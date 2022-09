Der Landkreis bleibt ein Warmduscher

Von: Hans Moritz

Nicht frieren muss, wer nach dem Sport in einer der Landkreis-Turnhalle duschen will. Das Wasser dort bleibt warm, beschloss der Kreisausschuss. © Fotolia

Dem Landkreis sitzt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Nacken. Denn auch er muss die Energiesparverordnung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der galoppierenden Energiepreise umsetzen.

Erding - Und das heißt: Der Verbrauch muss um 20 Prozent runter. Am Montag beschloss der Kreisausschuss ein erstes Maßnahmenpaket – ohne größere Debatte.



Klar ist, einen so großen und umstrittenen Schritt wie die Stadt Erding geht der Landkreis nicht: In den Sporthallen kann weiterhin warm geduscht werden, kündigte Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung in der Kreisbehörde an. Allerdings soll die Warmwasserbereitung hier „auf mögliche Einsparpotenziale untersucht und optimiert werden“. Nur noch kaltes Wasser wird indes in den Leitungen der Verwaltung und in den Schulen durch die Hähne fließen.



Ebenso setzt der Landkreis die Vorgabe um, Räume nur noch auf maximal 19 Grad zu beheizen. Foyers und Flure ohne regelmäßigen Besucher- und Personalverkehr werden gar nicht mehr geheizt, kündigte Huber an, und das ab sofort.



Eine Ausnahme, betonte er, bildeten die Schulen. „Hier stellen wir die Thermostate auf 20 Grad.“ Das gelte auch für Aulas und Korridore. „Hier gilt Habecks Verordnung nicht. Vielmehr greift die Arbeitsstättenrichtlinie“, berichtete Huber auf eine Nachfrage von Ulla Dieckmann (SPD). Die Nachtabsenkungen der Heizkörper werde angepasst.



„Licht aus“, heißt es auch beim Landkreis. Das gilt etwa für Beschilderungen und Schriftzüge an den Schulen. Flur- und Vorplatzbeleuchtungen, die noch nicht auf LED umgerüstet sind, werden nach den Worten Hubers auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Was nicht unbedingt benötigt wird, wird ebenfalls abgeschaltet.



Die Kopierer dürfen nur noch doppelseitig drucken, um Papier zu sparen.



Nicht unbedingt notwendige Dienstreisen müssen ab sofort durch Video-Konferenzen ersetzt werden.



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) erinnerte daran, dass man bereits seit 2012 Einsparpotenziale suche und nutze. Insgesamt habe man damals 600 Maßnahmen untersucht. Aus den 400 wirtschaftlich sinnvollsten habe man eine Prioritätenliste erstellt. „200 Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt“, berichtete der Landrat, „ich bin froh, dass wir schon so früh damit begonnen haben“.



Und das mit Erfolg: Der Stromverbrauch an den Schulen ist nach den Worten Hubers zwischen 2011 und 2021 um etwa 20 Prozent zurückgegangen, und das, obwohl der Energieaufwand dort etwa durch den Betrieb elektronischer Tafeln zugenommen habe. Er bezifferte das Einsparvolumen mit über zwei Millionen Kilowattstunden.



Auch beim Wärmeverbrauch ist seit 2011 ein Rückgang zu verzeichnen – nach Hubers Angaben in Höhe von zehn Prozent, was mehr als einer Million Kilowattstunden entspricht.



In diesem Zuge nannte er Beispiele. Der Landkreis hat insbesondere auf Schuldächern sieben PV-Anlagen installiert, weitere zwei sollen folgen. Zahlreiche Gebäude seien gedämmt und mit neuen Fenstern bestückt worden. Alte Lampen habe man konsequent auf LED umgestellt. An den Schulen wurde ein Energiespar-Wettbewerb eingeführt. Es gab die Aktionen Pumpen- und Kühlschranktausch mit finanziellen Anreizen für Bürger aus der Landkreiskasse. Thermostate regeln die Temperaturen in den Büros, händisch kann nur noch bedingt eingegriffen werden. Lüftungsanlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung. Nicht zuletzt erinnerte Huber daran, dass alle großen Landkreis-Liegenschaften ans Nah- beziehungsweise Fernwärmenetz angeschlossen seien.



Thomas Gneißl (FW) erkundigte sich, ob trotz hohen Stromverbrauchs die mobilen Luftfilter in den Schulen weiterhin in Betrieb seien. Das bejahte Bayerstorfer und meinte: „Ich bin froh, dass wir sie haben.“



Florian Geiger (Grüne) lobte das Maßnahmenpaket, konnte sich den Hinweis aber nicht verkneifen, dass man „mit der richtigen Einstellung der Heizungen schon vor 20 Jahren hätte anfangen können“.

