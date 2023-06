Erding: Erinnerung in Bildern

Von: Friedbert Holz

Farbenfroh und großformatig sind die Werke von Rudolf L. Reiter, die seine Tochter Victoria Reiter und Schwiegersohn Hamit Ataseven (vorne, v. l.) im Frauenkircherl zeigen. Die goldene Gips-Statue von Reiter hat Ataseven geschaffen. Banner aus dem Vulkan Anekdoten aus der Kindheit © Peter Bauersachs

Mit einem Gedenkabend wird in Erding an den vor vier Jahren verstorbenen Künstler Rudolf L. Reiter gedacht. Dabei geht es auch lustig zu.

Erding – „Zeit der Wiederkehr“ heißt eine Ausstellung im Frauenkircherl, die noch bis kommenden Samstag an Rudolf L. Reiter erinnert, einen weit über den Landkreis hinaus bekannten Künstler. Er starb 2019. Jetzt veranstalteten seine Tochter Victoria und Schwiegersohn Hamit Ataseven, selbst Künstler, zu Reiters vierten Todestag einen Gedenkabend. Dabei wurde nicht nur sein Wirken gewürdigt, auch sehr persönliche Anekdoten aus seinem Leben kamen zur Sprache.

Das eigentlich in strengem Weiß gehaltene Frauenkircherl hat Reiters Familie in ein großflächiges Farbenmeer getaucht. Überall an den Wänden hängen die bekannt bunten Bilder des Erdinger Kunstmalers und Bildhauers. An der Stirnseite sind jene zwei langen Banner befestigt, die Rudolf L. Reiter 2006 in den Krater eines isländischen Vulkans gelegt hatte. Ursprünglich waren es sogar drei, doch eines wurde vom Element Feuer, das Reiter so faszinierte, zerstört. Die beiden anderen waren noch bis vor kurzem in einer Galerie in Reykjavik zu bestaunen, sind jetzt nach Erding zurückgekehrt.

Davor steht – als lebensgroße Plastik aus Gips und mit goldener Ölfarbe bemalt – Reiter, wie er leibte und lebte: Im Arbeitsoverall, einen Pinsel in der Hand, seine charakteristische Mütze auf dem Kopf. „In vier Wochen habe ich meinen Schwiegervater, von dem ich viel gelernt habe, so modelliert“, erzählte Hamit Ataseven und gab einen kleinen Einblick in die Entstehung dieser beeindruckenden Statue.

Und Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier übertrieb in ihrer Laudatio sicher nicht, wenn sie meinte, „dass er wirkt, als sei er jetzt gerade unter uns“. Stadt und Landkreis hätten Reiter viel zu verdanken, betonte sie. So habe er unter anderem den Künstlerkreis gegründet.

„Der 1944 Geborene hat sich schon mit 14 Jahren für Kunst und Malerei interessiert, fand erste Motive in seiner unmittelbaren Heimat. Auch wenn er einen starken Charakter hatte und sich gerne mit den umstrittensten Künstlern seiner Zeit traf, folgte er stets dem Ziel, dass Kunst nicht allen gefallen muss, doch sie sollte die Menschen berühren.“ In ihrem Rückblick auf Reiters Leben, in dem er wie kaum ein anderer sehr viele und auch sehr unterschiedliche Werke geschaffen hatte, kam Angermaier auch auf die Lebensphilosophie Reiters zu sprechen, der an Wiedergeburt glaubte. Hier schloss sich der Kreis in einer kleinen Feier, die Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind als „ein würdevolles Erinnern an einen großen Künstler, an ein Aushängeschild für unsere Stadt“ deutete.

Schließlich schilderte Manfred Trautmann, Autor und Weggefährte Reiters, Szenen aus ihrem Leben. So berichtete er davon, wie er mit dem damals erst zehnjährigen Rudi die monatliche Miete für die Wohnung im gleichen Haus persönlich an den Vermieter überbrachte und die beiden dabei ein raffiniertes System erfanden, wie sie den Trägerlohn gewinnbringend in Süßigkeiten umsetzten: „Wir hatten recht schnell das Win-Win-Prinzip erkannt.“

Auch das samstägliche Baden im gemeinsamen Zuber im Keller kam zur Sprache: „Zwar badeten Buben und Mädchen getrennt, doch beim Umziehen lernten wir doch schnell Geschlechtsunterschiede.“ Auch wenn Rudolf L. Reiter beim damaligen Spiel zwischen Cowboys und Indianern als Häuptling dominierte, benötigte er stets Hilfe bei der Organisation seiner Ausstellungen. „Das war ihm ein Greuel“, erinnerte sich Trautmann.

Musikalisch gestaltet wurde der Gedenkabend von Pianist Andreas Begert aus Dorfen mit einfühlsamen Melodien. Die aktuelle Schau ist noch bis kommenden Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr zu sehen. Ataseven selbst zeigt seine neuesten Werke dann vom 7. bis 21. Juli an gleicher Stelle.