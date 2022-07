Drohender Gas-Stopp: „Vorsichtiger Optimismus“ bei der Therme

Von: Alexandra Anderka

Ein Dach über dem Kopf bekommen könnten Parkplatz und Parkhaus der Therme Erding – in Form einer riesigen Dachflächen-Photovoltaik. Dann würde der energieintensive Wellnesstempel unabhängiger. © Hans Moritz

Die Energiekrise steuert eventuell auf eine Gas-Verknappung zu. Besonders im Herbst und Winter kann das große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Erdinger Unternehmen arbeiten an Energie-Alternativen.

Erding – „Wäre heute der 1. November 2022, hätten wir vermutlich in Deutschland bereits eine Gasmangelsituation“, vermutet Klaus Steiner, Chef der Stadtwerke Dorfen und Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW). Abschaltungen würden dann durch Allgemeinverfügungen über die Bundesnetzagentur veranlasst. Zuvor würde die Notfallstufe des Gasnotfallplanes ausgelöst.

Die Unternehmen hängen aktuell in der Luft, denn sie gehören, solange die Politik nichts ändert, anders als private Haushalte und Krankenhäuser nicht zur geschützten Gruppe, der der Gashahn als Letzte zugedreht würde. Doch Steiner und auch Christopher Ruthner von den Stadtwerken Erding versichern, dass sie in engem Kontakt mit den ortsansässigen Firmen stünden.

Marcus Maier von der Geschäftsleitung der Therme Erding erklärt: „In den Wintermonaten reicht die Erdwärme nicht aus, spätestens ab November sind wir auf Gas als Wärmeträger angewiesen. Ob und mit welcher Menge an Gas wir als Therme weiter beliefert werden, entscheidet letztendlich die Politik.“ Maier bekräftigt, dass das Bad seit Jahren bestrebt sei, alles zu tun, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen. So werde das Unternehmen mit Erdwärme aus der Ardeoquelle und zwei Blockheizkraftwerken versorgt. Solarwärmegewinn komme an sonnigen Tagen zum Einsatz.

Aufgrund der Krisensituation seien die Bemühungen verstärkt worden: „Aktuell führen wir intensive Gespräche mit Herstellern von alternativen Energien wie Hackschnitzeln oder Solaranlagen.“ Zudem laufe die Planung für eine Photovoltaik-Großanlage auf dem Dach des Parkhauses und des Gästeparkplatzes in Form von Solardächern. Die gewonnene Energie möchte die Therme mithilfe einer Großwärmepumpe zur Eigenversorgung nutzen.

Bereits 2019 wurde die Eishalle in Dorfen auf Fernwärme umgestellt, ebenso das Freibad in der Isenstadt, wie Rudolf Kreuzpaintner, Technischer Leiter des ESC Dorfen mitteilt. „Diesbezüglich ist die Gaskrise für uns kein Problem“, sagt er erleichtert.

Gummierzeugnisse und Fördersysteme sind die beiden Standbeine von Huber Technik in Erding. Mit 110 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu den großen Mittelständlern in Erding. „Wir haben 40 Dampfpressen, die mit Gas betrieben werden“, sagt Geschäftsführer Paul Kamm. Vor 30 Jahren nutzte das Unternehmen noch Gas und Öl. „Dann war Klimaschutz das Gebot der Stunde, und wir sind auf Gas umgestiegen.“

Allerdings wurde der Ölkessel nicht abgeschafft. „Als sich die Krise abgezeichnet hat, haben wir den Kessel mit 60 000 Litern Öl befüllt. Das ist jetzt unser Vorteil“, sagt Kamm, „wir brauchen nur umstellen“. Sechs Wochen würde die Ölmenge reichen, dann müsste das Unternehmen zu den aktuellen, hohen Preisen einkaufen.

Energieexperte Steiner befürwortet diesen Plan: „Auch wenn es vor dem Hintergrund des Klimawandels schwerfällt, wer vorübergehend Öl einsetzen kann, sollte dies aus Gründen der Versorgungssicherheit erwägen.“

Firmen-Chef Kamm ist für die Heizung der Büroräume ebenfalls auf der Suche nach Alternativen. „Wir sehen nicht schwarz. Für uns persönlich ist die Gasknappheit weniger das Problem als der Rohstoffmangel“, sagt Kamm. Die Arbeitsplätze seien aber gesichert.

Dasselbe sagt auch Christina Hartl im Namen der Geschäftsleitung von Gewo Feinmechanik GmbH in Wörth/Hörlkofen. Um ihre Arbeitsplätze bräuchten sich die 540 Mitarbeiter keine Sorgen machen. „Aktuell sind wir gar nicht von Gaslieferungen abhängig, da wir Flüssiggas nutzen“, sagt Hartl. Deshalb würden im Augenblick auch keine Vorkehrungen getroffen werden. Der Neubau allerdings, der gerade im Entstehen ist, „soll künftig mit Gas versorgt werden“.

Eine weitere Branche mit hohem Energiebedarf ist die Papierindustrie. Bianca Thiel, Assistentin der Geschäftsleitung bei Papier Karl in Wörth, gibt sich auf Anfrage unserer Zeitung zurückhaltend: „Aktuell möchten wir hierzu keine Aussage treffen.“ Eine ähnliche Antwort kam vom Ziegelproduzenten Schlagmann Poroton in Isen: „Die Geschäftsleitung hat verfügt, keine Informationen an die Öffentlichkeit zu geben.“ Wegen der Konkurrenzsituation. „Jeder versucht, eine Lösung zu finden.“ Auch Beton Streibl aus Dorfen wollte sich nicht äußern. Maier von der Therme Erding ist aller Unbill zum Trotz zuversichtlich: „Die Therme Erding hat die Pandemie überstanden, und wir werden auch eine etwaige Verschärfung der Gaskrise durchstehen.“

