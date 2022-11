Endlich wieder Fasching

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Die letzte Narrenschranne vor Corona war 2020. Zwei Jahre lang fand kein buntes Treiben mehr statt. © Narrhalla Erding

Der Fasching steht in den Startlöchern, der 11.11. vor der Tür. Nach den starken Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren kämpfen sich die Faschingsvereine im Landkreis nun wieder zurück zu Umzügen und Bällen. Doch die Ungewissheit ist noch deutlich spürbar.

Narrhalla Erding



Die Narrhalla Erding plant für die Faschingssaison 2022/2023 ihre gewohnten Veranstaltungen. Zunächst werde am 11.11. wieder ein Prinzenpaar proklamiert. In der Stadthalle finden auch wieder Veranstaltungen statt. So ist für den 7. Januar der Galaball mit Inthronisation des Prinzenpaares geplant, am 4. Februar der Prinzenball und am 11. Februar die Reiherordensitzung mit Verleihung des Reiherordens.



„Des Weiteren planen wir einen Kinderfasching am 18. Februar in der Stadthalle sowie unsere maskierten Veranstaltungen“, kündigt Präsident Detlef Felixberger an. Der Lumpen- und Baziball am 16. Februar und der Große Rosenmontagsball am 20. Februar finden im Gasthaus Erdinger Weißbräu statt. „Wir hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann und freuen uns auf den Fasching“, teilt Felixberger mit und meint damit auch die Narrenschranne am Faschingssonntag.



Karnevalsgesellschaft Dorfen



„Wir konzentrieren uns darauf, einen möglichst normalen Fasching zu organisieren, wie er früher war“, erklärt Präsident Martin Pommer. Am Sonntag, 13. November, werden am Unteren Markt das Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar proklamiert. Die Maschkera soll in diesem Jahr auch wieder stattfinden, jedoch nicht wie gewohnt in der Mittelschule, sondern in der Alten Schlosserei im Tonwerk. „Wir haben die Maschkera immer an zwei Terminen gemacht, da wir nicht alle Leute unterbringen konnten. Im Tonwerk ist das aber möglich“, beschreibt Pommer. Deshalb sind am 13. Januar die Maschkera und am 14. Januar ein Gardefestival geplant, beides im Tonwerk.



Wie es um den traditionellen Hemadlenzen-Umzug steht, sei noch ungewiss. „In diesem Jahr ist es besonders schwierig“, schildert der Präsident die Lage. „Da die B 15 in Dorfen gesperrt ist und der ganze Verkehr durch die Innenstadt geht, haben wir noch keinen Plan, wie der Umzug heuer aussehen wird.“ Die Planung erfolge in Absprache mit Bürgermeister Heinz Grundner.



Dorfener Faschingsdeife



Am 11.11. ist am Unteren Markt der Faschingsauftakt der rot-schwarzen Deife. Ab 18.11 Uhr gibt es den Eröffnungs-Deife mit Vorstellung der Ü40-Deife-Garde und „schräger“ musikalischer Begleitung von der Guggenmusik. „Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns alle riesig“, teilt Ex-Präsident Walter Steinweber mit.



Die Narrennacht, in der die Faschingsdeife durch die Stadt ziehen und in den Wirtshäusern mit der Guggenmusik spielen, ist für den 5. Januar geplant. „Am 14. Januar gibt es vielleicht noch eine weitere Runde, diesmal im Freien durch die Stadt und den Park“, verrät Steinweber.



Der Deifeball findet am 4. Februar im E3-Eiskeller statt. Er stehe unter dem Motto „In den 20ern ist die Hölle los“. Der Zutritt zum Faschingsball werde nur maskierten Gästen gewährt, die Bewirtung übernehme die griechische Taverna Sirtaki. Beim Hemadlenzen seien die Dorfener natürlich auch vertreten, dann aber nicht als Deife.



Narrhalla Wartenberg



Die Narrhalla Wartenberg bleibt bislang vorsichtig. Erst kürzlich habe sich das Präsidium getroffen und die Planung für die kommende Saison besprochen. Am 11.11. soll der Fasching eröffnet werden, „ansonsten machen wir es wie früher“. Hofmarschall Michael Gruber spricht von keiner konkreten Planung der Bettelhochzeit oder eines Faschingsballs. „Uns ist zu unsicher, ob die Maßnahmen dann überhaupt etwas erlauben.“ Die Narrhalla bleibe deshalb heuer spontan. „Wir bereiten uns im Hinterkopf vor und schauen dann weiter.“



Zum Jahreswechsel gebe es nämlich eine weitere Versammlung, in der genauere Entscheidungen getroffen werden. „Wenn wir doch kurzfristig was planen können, freuen wir uns sehr. Wenn nicht, ist die Enttäuschung dann nicht ganz so groß“, erklärt der Hofmarschall. Zudem solle der Fasching kein Antreiber für Krankheit sein. Jetzt sei es noch zu früh für eine Entscheidung, aber „es wär scho schee“, meint Gruber.



Abteilung Fasching



TSV St. Wolfgang



Die Abteilung Fasching des TSV St. Wolfgang hofft ebenfalls auf einen „ganz normalen Wahnsinn“. Pünktlich am 11.11. kann auch im Goldachtal die Saison beginnen. Im Sportheim werden das St. Wolfganger Prinzenpaar samt Garde, das Kinderprinzenpaar und die Tanzgruppen präsentiert. Zusammen mit der Ballettschule St. Wolfgang von Juliane Zdera freue sich die Abteilung Fasching auf närrische Tage.



„Wir wollen so viel wie möglich wieder regulär veranstalten“, kündigt Abteilungsleiter Anton Schwimmer an. Nachdem der bunte Abend im vergangenen Jahr online gestreamt worden war, wird dieser am 13. und 14. Januar wieder im Gasthaus zum Schex stattfinden. Der Turnerball sei am 4. Februar. Zudem sei am 21. Januar der Faschingsball der örtlichen Feuerwehren und am 11. Februar der Faschingsballon der Landjugend in der Goldachhalle geplant.



„Es soll auf jeden Fall auch etwas für die Kinder geben“, so Schwimmer. Datum und Ort des Kinderfaschings stehen noch nicht fest, das Sportheim wäre aber eine Möglichkeit. Das Faschingstreiben in der Hofmark, organisiert von der Gemeinde, findet am Faschingssonntag, 19. Februar statt. „Wir sind froh, wenn wir das Geplante so umsetzen können und dürfen.“ Das sei der Wunsch der Sankt Wolfganger. „Aktuell schaut’s gut aus“, gibt sich Schwimmer optimistisch.



Faschingskomitee Isen



Am 11.11. gibt es beim Faschingskomitee Isen ein internes Weißwurstfrühstück. Der Umzug am Faschingsdienstag soll wie gewohnt stattfinden. „Den Kappenabend, der sich normalerweise jährlich mit dem Starkbierfest abwechselt, trauen wir uns aber noch nicht“, erklärt Komitee-Chef Rul Kellner. Diese Veranstaltung lebe vom Schunkeln und Beisammensein. „Dafür sind Veranstaltungen in Innenräumen noch nicht wieder beliebt genug.“ Am 25. März solle es dafür ein Starkbierfest im Gasthof Klement geben.