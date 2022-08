Energie immer teurer: Stadt friert Sportförderung ein

Von: Hans Moritz

Die Eiszeiten für den Gladiators-Nachwuchs, hier die U 20/21 bezahlt die Stadt Erding komplett. Dabei bleibt es auch, allerdings auf dem Niveau der jüngsten Saison. Neue Anträge werden abgelehnt. © Christian Riedel / fotografie-ri

Die explodierenden Energiekosten erreichen jetzt auch den Vereinssport.

Erding - Weil Stadt beziehungsweise Stadtwerke als Betreiberin mit deutlich höheren Betriebskosten für Eishalle und Schwimmbad rechnen, soll die Sportförderung für die Schwimmvereine und die Eishockeyabteilung des TSV Erding auf dem aktuellen Niveau eingefroren werden. Neue Anträge will man nicht mehr genehmigen. Das beschloss der Ferienausschuss des Stadtrates am Dienstagabend – einstimmig.



Von dem Sparkurs betroffen sind auch Rettungsorganisationen wie DLRG und Wasserwacht. Sie sollen aber wegen ihrer besonderen Bedeutung für das Gemeinwohl sehr sensibel behandelt werden. Zahlreiche Vertreter der Vereine nahmen an der Sitzung teil.



Patrik Goldes von der Stadtverwaltung berichtete, dass die Stadt Erding beim Schwimmbad den TSV Erding, den Tauchsportclub Barracuda, Trisport Erding sowie DLRG und Wasserwacht fördere. Sie hätten vor Corona fast 73 000 Euro an Fördermitteln erhalten. Der Löwenanteil sei mit 52 000 Euro auf den TSV entfallen.



Angesichts der steigenden Strom- und Gaspreise „müssen wir noch stärker nach dem Gebot der Sparsamkeit handeln“, rechtfertigte Goldes den Sparkurs. Er schlug vor, weiterhin 75 Prozent der Schwimmbadkosten für den Breitensport zu übernehmen. Einzel- und Kadersportler seien davon ausgenommen, sie würden weiterhin nicht bezuschusst. Goldes machte auch klar, „dass die Stadt den Vereinen eine erhöhte Eigenverantwortung bei der Buchung der Bahnen im Hinblick auf Sparsamkeit und Finanzierung übertragen will“.



In der Eishalle unterstützt die Stadt Goldes’ Angaben zufolge 25 Trainingsstunden pro Woche und 13 Punktspiele der Seniorenmannschaft pro Saison. Zudem finanziere sie den Punktspielbetrieb der Jugend- und Schülermannschaften komplett. In der Saison 2021/22, die ohne Corona-Unterbrechungen verlaufen sei, wurden laut Goldes über 184 000 Euro an den TSV überwiesen. Auf diesem Niveau soll die Sportförderung eingefroren werden.



Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) verwies darauf, „dass es sich um freiwillige Leistungen der Stadt handelt, die vor dem aktuellen Hintergrund grundsätzlich zu hinterfragen sind“. Pflichtaufgaben wie Schulen und Feuerwehren müssten nun klar Vorrang haben.



Sportreferentin Janine Krzizok (CSU) erinnerte daran, dass Erding ohnehin „beispiellos hohe Zuschüsse gewährt“ – auch in der Corona-Zeit. Angesichts der steigenden Energiekosten sei die Neuregelung vertretbar. Diese Rückmeldung habe sie auch von den betroffenen Vereinen erhalten. Gotz betonte: „Wir haben die Vereine frühzeitig informiert.“



Rainer Mehringer (FW) stieß sich an dem Passus, dass neue Anträge nicht mehr angenommen werden. Seine Sorge: Vereine könnten finanziell in Not geraten. Gotz erwiderte: „Ohne diesen Passus können wir uns die ganze Debatte sparen.“ Auch die Vereine seien aufgefordert, umzudenken. Sie könnten Sponsorengelder einwerben und/oder ihre oft niedrigen Mitgliedsbeiträge anheben. Vom TSV wisse er, dass er über ein Vermögen von mehr als 200 000 Euro verfüge. „Auch da kann man mal rangehen.“



Es sei nun einmal ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt, 20 Prozent Energie einzusparen. Und niemand wisse, ob das reicht. „Die Politik muss jetzt Schneid haben“, sagte der OB. Damit dürfte er auch auf die Auseinandersetzung um die Verschiebung der Eiszeit angespielt haben. Gotz ließ nur durchblicken, dass deren einwöchige Kürzung für Diskussionen gesorgt habe. „Was ist, wenn irgendwann gar kein Eis mehr möglich ist?“ fragte er.



Günther Adelsberger (CSU) wollte die Wasserrettungsorganisationen möglichst schonen – wegen ihres lebensrettenden Ehrenamtes. Er forderte hier Ausnahmen. Goldes antwortete, bei der DLRG gehe es nur um 2500 Euro, bei der Wasserwacht um 5300 Euro. Und Gotz sekundierte, dass der BRK-Kreisverband die Wasserwacht auf jeden Fall stützen werde.



Einschnitte kommen zudem auf alle Hallensportler zu. Im Zuge des städtischen Energiesparprogramms, das in der gleichen Sitzung beschlossen wurde, wird das Warmwasser in den Duschen abgestellt. Das Eisstadion ist davon nicht betroffen (Bericht folgt).

