Hochtechnologische Anlagen sind Heizungen, Kessel und Leitungssysteme heutzutage. Heizungsbauer wie Herbert Niedermaier aus Hohenpolding sind für die Kunden Ansprechpartner in Sachen Einbau, Wartung und Beratung.

Energiepreise: Viele wollen Heizungen umrüsten – Hoher Beratungsbedarf bei Fachbetrieben

Von Uta Künkler schließen

Ob Öl, Gas oder Strom – die steigenden Energiepreise sind derzeit Thema in vielen Haushalten. Beratungen bei Heizungsbetrieben sind daher im Moment gefragter denn je.

Erding - Viele Bürger im Landkreis stellen sich aktuell die Frage, ob sie ihre Energieversorgung umstellen sollen – weg von den energiefressenden alten Brennern hin zu erneuerbaren Energien.



„Wir kommen nicht mehr hinterher“, sagt Heribert Niedermaier, Chef der gleichnamigen Firma für Haustechnik in Hohenpolding. Der Beratungsbedarf hinsichtlich einer Heizungsumrüstung von Gas oder Öl hin zu Holz oder Wärmepumpe sei „extrem hoch“ – ohnehin schon, seitdem die Fördermittel so attraktiv geworden seien. Die Lage habe sich allerdings seit Kriegsbeginn in der Ukraine noch „deutlich verschärft“.



Täglich erreichen den Hohenpoldinger Handwerker Anrufe von Kunden, die sich um die künftige Versorgungssicherheit ebenso sorgen wie um ihren Geldbeutel bei den steigenden Preisen. „Die Kunden haben Angst, dass es bald kein Öl oder Gas mehr gibt“, fasst der Erdinger Installateur Stefan Kübelsbeck zusammen. Sie seien „sehr verunsichert“.



Der Bedarf ist enorm. Allerdings fehlen der Branche die Mitarbeiter. Unbedingt vergrößern müsste Niedermaier seinen Betrieb mit etwa 30 Mitarbeitern, sagt er. Allein: Es gibt keine Leute. Weder Fachkräfte noch Auszubildende seien problemlos zu finden. „Schon heute könnten wir zusätzlich fast 100 000 offene Stellen sofort besetzen, wenn wir nur qualifizierte Bewerber dafür hätten“, sagt Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands Heizung Sanitär Klima (ZHSK).



Zu spüren bekommen den Mangel an qualifizierten Kollegen auch die Heizungsbauer im Erdinger Land. Die Auftragsbücher sind übervoll. „Wir haben einen Vorlauf von etwa einem Jahr. Wir kommen einfach nicht mehr nach“, sagt Hans Wildgruber über seinen Fachbetrieb in Finsing. „Sogar auf ein Beratungsgespräch muss man mittlerweile zwei bis drei Monate warten“, erklärt Wildgruber. Ein Terminvorlauf wie beim Zahnarzt.



Wenn nicht mehr Gas oder Öl, was dann? Bei Neubauten gehe der Trend hin zur Wärmepumpe, informiert Bettina Kronseder vom Haustechnik-Betrieb in Dorfen. Der rasant gestiegene Bedarf habe jedoch seine Auswirkung auf die Lieferzeiten der Hersteller. Ansonsten stehen Pelletskessel hoch im Kurs. „Einige Kunden steigen aber auch auf Fernwärme um, die in Dorfen mit Hackschnitzeln betrieben wird“, sagt Kronseder.



Alle wollten so schnell wie möglich weg vom Gas, sagt Wildgruber. Dabei sieht er diese Entwicklung durchaus kritisch. Teilweise seien die Voraussetzungen für einen Wechsel gar nicht gegeben, besonders für eine Wärmepumpe eigne sich längst nicht jedes Haus. „Wenn ich eine bestehende und funktionierende Anlage habe, warum muss ich diese dann unbedingt austauschen?“, fragt er. „Nachhaltig im Sinne von Ressourcenschonung ist das nicht unbedingt.“



Selbstverständlich befürworte er die Nutzung von erneuerbaren Energien. Aber wenn Hausbesitzer sich jetzt wegen der Lage in Russland und der attraktiven Bafa-Förderung kopflos in die Heizungsumrüstung stürzen, könne er darüber nur den Kopf schütteln. „Man muss nicht mit Gewalt jeden Ölkessel rausreißen, sondern in Ruhe die Gesamtsituation abwägen“, mahnt Wildgruber.

ujk