlt und planbare Operationen verschoben werden müssen. Das ist derzeit in ganz Bayern der Fall. Wer schon alles laufen lässt, muss in letzter Konsequenz auch die Quarantäneregeln entschärfen – oder gleich ganz aufheben.



Die große Frage ist: Wie nutzt das Virus die Freiheiten? Schon jetzt gibt es Anzeichen der Deltakron-Variante – gefährlich und hoch ansteckend. Die Antwort liegt darin, wie (un)verantwortlich jeder einzelne von uns ist.

ham