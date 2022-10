Erfolgreicher Mülldetektiv

Von: Hans Moritz

Genau das soll die Überwachung der Recyclinginsel verhindern: wild abgelagerter Müll. Auch die Einwurfzeiten werden zum Schutz der Anwohner überwacht. © Matthias Balk/dpa

Müllsünder seien gewarnt: Die Container-Standplätze werden seit geraumer Zeit überwacht. Erstaunlich, was der Detektiv alles erspäht hat.

Erding -Die Überwachungskamera lieferte den Beweis: Eine Mutter und ihr Sohn fahren bei den Wertstoffcontainern am Kronthaler Weiher in Erding vor und laden Sperrmüll aus. Als die die Kamera entdecken, packen sie alles wieder ein und fahren davon.



Das ist nur einer von knapp hundert Verstößen, die bei der Überwachung der Entsorgungsinseln aufgedeckt wurden. Im Umweltausschuss des Kreistags wurde nun die Bilanz vorgelegt und der Vertrag mit einer Münchner Detektei verlängert. Das heißt: Der Vertrag läuft vorerst bis 1. Februar 2024 weiter und umfasst 300 Einsatzstunden. Das sind sechs pro Woche.



Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft, berichtete, dass nach dem Pilotversuch 2021, der sich auf neun größere Standorte beschränkt hatte, seit Februar dieses Jahres alle 120 Wertstoffinseln überwacht würden – durch einen Detektiv vor Ort. Bis Ende August konnte der 98 Feststellungen dokumentieren, bilanzierte Neumaier. In 91 Fällen konnten auch ausreichend Beweise gesichert werden. „Es handelte sich überwiegend um Verstöße gegen die Einwurfzeiten“, so Neumaier und nannte 85 Fälle. Zudem seien sechs Fehlwürfe sowie Ablagerungen neben den Containern dokumentiert worden. In der Regel handle es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet würden.



Die Ausgaben belasteten auch nicht den Kreishaushalt. Pro Jahr fallen 6400 Euro zulasten des Gebührenhaushalts und 9600 Euro für das Duale System an. Auf der anderen Seite spare man Geld für die Reinhaltung der Standorte. Aufs Geld komme es gar nicht an, so Neumaier. Entscheidend seien Vorbeugung sowie Schutz der Anwohner. Die Einwurfzeiten stünden an jedem Container.



Thomas Gneißl (FW) erkundigte sich nach einem verstärkten Einsatz von Kameras. Neumaier erwiderte, das sei aus rechtlichen Gründen nicht uneingeschränkt möglich. Man wolle auch keinen Überwachungsstaat. Die meisten Verstöße kosteten unter 50 Euro, bei illegaler Ablagerung seien es bis zu 300 Euro. ham