Energiekrise erwischt Gärtnereien nicht kalt

Von: Alexandra Anderka

Inseln der Wärme: Viele Pflanzen sind vor allem in der kalten Jahreszeit auf Gewächshäuser angewiesen. Hier überwintern auch Gewächse der Kunden. Die Gärtnereien, hier Strohmair & Hirsch in Aufhausen, sehen dem Winter noch einigermaßen gelassen entgegen. © Peter Bauersachs

Die Energiekrise macht vielen Betrieben zu schaffen, auch die Gärtnereien im Landkreis sind von den steigenden Preisen betroffen.

Erding - Schließlich müssen sie ihre Gewächshäuser beheizen, wenn sie pünktlich zur Adventszeit den beliebten Weihnachtsstern, der rund 15 Grad Temperatur benötigt, anbieten möchten. Auch für die Anzucht des Sommerflors für das kommende Jahr müssen gemäßigte Temperaturen in den Gewächshäusern herrschen. Bei den aktuellen Energiepreisen ein schwieriges Unterfangen.



So sind die Gärtner gefordert, alles auszuloten, denn für den dreifachen Preis können sie ihre Pflanzen nicht an den Kunden bringen. Doch die Gärtnereien werden nicht kalt erwischt: „Wir, wie auch die Kollegen, haben immer schon versucht, Energie zu sparen. Die ist stets ein großer Kostenfaktor bei uns“, sagt Heidrun Cermak, Geschäftsführerin der Wartenberger Gärtnerei Stockmaier-Cermak. Nachdem sie vor 18 Jahren schlecht beraten worden seien und von Ölbrenner auf Palmöl-Aggregat umgestellt hatten, haben sie vor ein paar Jahren erneut in ein Blockkraftwerk investiert, das mit Biogas versorgt wird.



Gewächshäuser nicht einzuheizen kommt für Cermak nicht in Frage: „Wir überwintern für unsere Kunden sehr viele Pflanzen, das ist unsere Existenz.“



Diese Einnahmequelle hat die Gärtnerei Hagl aufgegeben – schon vor der Krise. „Das hat sich für uns nicht mehr gelohnt“, sagt Inhaberin Andrea Hagl. Vor dem kommenden Winter habe die Unternehmerin keine Angst: „Der Öltank ist voll, den haben wir zu einem einigermaßen erträglichen Preis gefüllt.“



Die Gärtnerei Hagl hat vor Kurzem erst einen neuen Verkaufsraum in Betrieb genommen – gut abgedichtet und mit automatischen Türen ausgestattet. „Da merken wir einen großen Unterschied“, sagt Hagl. In den Gewächshäusern helfen Energieschirme beim Sparen von Heizkosten. Sie reduzieren die Abstrahlung der Wärme.



Die setzt auch Robert Gauster in seiner Gärtnerei in Dorfen ein, neben einem Klimacomputer, den er schon vor gut 15 Jahren in Betrieb genommen und vor fünf Jahren aufgerüstet hat. Mit einer App lässt sich die Heizung automatisch nach vorheriger Programmierung regeln. Aufgrund von Versuchen mit Pflanzen wisse man, welche Mindesttemperatur sie benötigen. Wenn beispielsweise die Sonne scheint, werde die Abwärme genutzt. Dann wird nicht – wie üblich ab 21 Uhr – dazu geheizt, sondern um 24 Uhr die Heizung in den Gewächshäusern fast abgestellt und erst wieder vormittags angeheizt. Interessanterweise würden das die meisten Pflanzen sehr gut vertragen und dadurch sogar stabiler werden. Die Probleme mit Taupunkt-Unterschreitung löse dabei der Klimacomputer.



Die Pflanzenpreise, gerade bei Schnittblumen, werden zwar weiter steigen, aber Gauster hat hier auch eine Lösung gefunden: „Wir versuchen, das abzufangen, in dem wir noch mehr auf regionale Produkte setzen.“ Seit rund zwei Jahren punktet die Dorfener Gärtnerei mit Regionalität. Allerdings hat Gauster erst vor fünf Jahren in einen Gasanschluss investiert: „Wir dachten uns, das ist günstig und schwefelarm.“ Jetzt treibt er die Verhandlungen um einen Fernwärmeanschluss voran. „Das wird allerdings nicht mehr diesen Winter klappen“, gibt sich der Unternehmer realistisch. Aufgrund seiner 30-jährigen Treue zu den Dorfener Stadtwerken, rechne er mit „erhöhten, aber dennoch vernünftigen Gaspreisen“.



Die Gärtnerei Strohmair & Hirsch ist bereits über die Geothermie an die Fernwärme angebunden. „Wir hoffen, dass die Preise einigermaßen stabil bleiben“, sagt Karin Remm, Gartenbau-Ingenieurin in der Erdinger Gärtnerei. Auch sie versuche, Energie zu sparen, vor allem auf den Verkaufsflächen: „Die Kunden kommen eh im Mantel zu uns, da dürfte das drin sein“, meint Remm.



An ihrem üblichen Angebot will die Gärtnerei festhalten, die Weihnachtssterne seien bestellt und auch gefragt. Allerdings werde dafür heuer das kleinere der Häuser beheizt. Die beiden anderen Häusern seien auf rund 1400 Quadratmeter gefüllt mit Überwinterungsware – für die Erdinger Gärtnerei immer noch ein wichtiges Standbein.



Remm beobachtet bei den Kunden, dass diese die Pflegehinweise genauer beachteten. „Nachhaltigkeit wird immer wichtiger“. Sich mit schönen Pflanzen umgeben, sei zwar ein Luxus, den sich die meisten ihrer Kunden aber weiter gönnen wollten, glaubt Remm. Auch Gauster sieht das so: „Solange die Leute weiter zum Essen oder in die Bar gehen, werden sie auch ihre Blumen nicht weglassen.“ Eine gewisse Verunsicherung merke er bei manchen Kunden aber schon, räumt er ein.

