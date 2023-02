Sportler können bald wieder warm duschen

Von: Hans Moritz

Eine der beiden Hallen, in denen die Duschen abgestellt wurden: der Gerd-Vogt-Sportpark in den Geislinger Ängern. © Hans Moritz

Gute Nachrichten für Sportler: Die Stadt Erding wird die warmen Duschen im Gerd-Vogt-Sportpark in den Geislinger Ängern sowie in der Semptsporthalle in Altenerding wieder anstellen.

Erding - Dies kündigte Erdings OB Max Gotz am Montagabend bei einem Besuch in unserer Redaktion an. „Ich werde dem Stadtbaumeister die Freigabe erteilen, das warme Wasser wieder anzustellen“, so der CSU-Politiker, der diese Entscheidung am heutigen Dienstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Stadtrates bekannt geben will.



Auslöser seien die wieder leicht sinkenden Energiepreise gewesen, aber auch Beschwerden der Sportler. Vor allem auswärtige Mannschaften mussten aufs Duschen nach einem Wettkampf oder Turnier verzichten. Gotz sagte aber auch: „Alle sind fürs Sparen, aber möglichst nicht bei sich selbst.“



Die Beleuchtung städtischer Einrichtungen wie des Rathauses oder des Schönen Turms bleibt hingegen ausgeschaltet. „Ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Eine dunklere Stadt ist gut für die Insekten“, so der OB, der betont: „Es gab keinerlei Beschwerden wegen Einbußen bei der Sicherheit, und es gab auch keine Vorkommnisse.“ Viele Straßen und Gehwege sind nach wie vor beleuchtet. Gotz kündigte an, sukzessive weitere Straßenlampen auf LED umzustellen. ham