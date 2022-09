Erdwärme schont den Geldbeutel

Von: Hans Moritz

Herzstück der Erdinger Geothermie: Unter dieser Glaspyramide befindet sich das mehr als 2000 Meter tiefe Bohrloch, aus dem über 60 Grad heißes Wasser an die Oberfläche kommt. © ZV Geowärme

Wer an die Erdinger Geothermie angeschlossen ist, kann dem Winter ein wenig entspannter entgegen sehen als Bürger mit reinen Gasheizungen. Wir erklären, warum das so ist.

Erding - Die Energiewende ließ sich in Erding bereits in den 80er Jahren besichtigen. Der Mineralölkonzern Texaco bohrte im Süden der Stadt nach Öl, stieß aber nur auf heißes Wasser. Diese – aus Konzernsicht – Pleite erweist sich für Erding seither als Segen. Denn der unerwartete Fund bescherte der Stadt nicht nur die größte Therme der Welt, sondern auch eines der größeren Geothermie-Projekte Deutschlands – mit einem Fernwärmenetz, durch das ein nicht unerheblicher Anteil erneuerbarer Energie strömt



Darauf waren Stadt und Landkreis, die in den 90er Jahren den Zweckverband Geowärme gegründet haben, schon immer stolz. Nun erweist sich die Erdwärme auch vor dem Hintergrund explodierender Energiekosten als Gewinn. Denn alle die, die an dem 31,5 Kilometer langen Fernwärmenetz, das von dem Versorger Steag betrieben wird, hängen, werden den Preisschock nur in abgemilderter Form spüren.



Zwar liegt der Anteil erneuerbarer Energien nur bei knapp 35 Prozent – der Rest ist Gas, um die natürliche Temperatur von 60 auf 90 Grad zu erhöhen. Doch die Preisbildung schont in diesen Zeiten den Geldbeutel zumindest ein wenig.



ZV-Geschäftsführer Michael Perzl erklärt, wie der Preis gebildet wird. Die jährliche Anpassung erfolgt seinen Worten zufolge über eine Preisrevisionsformel. Sie enthält einen festen Anteil für den Geothermiepreis von 40 Prozent. Hinzu kommt ein Erdgas-Anteil von 45 Prozent. Dieser ist variabel und verändert sich in Abhängigkeit eines vom Statistik-Bundesamt vorgegebenen Erdgasindex. Steigt dieser Index, steigt in der Formel im selben Maß der Preis für den Erdgasanteil. Dritter Part ist Strom (15 %), ebenfalls variabel.



„Der Vorteil gegenüber reinem Erdgas oder Erdöl ist der feste Geothermieanteil, sodass Preissteigerungen bei den fossilen Energien nur anteilsmäßig weitergegeben werden“, rechnet Perzl vor.



Wie „sauber“ und nachhaltig ein Energieträger ist, sagt eine weitere Größe aus, der Primärenergiefaktor. Bei der Erdinger Geothermie lautet die Zahl 0,74. Zum Vergleich: Gas und Öl haben einen Faktor von 1,1, reine Abwärme von 0,0. Perzl sagt, der ZV sei bestrebt, diesen Faktor zu senken. „Dazu stellen wir gerade Überlegungen an, wie wir noch weitere erneuerbare Energiequellen in die Wärmeerzeugung mit einbinden können.“



Die zweite Schiene sei, den Geothermieanteil im Fernwärmenetz zu erhöhen. „Dies lässt sich unter anderem durch Verbesserungen bei der Rücklauftemperatur durch verschiedene Projekte zu dessen Absenkung erzielen“, erklärt der Geschäftsführer. Sprich: Die natürliche Wärme soll noch besser genutzt werden.



Und wie sieht es mit der Versorgungssicherheit im Fall eines Blackouts aus? Gar nicht so schlecht: „Sollte kein Erdgas mehr zur Verfügung stehen, können die Wärmepumpen auch mit Heizöl betrieben werden“, sagt Perzl. „Sollte auch das nicht mehr zur Verfügung stehen, läuft die Anlage nur noch auf Basis von Geothermie, sodass die Vorlauftemperaturen bei etwa 60 Grad liegen, wodurch die angeschlossenen Gebäude zumindest noch mit Niedertemperaturwärme versorgt werden können, solange Strom für die Pumpen zur Verfügung steht.“



Geothermie ist in Erding eine relevante Größe. „Die Heizwerke erreichen im Endausbau einen Gesamtanschlusswert von 75 Megawatt. Das entspricht 15 Prozent des Erdinger Wärmebedarfs“, rechnet Perzl vor. Der Ertrag aus der geothermischen Förderung entspreche einer jährlichen Brennstoffmenge von immerhin sieben Millionen Litern Heizöl, deren Verbrennung vermieden werde. „Darüber hinaus werden pro Jahr rund 14 500 Tonnen CO2 kompensiert“, sagt der ZV-Geschäftsführer. Auch für den Verband ist es ein ertragreiches Geschäft: 2021 wurde ein Jahresgewinn von 1,34 Millionen Euro erzielt, im Jahr davor waren es 1,43 Millionen Euro.



Das heiße Wasser – 48 Liter pro Sekunde – kommt aus mehr als 2000 Metern Tiefe und versorgt unter anderem die Therme, wo sich das Bohrloch I befindet. Für die Fernwärmeversorgung stehen zwei Heizkraftwerke zur Verfügung, eines an der Therme, eines am Kletthamer Feld. Das entwärmte Wasser wird dort in die Erde zurückgeleitet – und der Kreislauf beginnt von Neuem.

ham