Entlastung in der Pflege

Von: Hans Moritz

Die finanzielle Situation Pflegebedürftiger wird verbessert, sagt die AOK. © Marijan Murat/dpa

Pflegende und deren Angehörige können sich heuer auf verbesserte Leistungen der Pflegekassen freuen. Darauf weist Wilhelm Scheib, Vorsitzender des AOK-Beirates Erding, hin.

„Sehr erfreulich ist, dass ab diesem Jahr Pflegebedürftige, die in einem Heim versorgt werden, einen höheren Zuschuss von der Pflegekasse der AOK erhalten“, teilt Scheib in einer Presseerklärung mit.



Im besten Fall bedeute dies für Betroffene eine Entlastung um 70 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Zudem, so der Vorsitzende weiter, steigen in der ambulanten Pflege die Beträge für Pflegesachleistungen. Auch der Betrag für Kurzzeitpflege wird angehoben. „Die Leistungsverbesserungen sind ein wichtiger erster Schritt. Jetzt kommt es darauf an, dass die neue Bundesregierung die im Koalitionsvertrag angekündigten zusätzlichen Entlastungen rasch umsetzt“, fordert Scheib.



Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, die Eigenanteile in der stationären Pflege über die jetzt in Kraft getretenen Regelungen hinaus weiter abzusenken, berichtet er. Dazu solle etwa die Behandlungspflege der gesetzlichen Krankenversicherung übertragen werden. Außerdem sollen versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige künftig aus Steuern finanziert werden. „Es ist höchste Zeit, die Pflegekassen – und damit Versicherte und Beitragszahler – von versicherungsfremden Leistungen zu entlasten“, so Scheib.



Er begrüßt auch die geplante Stärkung der Pflege vor Ort durch quartiernahe Wohnformen sowie die Einführung eines Entlastungsbudgets. Damit sollen Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammengefasst wer-den. Für Scheib entscheidend: „Wir wollen, dass alle Pflegebedürftigen die notwendigen Leistungen noch einfacher und bedarfsgerechter erhalten.“



Die AOK Erding bietet weiterhin Beratung vor Ort an, bei Bedarf können externe Fachleute online zugeschaltet werden. ham